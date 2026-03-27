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चैत्र नवरात्रि: धमतरी में ज्योत जंवारा विसर्जन, भक्तिमय माहौल में दी गई माता को विदाई

धमतरी: चैत्र नवरात्रि पर नौ दिनों की आराधना और भक्ति के बाद अब ज्योत जंवारा विसर्जन का दौर शुरू हो गया है. नवरात्रि की समाप्ति के साथ ही धमतरी शहर में भी कई वार्डों से पारंपरिक सेवा गीतों और माता के जयकारों के बीच भक्तगण ज्योत जंवारा विसर्जन के लिए निकले. इससे पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में रंगा नजर आया.

महिलाएं सिर पर ज्योत जंवारा लेकर चलती हैं

शहर के कोष्टापारा वार्ड में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ ज्योत जंवारा विसर्जन यात्रा निकाली गई. वार्ड के दो घरों में ज्योत जंवारा की स्थापना की गई थी, जहां नौ दिनों तक विधि-विधान से माता की सेवा और पूजा-अर्चना की गई. नौवें दिन श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विसर्जन यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में वार्डवासी शामिल हुए. यात्रा के दौरान महिलाएं सिर पर ज्योत जंवारा रखकर आगे बढ़ती नजर आईं, वहीं कई भक्त दंडवत लेटकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता से प्रार्थना करते दिखाई दिए. सेवा गीतों और जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा.

भक्तिमय माहौल में ज्योत जंवारा विसर्जन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बहुत पुरानी है पंरपरा

कोष्टापारा वार्ड के निवासी नील पटेल ने बताया कि नौ दिनों तक सेवा के बाद ज्योत जंवारा विसर्जन किया जाता है. उन्होंने कहा कि ज्योत जंवारा की परंपरा आदि काल से चली आ रही है, जिसे परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से मनाया जाता है. इस आयोजन में पूरे परिवार के साथ मोहल्लेवासियों का भी विशेष सहयोग रहता है.

नौ दिनों की पूजा-अर्चना के बाद अब विसर्जन यात्रा निकाली गई है, शहर के अलग-अलग वार्डों से निकलने वाली विसर्जन यात्राएं शीतला मंदिर पहुंचकर संपन्न होती हैं.- वार्डवासी, आशुतोष खरे

नवरात्रि की समाप्ति पर ज्योत जवारा विसर्जन किया जाता है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ज्योत जंवारा विसर्जन के दौरान भक्तों में माता के प्रति गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिला, जहां श्रद्धा, परंपरा और सामूहिक सहभागिता का सुंदर संगम नजर आया.