नारायणपुर में रोजगार और विकास की मांग को लेकर चक्काजाम, युवाओं ने BSP को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम
रावघाट माइंस में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने, 23 गोद ग्रामों का विकास करने और खराब सड़कों की मरम्मत की मांग, आंदोलन की चेतावनी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 8:33 PM IST
नारायणपुर: रावघाट माइंस में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने समेत कई प्रमुख मांगों को लेकर युवाओं ने खोड़गांव चौक पर चक्काजाम प्रदर्शन किया. युवा बेरोजगार संघ समिति के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में बस्तरिया राज मोर्चा के संस्थापक और सुकमा के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम भी शामिल हुए. प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद आंदोलनकारियों ने प्रबंधन को सात दिन का समय देते हुए चक्काजाम स्थगित कर दिया. युवाओं ने चेतावनी दी कि तय समय में मांगों पर उचित निर्णय नहीं हुआ, तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा और इसे और तेज किया जा सकता है.
स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग
युवा बेरोजगार संघ समिति के अध्यक्ष मधेश्वर जैन ने आरोप लगाया कि बीएसपी प्रबंधन ने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक भर्ती को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. उनका कहना है कि रावघाट माइंस के आसपास के गांवों के युवा रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं, जबकि खदान में बाहरी श्रमिकों को काम दिए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं.
BSP सबसे पहले 100 स्थानीय युवाओं को रोजगार दे. इसके बाद दूसरे चरण में 100 अन्य युवाओं की भर्ती की जाए. खनन परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए.- मधेश्वर जैन, प्रदर्शनकारी
20 जून के लिखित आश्वासन पर उठाए सवाल
मधेश्वर जैन ने 20 जून 2026 को दिए गए लिखित आश्वासन का हवाला दिया. कहा कि बीएसपी के अधिकारियों और प्रबंधन स्तर पर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी. उनके अनुसार, नारायणपुर कलेक्टर के माध्यम से प्रत्येक पंचायत से 10 बेरोजगार युवाओं को बूढ़ादेव अंजरेल माइंस में भर्ती करने का आश्वासन भी दिया गया था. समिति का आरोप है कि तय समय में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है. आंदोलनकारियों ने प्रबंधन से लिखित आश्वासन को पूरा करने और भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है.
23 गोद ग्रामों के विकास का मुद्दा भी उठा
आंदोलनकारियों ने कहा कि रावघाट माइंस के आसपास के 23 गोद ग्रामों के विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को अब भी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं. समिति ने आरोप लगाया कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, नेपाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों से आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से श्रमिकों को काम पर रखा जा रहा है. वहीं, आसपास के गांवों के युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं.
भारी वाहनों से सड़कें खराब होने का आरोप
रोजगार के अलावा आंदोलनकारियों ने जिले की जर्जर सड़कों की समस्या भी उठाई. कहा कि माइंस से लौह अयस्क ले जाने वाले भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण कई सड़कों की हालत खराब हो गई है. इससे आम लोगों खासकर स्कूली बच्चों को आने-जाने में परेशानी हो रही है.
आंदोलनकारियों का कहना है कि जब रावघाट माइंस से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का परिवहन हो रहा है, तो आसपास के क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में भी सुधार होना चाहिए. उनका तर्क है कि खनन परियोजना का लाभ स्थानीय लोगों तक भी पहुंचना चाहिए.
मनीष कुंजाम ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी
आंदोलन में शामिल मनीष कुंजाम ने स्थानीय युवाओं की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि रोजगार और विकास से जुड़े मुद्दों को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने बीएसपी प्रबंधन को चेतावनी दी कि यदि समय रहते उचित निर्णय नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र हो सकता है.
प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सात दिन का समय
खोड़गांव चौक पर जारी चक्काजाम को प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सात दिन का अल्टीमेटम देकर स्थगित कर दिया गया. आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि में उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया, तो वे दोबारा आंदोलन करेंगे.
फिलहाल युवाओं की प्रमुख मांग है कि स्थानीय बेरोजगारों की भर्ती जल्द शुरू की जाए, 23 गोद ग्रामों को रोजगार में प्राथमिकता मिले और खनन क्षेत्र से प्रभावित सड़कों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाए. अब सबकी नजर बीएसपी प्रबंधन के अगले कदम पर है.