बस्सी लावा में सात दशक बाद पहुंचा जनप्रतिनिधि, विधायक ने विकास कार्यों का किया भूमिपूजन, नक्सल दंश से प्रभावित था क्षेत्र

दुर्गम पहाड़ियों को पार कर पहुंचे अटामी बस्सी लावा तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था. विधायक अटामी और उनकी टीम को मीलों पैदल चलकर ऊंची चढ़ाई, गहरी ढलान, पत्थरीले रास्तों और घने जंगलों के बीच से गुजरना पड़ा. सुरक्षा बल के अलावा यहां आज तक कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा था. क्षेत्र में सक्रिय नक्सली खतरे के कारण प्रशासन भी अक्सर इस इलाके को जोखिम क्षेत्र मानकर दूरी बनाए रखता था.लेकिन हाल के महीनों में बढ़ती शांति, नक्सलियों के आत्मसमर्पण और बड़े नक्सल नेताओं के मारे जाने से हालात कुछ बदले हैं. इस बदलते वातावरण ने पहली बार किसी जनप्रतिनिधि की यात्रा को संभव बनाया.

ग्रामीणों के लिए भावनात्मक क्षण बस्सी लावा में विधायक चैतराम अटामी के आगमन का क्षण ग्रामीणों के लिए भावनाओं से भरा हुआ था. सालों से अलग-थलग जीवन जी रहे लोगों ने जब अपने बीच एक निर्वाचित प्रतिनिधि को देखा तो कई बुजुर्गों और महिलाओं की आंखें भर आईं. ग्रामीणों ने बताया कि वे पहली बार अपने गांव में किसी विधायक को देख रहे हैं. परंपरागत नृत्य, फूलों की माला और तेंदू पत्तों से उनका स्वागत कर उन्होंने वर्षों की पीड़ा को खुशी में बदल दिया. उन्हें यह अहसास हुआ कि वे भी राज्य और देश की मुख्यधारा से जुड़े हैं.

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ दक्षिण बस्तर का वो इलाका, जहां आजादी के सात दशक बाद भी सरकारी योजनाओं की रोशनी नहीं पहुंच सकी थी, वहां अब बदलाव की हवा बहने लगी है. बैलाडीला की दुर्गम पहाड़ियों में बसे बस्सी लावा और आसपास के गांव लंबे समय से जनप्रतिनिधियों की पहुंच से दूर रहे हैं. नक्सली प्रभाव, कठिन भू-भाग और सुरक्षा जोखिमों ने ग्रामीणों को प्रशासन और सरकार से लगभग काट दिया था. हाल ही में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पहली बार यहां पहुंचकर ग्रामीणों को भरोसा दिया कि अब प्रशासनिक योजनाओं का लाभ उनके द्वार तक पहुंचेगा. इसी क्रम में आज वो ऐतिहासिक दिन आया जब दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी स्वयं पैदल यात्रा कर इस क्षेत्र के हृदय तक पहुंचे.



आंगनबाड़ी, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन



बस्सी लावा की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव वो था जब विधायक अटामी ने गांव में आंगनबाड़ी भवन, प्राथमिक स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया .इन बुनियादी सुविधाओं की कमी ने ग्रामीणों को वर्षों तक परेशान किया है.बच्चों के लिए शिक्षा का कोई साधन नहीं था. गर्भवती महिलाओं और बीमारों के उपचार के लिए मीलों पैदल जाना पड़ता था.पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाती थीं. इन निर्माण कार्यों की शुरुआत ने इस क्षेत्र में विकास और उम्मीद दोनों की नई नींव रखी है. अब गांव के बच्चों को शिक्षा मिलेगी और महिलाओं-बुजुर्गों को उपचार की सुविधा भी उनके ही इलाके में उपलब्ध होगी.

विधायक ने विकास कार्यों का किया भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



ग्रामीणों को उपहार और राहत सामग्री वितरित



विधायक अटामी अपने साथ ग्रामीणों के लिए कई जरूरी सामग्री लेकर पहुंचे थे. उन्होंने गंजी, बर्तन, कपड़े और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं ग्रामीणों को वितरित कीं. इन उपहारों ने गांव वालों के चेहरे पर खुशी की चमक ला दी. कई ग्रामीणों ने कहा कि इससे पहले उन्हें कभी किसी प्रतिनिधि से ऐसा सीधा स्नेह और सहयोग नहीं मिला था.



बस्सी लावा में सात दशक बाद पहुंचा जनप्रतिनिधि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारी प्राथमिकता है कि शासन की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और बस्सी लावा जैसे दुर्गम इलाकों को भी मुख्यधारा के विकास से जोड़ा जाए.जल्द ही यहां सड़क निर्माण पर भी काम शुरू किया जाएगा ताकि गांव तक आवागमन और सुरक्षित और सुगम हो सके- चैतराम अटामी, विधायक



इस महत्वपूर्ण दौरे में जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुडामी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष रमेश गावड़े और पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष कुलदीप ठाकुर भी शामिल रहे. इन जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने ग्रामीणों का मनोबल और भरोसा और मजबूत किया. वर्षों से प्रशासनिक उपेक्षा झेल रहे ग्रामीणों को अब लगता है कि उनके इलाक़े की आवाज सुनी जा रही है.



अस्सी लावा की बदलेगी किस्मत

आपको बता दें कि बस्सी लावा और उसके आसपास के गांव लंबे समय से नक्सल गतिविधियों के केंद्र माने जाते थे. यहां केवल एंटी-नक्सल ऑपरेशन में शामिल फोर्स ही कभी-कभार पहुंचती थी. नक्सली खतरे, कठिन भौगोलिक संरचना और पगडंडियों तक सीमित रास्तों ने इस क्षेत्र को बाहरी दुनिया से काट दिया था. नतीजतन यहां न सड़क बनी, न स्कूल, न अस्पताल, और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ सही अर्थों में कभी पहुंच पाया. लेकिन आज की इस यात्रा ने ना केवल इतिहास बनाया, बल्कि यह संकेत भी दे दिया कि अब यह क्षेत्र विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है.

