बर्फबारी के बाद चकराता त्यूणी मोटर मार्ग बंद, बढ़ी लोगों की परेशानियां, खोलने में जुटी मशीनरी

उत्तराखंड में 23 जनवरी बसंत पचंमी को भारी बर्फबारी हुई है. इस बर्फबारी से उत्तराखंड में कई राष्ट्रीय और राज्य मोटर मार्ग बंद हो गए हैं. देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र मे भी भारी बर्फबारी देखने को मिली है. इस बर्फबारी से जहां किसानों और होटल व्ययवसाय से जुडे कारोबारियों को लाभ मिला है. वहीं देश के कोने कोने से सैलानियों ने चकराता का रूख किया है. बर्फबारी और प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ़ उठाया जा रहा है.

चकराता के सूदूरवर्ती गांव जहां भारी बर्फबारी से सडकें बंद पड़ी हैं वहां परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है. चकराता त्यूणी मोटर मार्ग के बीच करीब 30 किलोमीटर में बर्फ से मार्ग पूरी तरह बंद हैं. मोटर मार्ग को खोलने के लिए एन एच विभाग के अधिकारियों ने मोटर मार्ग से बर्फ हटाने के लिए दो जेसीबी मशीनें और एक स्नोकटर लगाया हुआ है. ये सभी लगातार बर्फ हटाने मे जुटे हैं. सबसे ज्यादा बर्फबारी लोखंडी और कोटी कनासर तक है. यहां करीब तीन फीट बर्फ की परत दिखाई दे रही है.

ऐसे मे कई गांवों का संपर्क तहसील और ब्लॉक मुख्यालय से कट चुका है. गांवों भी भारी बर्फबारी से रोजमर्रा के कामों मे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, शनिवार को धूप खिली हुई थी. रविवार को हल्की धूप और हल्के बादल छाए हुए हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही हालत सुधर जाएगें.

एनएच विभाग के अपर सहायक अभियंता ब्रहम दत्त डोभाल ने बताया चकराता त्यूणी मोटर मार्ग के बीच करीब 30 किलोमीटर मे भारी बर्फबारी से मार्ग बंद हो गया. सड़क से बर्फ को हटाने के लिए दो जेसीबी मशीनें और एक स्नोकटर लगाया गया है. सड़क से लगातार बर्फ को हटाने का कार्य चल रहा है. उन्होंने बताया अब तक करीब 15 किलोमीटर मोटर मार्ग से बर्फ हटाई जा चुकी है. सड़क से बर्फ हटाने का कार्य लगातार जारी है.

