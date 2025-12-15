ETV Bharat / state

आस्था की ऐतिहासिक यात्रा: उत्तराखंड से सिरमौर पहुंचे चालदा महासू महाराज

उत्तराखंड से सिरमौर पहुंचे चालदा महासू महाराज ( ETV Bharat )

जब लोगों को पता चला कि चालदा महासू महाराज सिरमौर आने वाले हैं, तो खुशी के साथ लोगों की आंखें भी नम हो गईं. लोगों को मालूम था कि लाखों श्रद्धालु आएंगे, मंदिर का विस्तार होगा और करोड़ों की जरूरत पड़ेगी. लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, गांव-गांव से सहयोग आता रहा और अब चालदा महासू महाराज की यात्रा आखिरकार पश्मी गांव आकर समाप्त हो गई और महाराज यहां भव्य मंदिर में विराजमान हो गए.

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है, "हमें बहुत खुशी है कि चालदा महासू महाराज ने गांव में स्थित मंदिर में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है. हजारों की तादाद में लोगों ने चालदा महाराज का स्वागत किया. 15 दिसंबर की सुबह चालदा महाराज पश्मी गांव में पहुंचे. रास्ते भर में लोगों ने बहुत ही विधि-विधान से उनका स्वागत किया. इस यात्रा में 2 दिन में एक लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया है. न्याय के देवता चालदा महाराज में लोगों की अटूट आस्था और विश्वास है. यही वजह है कि इस ऐतिहासिक यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए. पूरे एक साल तक चालदा महाराज मंदिर में विराजेंगे."

2022 में पश्मी गांव के कुछ लोग उत्तराखंड के हनोल पहुंचे. वहां देव-वक्ता ने स्पष्ट किया कि यह कोई साधारण बकरा नहीं, बल्कि छत्रधारी चालदा महासू महाराज का देव-चिन्ह है. देवता अपने प्रवास से वर्षों पहले इस तरह संकेत भेजते हैं. इसी दिन से पश्मी में मंदिर निर्माण और तैयारियों की नींव पड़ गई.

साल 2020 में जौनसार के दसऊ गांव से एक विशाल बकरा (घांडुवा) अचानक पश्मी में आकर ठहर गया. शुरुआत में ग्रामीण उसे एक साधारण पशु मानते रहे. करीब डेढ़ साल तक यह बकरा गांव में बिना रोक-टोक घूमता रहा. ग्रामीणों ने दो बार उसे कोटी स्थित महासू महाराज मंदिर छोड़ा और एक बार टोंस नदी पार उत्तराखंड भेजा, लेकिन हर बार वह वापस पश्मी लौट आया. यही रहस्यमयी व्यवहार ग्रामीणों की आस्था को गहरा करता चला गया.

शिलाई: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का छोटा सा पश्मी गांव इन दिनों आस्था, भक्ति और इतिहास का साक्षी बना है. जिस गांव को कभी सामान्य पहाड़ी गांव के रूप में जाना जाता था, वहां आज चालदा महासू महाराज भव्य मंदिर में विराजमान हैं. यह कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि पांच साल पहले भेजे गए एक देव संकेत से शुरू हुई लंबी और भावनाओं से भरी यात्रा है.

फूलों से सजाया गया मंदिर (ETV Bharat)

पश्मी गांव में आया देव-चिन्ह (बकरा) आज भी वहां देखा जा सकता है. ग्रामीण बताते हैं कि, यह बकरा अन्य बकरों से अलग है, बेहद शांत स्वभाव का है और सामान्य पशुओं जैसा व्यवहार नहीं करता. पश्मी मंदिर समिति के सदस्य नितिन चौहान और ग्रामीणों के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान अचानक दिखे इस बकरे को कई बार भेजने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार उसका लौट आना इस बात का संकेत था कि यह देवता का दूत है.

दुल्हन की तरह सजा पश्मी

चालदा महासू महाराज के आगमन से पहले पश्मी गांव और मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया. करीब 500 क्विंटल गेंदे और गुलाब के फूलों से सजावट की गई. शिलाई से पश्मी तक सड़कें साफ की गईं, 500 बल्ब लगाए गए और 25 अस्थायी शौचालय बनाए गए.

14 दिसंबर को पश्मी में ऐतिहासिक भंडारा हुआ, जिसमें करीब एक लाख श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार किया गया. 140 रसोइयों और करीब 1000 स्वयंसेवकों ने सेवा दी. पूरी रात सांस्कृतिक कार्यक्रम चले, जिनमें कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए.

सोशल मीडिया पर छाई यात्रा

इन दिनों हिमाचल और उत्तराखंड में चालदा महासू देवता की इस ऐतिहासिक यात्रा की रील्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. हालांकि कई लोग इसके महत्व से अनजान हैं. यह स्पष्ट करना जरूरी है कि चालदा महासू महाराज हिमाचल में पहले भी आए हैं, लेकिन जिला सिरमौर में यह उनका पहला प्रवास है. इस यात्रा में पहली बार उन्होंने टोंस नदी पार की.

जब उत्तराखंड से हिमाचल के लिए रवाना हुए थे श्री चालदा महासू महाराज (ETV Bharat)

सिरमौर के लिए ऐतिहासिक पल

सिरमौर की धरती पर चालदा महासू देवता का यह पहला आगमन धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि चालदा महासू महाराज के आशीर्वाद से हाटी समुदाय से जुड़े जनजातीय मामले पर जल्द सकारात्मक फैसला आएगा.

उत्तराखंड से हिमाचल तक ऐसा रहा सफर

शनिवार देर शाम उत्तराखंड के दसऊ से चालदा महासू महाराज की छत्र पालकी करीब हजारों श्रद्धालुओं के साथ मिनस पुल पहुंची. ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी और जयकारों के बीच हिमाचल में प्रवेश हुआ. कई जनप्रतिनिधि भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने.

सिरमौर में चालदा महासू महाराज का भव्त स्वागत (ETV Bharat)

मिनस पुल से द्राविल तक करीब 10 किलोमीटर का सफर आठ घंटे में पूरा हुआ. रविवार (14 दिसंबर को) सुबह करीब पौने तीन बजे द्राविल गांव में महाराज का भव्य स्वागत हुआ. यहां श्रद्धालुओं के लिए भोजन और चाय की व्यवस्था की गई. द्राविल से रवाना होकर महाराज का काफिला शिलाई बाजार पहुंचा, जहां स्वागत का दृश्य ऐतिहासिक रहा. भारी भीड़ के कारण लोग दुकानों की छतों तक पर चढ़ गए.

सोमवार तड़के चालदा महासू महाराज पश्मी गांव पहुंचे और भव्य मंदिर में विराजमान हुए. छत्र और पालकी के दर्शन करते ही कई श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं. यह पल सिरमौर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया.

