ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का बीजेपी पर प्रहार, कहा- चंदा चोरों को 2027 के चुनाव में जनता सिखाएगी सबक

2027 के विधानसभा चुनाव में जनता सिखाएगी सबक: उन्होंने कहा कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है. आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में चंदा चोरों को जनता सबक सिखाएगी. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों को जन-जन तक पहुंचा कर कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया. इस दौरान कई लोग कांग्रेस में शामिल हुए.

बीजेपी शासनकाल में जनता त्रस्त: कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह कहा कि बीजेपी के शासनकाल में भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर है. बीजेपी का दावा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये कैसे अच्छे दिन हैं? गरीबों पर महंगाई की मार पड़ रही है. भ्रष्टाचार चरम पर है. बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. पेपर लीक की खबरें दिन प्रतिदिन सामने आ रही हैं. जिससे छात्र परेशान हैं. इसके अलावा मंदिरों से चंदा चोरी हो रहा है.

इसी कड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कालसी की ओर से बाड़वाला में 'कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन' आयोजित किया गया. जिसमें चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को पेपर लीक के खिलाफ आहूत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी का आह्वान किया.

17 जुलाई को देहरादून आ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी: बता दें कि आगामी 17 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी देहरादून आ रहे हैं. जहां वे 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में पहुंचकर छात्रों को संबोधित करेंगे. जिसके लिए कांग्रेस तैयारियां कर रही है. साथ ही ज्यादा से ज्यादा छात्रों को कार्यक्रम में आने का आह्वान कर रही है.

विकासनगर: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. इसी कड़ी में चकराता विधानसभा के कालसी ब्लॉक के बाड़वाला में 'कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन' का आयोजन हुआ. जिसमें चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने शिरकत की. जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनमें जोश भरने का काम किया, तो वहीं बीजेपी सरकार पर भी तीखे वार किए. इस दौरान कई लोगों ने कांग्रेस का दामन भी थामा.

कांग्रेस में शामिल हुए कई लोग: प्रीतम सिंह ने आगे कहा कि चुनाव हर पांच साल बाद आते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते हैं. आज कालसी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने का कार्य किया गया है. आज कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर कांग्रेस में आने का काम किया है. जो 2027 की चुनौती है, उस चुनौती से हम निश्चित तौर पार पाने का काम करेंगे.

"आज बाड़वाला में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कालसी द्वारा आयोजित 'कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन' के दौरान चकराता विधानसभा अंतर्गत 41 लोगों ने बीजेपी की जनविरोधी नीतियों से त्रस्त होकर कांग्रेस का दामन थामा है. ये लोग कांग्रेस की नीतियों व नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए हैं."- प्रीतम सिंह, चकराता विधायक

पेपर हो रहे लीक: प्रीतम सिंह ने आगे कहा कि 17 जुलाई को राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं. जिसके तहत वे देहरादून परेड ग्राउंड में छात्रों को संबोधित करेंगे. उन्होंने कहा कि इस प्रदेश के अंदर जब भी परीक्षाएं होती हैं, उसके प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं. जब नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, तब राहुल गांधी ने कहा था कि छात्रों की इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे. यही वजह है कि वो देहरादून आ रहे हैं.

कई लोगों ने थामा कांग्रेस का दामन (फोटो- ETV Bharat)

राम मंदिर निर्माण में कितना खर्च हुआ? कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने आगे कहा कि जब बीजेपी के लोग अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अक्षत चावल बांट रहे थे, तब उस दौरान उन्होंने सभी को प्रेरित किया था कि आप चंदा देने का काम करें. जिसकी जितनी क्षमता थी, उसने उतना चंदा दिया. यह चंदा सिर्फ उत्तराखंड में से ही नहीं बल्कि, देश-दुनिया से आया, लेकिन अभी तक राम मंदिर निर्माण में कितना खर्च हुआ, उसका हिसाब नहीं दिया.

उनका आरोप है कि मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदी गई, उसमें भी व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ. अब चंदा चोरी का मामला सामने आया. जिसे पूरी दुनिया देख रही है. जो ट्रस्ट बनाया गया था, उस ट्रस्ट के लोगों ने जिस तरीके से भगवान राम के नाम पर लूटने का काम किया है, वो सनातन धर्म का अपमान है. सनातन की दुहाई देने वाले लोगों ने ही यह काम किया है.

बदरीनाथ धाम में हो गई चढ़ावा चोरी: प्रीतम सिंह ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि उत्तराखंड में भी चढ़ावा चोरी हुआ. बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का मामला सबके सामने है. केदारनाथ का सोना कहां गया? इसका कोई जवाब सत्ता में बैठे लोगों के पास नहीं है. इसलिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं. लोगों से चंदा चोरी करने वालों को सबक सिखाने की अपील कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सरकार कांग्रेस की बनेगी.

ये भी पढ़ें-