शिमला में निर्माणधीन टनल धंसी, घरों में आई दरारें, इस सड़क को किया गया बंद

टनल धंसने से घरों में आई दरारें ( ETV Bharat )

शिमला: राजधानी शिमला के संजौली की चलोठी में निर्माणधीन टनल धंस गई है, जिसके कारण घरों को खतरा पैदा हो गया है और घर गिरने की कगार पर आ गए हैं. यही नहीं संजौली ढली बाईपास सड़क भी बैठने की कगार पर आ गई है. इसको देखते हुए पुलिस ने सड़क को बंद करवा दिया है. बताया जा रहा है कि शाम को 9:00 बजे के बाद अचानक जोर से आवाज हुई और लोग घरों से बाहर निकले तब लोगों को पता चला कि निर्माणधीन टनल बैठ गई है और मिट्टी गिर रही है. इसके चलते टनल के ऊपर बने चार मंजिला मकान में दरारें आने के कारण उसे खाली करवा लिया गया है. लोग अपना घर खाली करके सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं. पुलिस ने रात को 10 बजे बिल्डिंग में रह रहे परिवारों को बाहर निकाला. इस ब्लिडिंग में लगभग 15 परिवार थे. कड़ाके की इस ठंड में कई लोग परिवार के साथ आधी रात को सड़कों पर आ गए. इनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे. पुलिस ने खाली करवाए मकान (ETV Bharat)