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नारायणपुर में रोजगार और विकास की मांग को लेकर चक्काजाम, युवाओं ने BSP को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

नारायणपुर में रोजगार और विकास की मांग को लेकर चक्काजाम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नारायणपुर: रावघाट माइंस में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने समेत कई प्रमुख मांगों को लेकर युवाओं ने खोड़गांव चौक पर चक्काजाम प्रदर्शन किया. युवा बेरोजगार संघ समिति के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में बस्तरिया राज मोर्चा के संस्थापक और सुकमा के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम भी शामिल हुए. प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद आंदोलनकारियों ने प्रबंधन को सात दिन का समय देते हुए चक्काजाम स्थगित कर दिया. युवाओं ने चेतावनी दी कि तय समय में मांगों पर उचित निर्णय नहीं हुआ, तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा और इसे और तेज किया जा सकता है.

युवाओं ने BSP को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम (ETV BHARAT CHHATTISGARH) स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग युवा बेरोजगार संघ समिति के अध्यक्ष मधेश्वर जैन ने आरोप लगाया कि बीएसपी प्रबंधन ने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक भर्ती को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. उनका कहना है कि रावघाट माइंस के आसपास के गांवों के युवा रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं, जबकि खदान में बाहरी श्रमिकों को काम दिए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं.