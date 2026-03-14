चैत्र नवरात्रि मेला 2026: डोंगरगढ़ जाने वाले भक्तों के लिए रेलवे ने किया खास इंतजाम
चैत्र नवरात्रि के पावन मौके पर भक्त मां बमलेश्वरी के दर्शन कर सकें, इसके लिए स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाया जाएगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 14, 2026 at 4:26 PM IST
रायपुर: हिन्दू धर्म में शक्ति की उपासना का महापर्व 'चैत्र नवरात्रि' को माना जाता है. साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च, गुरुवार से होने जा रहा है. इसी दिन से हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत 2083 का भी आगाज होगा. पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ ही नौ दिनों तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत होगी. चैत्र नवरात्र के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त रायपुर सहित कई जिलों से मां बमलेश्वरी के दर्शनों के लिए डोंगरगढ़ जाते हैं.
चैत्र नवरात्रि मेला 2026 के लिए रेलवे ने किया खास इंतजाम
हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि को देखते हुए रेलवे के द्वारा माँ बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्रि को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है. नवरात्रि पर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ पहुंचते हैं. इस वर्ष चैत्र नवरात्रि मेला 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक आयोजित होगा. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं.
रायपुर रेल मंडल की तैयारी
रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा, "छत्तीसगढ़ के डोगरगढ़ के मां बमलेश्वरी में दर्शन करने के साथ ही मेले का आयोजन हो रहा है. जिसको देखते हुए कुछ गाड़ियों का अस्थायी ठहराव, कुछ ट्रेनों का अस्थायी विस्तार और एक मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है. जिससे श्रद्धालु आसानी से डोंगरगढ़ मेले के दर्शन के लिए जा सकते हैं."
इन ट्रेनों का सफर बढ़ाया गया
- 68742 / 68741 गोंदिया-दुर्ग-गोंदिया मेमू पैसेजर को रायपुर तक विस्तारित की जा रही है.
- 68729/68730 रायपुर-डोंगरगढ-रायपुर मेमू पैसेजर का गोंदिया तक विस्तार किया जा रहा है.
- 06886/06885 डोंगरगढ-दुर्ग-डोंगरगढ मेमू पैसेजर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है.
19 मार्च से 27 मार्च तक डोंगरगढ रेलवे स्टेशन में ठहराव की सुविधा जानिए
- 20843 बिलासपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस पहुंचने का समय 21:56 छुटने का समय 21:58
- 20844 भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस पहुंचने का समय 5:40 छूटने का समय 5:42
- 20845 बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस पहुंचने का समय 21:56 छुटने का समय 21:58
- 20846 बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस पहुंचने का समय 5:40 छूटने का समय 5:42
- 12851 बिलासपुर - चेन्नई एक्सप्रेस पहुंचने का समय 12:16 छूटने का समय 12:18
- 12852 चेन्नई - बिलासपुर एक्सप्रेस पहुंचने का समय 10:21 छूटने का समय 10:23
- 12849 बिलासपुर-पुणे एक्सप्रेस पहुंचने का समय 14:36 छूटने का समय 14:38
- 12850 पुणे- बिलासपुर एक्सप्रेस पहुंचने का समय 11:58 छुटने का समय 12:00
- 12772 रायपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस पहुंचने का समय 18:30 छूटने का समय 18:32
- 12771 सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस पहुंचने का समय 10: 46 छुटने का समय 10:48