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चैत्र नवरात्रि: अष्टमी पर भगवानपुर की चांग माता के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार, पीढ़ियों से जुड़ी है आस्था

मां चांग देवी मंदिर में 308 ज्योति कलशों की स्थापना, जानिए मान्यता ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भगवानपुर की चांग माता के दरबार में उमड़े श्रद्धालु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अष्टमी के पावन अवसर पर मां चांग देवी का भव्य और आकर्षक श्रृंगार किया गया. माता को विशेष वस्त्र, आभूषण और रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया, जिससे मंदिर की छटा अलौकिक हो उठी. मंदिर समिति द्वारा विशेष पूजा-अर्चना और महाआरती का आयोजन किया गया.

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर जिले भर के देवी मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ा. खासकर भगवानपुर स्थित मां चांग देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली. सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं और पूरा वातावरण भक्ति, श्रद्धा और उत्साह से सराबोर नजर आया.

दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ती रही. दूर-दराज क्षेत्रों से आए भक्तों ने कतारबद्ध होकर माता के दर्शन किए. अष्टमी के विशेष श्रृंगार के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. देर रात तक दर्शन का क्रम जारी रहा और प्रसाद वितरण किया गया.

308 ज्योति कलशों की स्थापना, दूर-दूर से पहुंच रहे भक्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भगवानपुर की चांग माता की मान्यता

भगवानपुर में विराजमान मां चांग देवी को लेकर भक्तों में गहरी आस्था है. मान्यता है कि यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है. नवरात्र के दौरान इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और माता के दरबार में अर्जी लगाते हैं. यहां अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है और भक्त घी-तेल के दीप जलाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं.

अष्टमी पर मां चांग देवी मंदिर में आकर्षक श्रृंगार किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

308 ज्योति कलशों की स्थापना, दूर-दूर से पहुंच रहे भक्त

मंदिर के सेवादारों के अनुसार इस वर्ष लगभग 308 ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं. छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. नवमी के अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा.

मैं चांग देवी मां के दोनों नवरात्रि में हर साल दर्शन करती हूं. बहुत श्रद्धा है हर मुराद मैया पूरी करती है- शोभा सिंह, श्रद्धालु

चांग माता की शक्ति की मान्यता बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, यहां के ठाकुर लोग स्थापना किए थे तब से पूजा हो रही है- विनोद कुमार श्रीवास्तव, श्रद्धालु

पीढ़ियों से जुड़ी है आस्था

स्थानीय लोगों का कहना है कि मां चांग देवी का यह मंदिर वर्षों पुराना है और पीढ़ियों से यहां पूजा-अर्चना की परंपरा चली आ रही है. बताया जाता है कि माता की प्रतिमा को प्राचीन काल में लाकर यहां स्थापित किया गया था, तब से यह स्थान आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.

अष्टमी पर भगवानपुर की चांग माता के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनप्रतिनिधियों ने दी शुभकामनाएं

पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने अष्टमी के अवसर पर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए माता से क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की. उन्होंने कहा कि मां चांग देवी की कृपा से क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों.

चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर मां चांग देवी मंदिर में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह से भरे इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र को देवीमय बना दिया.