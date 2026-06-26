Ruckus in Chaksu : दो पक्षों के बीच विवाद ने पकड़ा तूल, राडोली सरपंच सहित कई गिरफ्तार
एक पक्ष ने सरिये से हमले का लगाया आरोप. दूसरे पक्ष ने पहले मारपीट होने का लगाया आरोप. पुलिस जांच में जुटी...
Published : June 26, 2026 at 3:36 PM IST
चाकसू (जयपुर) : चाकसू के कोटखावदा थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर सरिये से हमला करने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि पहले उनके साथ मारपीट की गई थी. घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राडोली सरपंच रमेश मीणा सहित करीब डेढ़ दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एसीपी भवानी सिंह शेखावत के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला लेन-देन के विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है.
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हालांकि, कुछ लोगों द्वारा इस घटना को 'बिरसा मुंडा पार्क' से जुड़े सामाजिक विवाद के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है. इस बीच जाट समाज सें एक सामाजिक कार्यकर्ता हेमराज चौधरी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर लोगों से संयम बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मामले को सामाजिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए और पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा. साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है.