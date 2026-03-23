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जामताड़ा का खास है मां रखा कली मंदिर, हर साल धूमधाम के साथ मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि उत्सव

जामताड़ा: जामताड़ा के प्रसिद्ध मां काली रखा मंदिर में चैत्र नवरात्र उत्सव को लेकर धूम है. काफी धूमधाम के साथ चैत्र नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है. मां रखा कली मंदिर में चैत्र नवरात्रि उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है. यहां काफी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है. कुछ श्रद्धालु दूर-दूर से भी पहुंचकर मां का दर्शन कर रहे हैं. मंदिर के पुजारी बताते हैं कि चैत्र नवरात्रि उत्सव में दूर-दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं और पूजा करते हैं. मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है.

राजा द्वारा स्थापित है मां रखा कली मंदिर

जामताड़ा का मां रखा कली मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है. बताया जाता है कि आदिकाल से राजा के द्वारा अपने प्रजा की रक्षा के लिए मां काली की मंदिर की स्थापना की थी. तभी से यह रखा कली मंदिर के नाम से जाना जाता है. दूर-दूर से श्रद्धालु चैत्र माह में मां रखा कली में पूजा दर्शन करने जरूर पहुंचते हैं.

चैत्र नवरात्र उत्सव हर साल धूमधाम के साथ मनाया जाता है. मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है. विधि विधान से मां की 9 दिन की पूजा होती है. कन्या पूजन, हवन पूजन के साथ रामनवमी के दिन उत्सव समाप्त हो जाता है. 9 दिनों तक मां का खिचड़ी भोग प्रसाद के रूप में लोगों के बीच वितरण होता है.

क्या कहते हैं श्रद्धालु