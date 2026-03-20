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धमतरी : चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, मां विंध्यवासिनी मंदिर में आस्था का सैलाब

नवरात्रि के पहले दिन गोधूलि बेला में विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ज्योत प्रज्ज्वलित की गई. इस वर्ष मंदिर में एक विशेष पहल करते हुए देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम से भी ज्योत जलाई गई, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया. मंदिर परिसर “जय माता दी” के जयकारों से गूंजता रहा और पूरे वातावरण में भक्ति की भावना महसूस की गई.

धमतरी: चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत होते ही धमतरी जिले का धार्मिक माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है. शहर सहित आसपास के क्षेत्रों के देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. धमतरी की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी (बिलाई माता) मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन विशेष उत्साह और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला, जहां हजारों भक्त माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे.

1521 घी ज्योतिकलश प्रज्ज्वलित

मंदिर ट्रस्ट समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस साल कुल 1521 घी की ज्योत प्रज्ज्वलित की गई हैं. श्रद्धालु अपनी-अपनी मनोकामनाओं के साथ ज्योत जलाकर माता रानी से परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना कर रहे हैं. नवरात्रि के पहले दिन सुबह से देर रात तक भक्तों का तांता लगा रहा और दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी गईं.

देश विदेश के श्रद्धालुओं के नाम से ज्योतिकलश (ETV Bharat Chhattisgarh)

मां विंध्यवासिनी मंदिर की भव्य सजावट

मंदिर की भव्य सजावट इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. पूरे मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों की मालाओं और पारंपरिक सजावट से सजाया गया है, जिससे मंदिर की सुंदरता और भी बढ़ गई है. शाम होते ही मंदिर जगमगा उठता है और भक्तों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति का माहौल तैयार हो जाता है.

मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भीड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

मां का आशीर्वाद लेने दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु

मान्यता है कि मां विंध्यवासिनी अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से की गई हर प्रार्थना स्वीकार करती हैं. यही कारण है कि हर वर्ष नवरात्रि के दौरान यहां केवल धमतरी या छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में रहने वाले श्रद्धालु भी अपनी आस्था की ज्योत प्रज्ज्वलित करवाते हैं. कई श्रद्धालु वर्षों से लगातार यहां ज्योतिकलश जलाने की परंपरा निभा रहे हैं.

मां विंध्यवासिनी (ETV Bharat Chhattisgarh)

श्रदालुओं के लिए मंदिर में विशेष व्यवस्था

नवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर समिति द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, साफ-सफाई और पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्वयंसेवकों और पुलिस प्रशासन की भी तैनाती की गई है, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर सकें. नवरात्रि के नौ दिनों तक मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, दुर्गा सप्तशती पाठ, आरती और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. प्रतिदिन सुबह और शाम होने वाली आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे. जैसे-जैसे नवरात्रि आगे बढ़ेगी, भक्तों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

माता रानी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु (ETV Bharat Chhattisgarh)

चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मां विंध्यवासिनी मंदिर एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और भक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां माता रानी के दरबार में हर भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंच रहा है और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है.