ज्वाइनिंग 'ब्रेक' से खुला ₹60 करोड़ का राज? चकराता विवाद ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी, जानिए वजह
बीते दिनों बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में चकराता के 60 लोगों की बीजेपी में ज्वाइनिंग रुकी. जिसके बाद से ही चकराता विवाद चर्चाओं में है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 24, 2026 at 6:25 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड भाजपा में चकराता विधानसभा क्षेत्र से सामने आया विवाद लगातार नया मोड़ ले रहा है. बीते रविवार को समाज कल्याण मंत्री खजान दास के आवास पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. उसके अगले दिन प्रदेश भाजपा कार्यालय में करीब 60 लोगों की प्रस्तावित ज्वाइनिंग रुकने की घटना सुर्खियां बनी. इस पूरे प्रकरण के पीछे की असली जड़ क्या है? आइये आपको विस्तार से समझाते हैं.
मामला समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति उप योजना (SCP/SCSP) और जनजाति उप योजना (TSP) के तहत स्वीकृत विकास कार्यों के आवंटन से जुड़ी शिकायतों का है. चकराता के भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि योजनाएं कुछ गांवों में केंद्रित हो गईं. उनके प्रस्तावों की अनदेखी हुई. वहीं समाज कल्याण मंत्री खजान दास इन आरोपों को खारिज करते हुए योजनाओं की विषमता होने पर समीक्षा की बात कह रहे हैं. उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों में भी बड़ी संख्या में गांववार योजनाओं और करोड़ों रुपये की राशि का ब्यौरा दर्ज है.
कहां से शुरू हुआ विवाद? दायित्वधारी नेता गीता राम गौड़ के मुताबिक विवाद की शुरुआत योजनाओं के आवंटन को लेकर हुई. उनका कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर वह और पार्टी के अन्य पदाधिकारी समाज कल्याण मंत्री से बातचीत करने पहुंचे. गौड़ का दावा है कि SCP और TSP के तहत करीब ₹11 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुईं. जिनमें लगभग ₹9 करोड़ के काम कांग्रेस समर्थित लोगों को दिए जाने की शिकायत कार्यकर्ताओं ने उठाई. हालांकि यह राजनीतिक आरोप है. उपलब्ध दस्तावेजों से लाभ पाने वाले व्यक्तियों की राजनीतिक संबद्धता है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता है.
चकराता क्षेत्र से पहुंचे करीब 60 लोगों की @BJP4UK में ज्वॉइनिंग नहीं हो सकी. कैबिनेट मंत्री @KhajanDassBJP के विरोध के बाद कार्यक्रम टल गया. वहीं, जब उनसे इसको लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने 'मैं तो सस्ता आदमी हूं' कहकर बात को टाल दिया. #Uttarakhand #BJP pic.twitter.com/lCLmoOVz6q— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 21, 2026
गीता राम गौड़ का कहना है कि भाजपा के मंडल अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों ने लिखित रूप से भी योजनाओं की समीक्षा की मांग की थी. उनका कहना है कि उनका उद्देश्य मंत्री की छवि खराब करना नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायत को संगठन और सरकार के सामने रखना था. विवाद बढ़ने के बाद गौड़ ने सार्वजनिक रूप से इसे खत्म करने और मीडिया ट्रायल न बनाने की अपील भी की थी.
वहीं इसके अलावा चकराता विधानसभा के त्यूणी मंडल के भाजपा अध्यक्ष नीरज शर्मा भी विवाद की जड़ योजनाओं के आवंटन को ही बताते हैं.
चकराता के 60 लोगों की बीजेपी में ज्वाइनिंग रुकी, 'मैं तो सस्ता आदमी हूं' कहकर चलते बने मंत्री खजान दान #uttarakhand #bjp #chakrata #Madhuchauhan #Khajandass @pushkardhami @mahendrabhatbjp @KhajanDassBJP @madhuchauhanbjp https://t.co/ob9Dssv4df— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 21, 2026
करीब दो महीने पहले पूरा प्रतिनिधिमंडल मंत्री खजान दास से मिला. उन्होंने आग्रह किया था कि योजनाओं को स्वीकृत करने से पहले क्षेत्र का गहन अध्ययन किया जाए. उनका मुख्य सवाल यह है कि एक ही गांव में कई-कई योजनाएं क्यों स्वीकृत हो रही हैं, जबकि दूसरे गांवों में विकास कार्य नहीं पहुंच रहे हैं. नीरज शर्मा का दावा है कि कुछ गांवों में पांच से आठ तक योजनाएं स्वीकृत होने की स्थिति सामने आई है. उनका कहना है कि ST बहुल क्षेत्र के लिए आने वाले विशेष पैकेज का लाभ पूरे क्षेत्र में समान रूप से पहुंचना चाहिए.
-नीरज शर्मा, त्यूणी मंडल अध्यक्ष, भाजपा
दस्तावेजों में कितनी राशि और कितनी योजनाएं?
दूसरा TSP का आंकड़ा: अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र से संबंधित अलग सरकारी दस्तावेज में 75 विकास कार्यों की सूची है. इस दस्तावेज के अंतिम पेज पर इन योजनाओं का कुल योग ₹1,192.58 लाख यानी करीब ₹11.93 करोड़ दर्ज है. दस्तावेज में चकराता क्षेत्र की बड़ी संख्या में गांवों के लिए सड़क, पैदल मार्ग, सीसी मार्ग, सुरक्षा दीवार आदि से जुड़े काम दर्ज हैं. यानी उपलब्ध दस्तावेजों में SCP और TSP दोनों से जुड़े करोड़ों रुपये के कामों का ब्योरा मौजूद है. दूसरी तरफ मंत्री खजान दास ने अपने बयान में SCP में ₹60 करोड़ और TSP में ₹11 करोड़ के आवंटन की बात कही है. TSP की उपलब्ध सूची में दर्ज कुल राशि करीब ₹11.93 करोड़ है. इन आंकड़ों का अंतर दस्तावेजों के अलग-अलग स्तर/श्रेणी और गणना के संदर्भ में समझना होगा, इसलिए इसे सीधे विरोधाभास के तौर पर पेश करना उचित नहीं होगा.
क्या सच में कुछ गांवों में ज्यादा योजनाएं? चकराता में TSP और SCSP के तहत योजनाओं के आवंटन को लेकर भाजपा के भीतर उठे सवालों पर त्यूणी मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा का कहना है कि कुछ गांवों में एक से अधिक योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जबकि कई अन्य गांव अपेक्षाकृत कम योजनाओं से जुड़े हैं. नीरज शर्मा के मुताबिक, इसी असमानता को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने योजनाओं की दोबारा समीक्षा और क्षेत्र के सभी गांवों में समान विकास की मांग उठाई. उनके पास मौजूद भाजपा चकराता विधानसभा क्षेत्र के लेटरहेड पर तैयार हस्तलिखित सूची में TSP और SCSP के तहत उन गांवों के नाम और योजनाओं की संख्या दर्ज है, जहां उनके मुताबिक एक से अधिक योजनाएं स्वीकृत हुई हैं.
किस गांव में कितनी योजनाएं
नीरज शर्मा का कहना है कि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर उन्होंने योजनाओं के चयन और वितरण की दोबारा समीक्षा की मांग उठाई है. इन आंकड़ों से अपने आप में योजनाओं के आवंटन में किसी अनियमितता की पुष्टि नहीं होती. यह नीरज शर्मा का दावा और उनके द्वारा प्रस्तुत सूची है. जिसकी वास्तविक स्थिति संबंधित विभाग के स्वीकृति और आवंटन रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकती है.
मंत्री खजान दास का क्या कहना है? समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने पूरे विवाद में दो बातें स्पष्ट रूप से कही हैं. उनका कहना है कि वह भाजपा में लोगों को जोड़ने का काम करते हैं. किसी को पार्टी में आने से रोकने की सोच नहीं रखते. उनके मुताबिक जो भी भाजपा परिवार में शामिल होना चाहता है, उसका स्वागत है. दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात योजनाओं को लेकर है. मंत्री के अनुसार समाज कल्याण विभाग की योजनाएं सार्वजनिक धन से चलती हैं और SCP में करीब ₹60 करोड़, जबकि TSP में करीब ₹11 करोड़ का आवंटन हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि पौड़ी, चमोली और कालसी विकासखंड सहित जहां प्रस्तावों में कमी या आपत्ति है, उसे दूर कर बजट आवंटित किया जाएगा. कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए “विषमता” के सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज करने के बजाय समीक्षा का रास्ता खुला रखा है. वह योजनाओं के आवंटन में पक्षपात के आरोपों को स्वीकार नहीं करते.
गीता राम गौड़ ने भी दी सफाई: दूसरी तरफ गीता राम गौड़ ने विवाद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि उनकी मंशा मंत्री खजान दास की छवि खराब करना नहीं है. उनका कहना है कि मंत्री भी भाजपा के हैं. कार्यकर्ता भी उसी संगठन का हिस्सा हैं. उनका कहना है कि कार्यकर्ता अपनी शिकायत लेकर अपने ही मंत्री के पास गए थे. ज्वाइनिंग को लेकर भी गौड़ ने एक अहम सफाई दी. उनका कहना है कि सोमवार को प्रदेश कार्यालय पहुंचे करीब 26 परिवारों के लोग रविवार के प्रदर्शन में शामिल वही लोग नहीं थे.
वहीं, त्यूणी मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा का मामला इससे थोड़ा अलग है. वह इसे केवल योजनाओं की सूची का विवाद नहीं मानते. उनके मुताबिक भाजपा कार्यकर्ता संगठन की रीति-नीति में “संगठन सर्वोपरि” की बात सीखते आए हैं. उनका कहना है कि जब कार्यकर्ता अपने मंत्री से अपनी शिकायत लेकर मिलने पहुंचे तो मंत्री के परिजनों के साथ कार्यकर्ताओं की बहस हुई. उसके बाद कार्यकर्ता नाराज हुए. नीरज का कहना है कि अगर कार्यकर्ता अपनी बात पार्टी के भीतर नहीं रखेगा तो फिर कहां रखेगा? उनका दूसरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें सदस्यता क्यों नहीं दिलाई जाए? उनके मुताबिक पार्टी का विस्तार नए लोगों को जोड़ने से ही होगा.
भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने पूरे विवाद को पार्टी के भीतर की गलतफहमी बताया है. उनका कहना है-
मंत्री, चकराता से जुड़े नेताओं और स्थानीय पदाधिकारियों के बीच बातचीत के बाद मामला सुलझा लिया गया है. ज्वाइनिंग को लेकर भाजपा का पक्ष यह है कि सदस्यता रोकी नहीं गई थी, बल्कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण कार्यक्रम को उस समय आगे नहीं बढ़ाया गया. पार्टी के अनुसार सदस्यता कार्यक्रम के लिए संबंधित संगठनात्मक पदाधिकारी की उपस्थिति या सहमति जरूरी होती है. उस समय प्रदेश अध्यक्ष उपलब्ध नहीं थे, इसलिए कार्यक्रम दूसरी तारीख के लिए टाला गया.
-नवीन ठाकुर,भाजपा प्रवक्ता
विपक्ष ने इस पूरे विवाद को भाजपा के अंदरूनी मतभेद से जोड़ा है. कांग्रसे वे सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा भाजपा के ही कार्यकर्ता अपने मंत्री के खिलाफ योजनाओं और कथित भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो यह पार्टी के भीतर की स्थिति को दर्शाता है. कांग्रेस का यह भी आरोप है कि योजनाओं के आवंटन पर उठे सवालों से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष का नाम लिया जा रहा है. हालांकि कांग्रेस के ये आरोप भी राजनीतिक प्रतिक्रिया हैं. उपलब्ध दस्तावेजों से योजनाओं में भ्रष्टाचार या किसी लाभार्थी की राजनीतिक संबद्धता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती.
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