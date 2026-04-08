डिजिटल सुरक्षा का नया हथियार 'चक्षु पोर्टल', अनचाहे कॉल और साइबर ठगी से ऐसे बचें
चक्षु पोर्टल पर रिपोर्ट करने के लिए नागरिक को धोखाधड़ी का माध्यम (कॉल-एसएमएस-वाट्सएप), समय-तारीख और संदिग्ध मैसेज या कॉल का स्क्रीनशॉट अपलोड करना होता है.
Published : April 8, 2026 at 10:02 AM IST
जयपुर : साइबर अपराध की लगातार बढ़ती वारदातों के बीच 'चक्षु पोर्टल' डिजिटल सुरक्षा का एक नया हथियार बन रहा है. भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की ओर से संचालित 'संचार साथी' ऐप के अंतर्गत 'चक्षु पोर्टल' साइबर सिक्योरिटी की कई अहम सुविधाएं लोगों को मुहैया करवा रहा है. फर्जी और संदिग्ध कॉल, संदिग्ध एसएमएस और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह पोर्टल आमजन के हाथ मजबूत कर रहा है. इधर, राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चला रही है. इसी कड़ी में पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर आमजन को संचार साथी ऐप के चक्षु पोर्टल की खूबियां बताई हैं.
IMEI नंबर को भी ब्लॉक करने की सुविधा : डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि चक्षु पोर्टल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल धोखाधड़ी में काम में लिए जा रहे मोबाइल नंबर को ही डी-एक्टिवेट नहीं करता, बल्कि उस मोबाइल हैंडसेट के IMEI नंबर को भी ब्लैकलिस्ट कर देता है. इस कारण अपराधी उसी फोन में दूसरी सिम डालकर दोबारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ ठगी करने में सफल नहीं हो पाता है. चक्षु पोर्टल पर रिपोर्ट करने के लिए नागरिक को धोखाधड़ी का माध्यम (कॉल-एसएमएस-वाट्सएप), घटना का समय-तारीख और संदिग्ध मैसेज या कॉल का स्क्रीनशॉट पोर्टल पर अपलोड करना होता है.
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ऐसी घटनाओं की कर सकते हैं रिपोर्ट : उन्होंने बताया कि आजकल साइबर अपराधी अलग-अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को डराते हैं या प्रलोभन देते हैं. कुरियर कंपनियों के नाम पर संदिग्ध कॉल आने, केवाईसी अपडेट के बहाने निजी जानकारी मांगने पर इसकी सूचना तुरंत पोर्टल पर देनी चाहिए. इसके साथ ही, यदि कोई व्यक्ति खुद को पुलिस, सीबीआई, आरबीआई या कस्टम अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट की धमकी देता है तो ऐसे नंबरों की भी रिपोर्ट इस पोर्टल पर की जा सकती है. साथ ही +92, +84, या +62 जैसे विदेशी कोड वाले नंबरों से आने वाले संदिग्ध जॉब ऑफर या मिस कॉल की जानकारी देना भी सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है.
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कब-कहां करनी चाहिए शिकायत? : उन्होंने बताया कि यह समझना जरूरी है कि स्थिति के अनुसार लोगों को कहां शिकायत करनी चाहिए. किसी व्यक्ति के पास केवल संदिग्ध कॉल या मैसेज आया है और अभी कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है तो 'चक्षु पोर्टल' पर रिपोर्ट करनी चाहिए. इससे उस नंबर और हैंडसेट को बंद किया जा सके. इसके साथ ही ठगी होने और बैंक से राशि कटने पर बिना समय गंवाए 1930 डायल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करवाएं ताकि राशि को फ्रीज किया जा सके. किसी का मोबाइल खो गया या चोरी हो गया है तो उसे ब्लॉक या ट्रैक करने के लिए संचार साथी के CEIR पोर्टल का उपयोग करना चाहिए.
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ठगी की वारदात होने पर ऐसे करें शिकायत : राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन से अपील की है कि वे साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक बनें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में इन डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें. कोई साइबर अपराध की घटना घटित होती है, तो तुरंत अपने नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 / 9257510100 पर सूचित करें.