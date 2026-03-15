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इस बार नौ नहीं आठ दिन होगी नवरात्रि, जानें पूजा और घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

चैत्र नवरात्र 2026: इस बार मां दुर्गा 'डोली' पर सवार होकर आएंगी. इसके पीछे एक बड़ा कारण है.

चैत्र नवरात्रि
चैत्र नवरात्रि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 2:54 PM IST

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शिमला: हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर त्योहारों में से एक, 'चैत्र नवरात्र' का आगाज़ इस वर्ष 19 मार्च से होने जा रहा है. इस बार के नवरात्र कई मायनों में विशिष्ट हैं, चाहे वह मां दुर्गा का 'डोली' पर आगमन हो या फिर अष्टमी और नवमी तिथि का एक ही दिन पड़ना.

शिमला के सुप्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती के अनुसार, 'वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्र का शुभारंभ 19 मार्च, गुरुवार को होगा. द्रिक पंचांग के मुताबिक, प्रतिपदा तिथि 19 मार्च की सुबह 06:52 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 20 मार्च को तड़के 04:52 बजे तक रहेगी. शास्त्रों में 'उदयातिथि' (सूर्योदय के समय की तिथि) को प्रधानता दी जाती है, इसलिए 19 मार्च को ही कलश स्थापना के साथ नौ दिनों के व्रत और अनुष्ठान शुरू होंगे.'

घटस्थापना: शुभ मुहूर्त और महत्व

नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि सही मुहूर्त में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है. इस वर्ष दो प्रमुख शुभ मुहूर्त बन रहे हैं:

  • प्रातः कालीन मुहूर्त (सर्वश्रेष्ठ): सुबह 06:52 से 07:43 बजे तक. यह समय पूजा की शुरुआत के लिए सबसे उत्तम है.
  • अभिजीत मुहूर्त (विकल्प): यदि सुबह पूजा संभव न हो, तो दोपहर 12:05 से 12:53 बजे के बीच कलश स्थापना की जा सकती है.

कैसे करें घटस्थापना

पुजारी परमस्वरूप शर्मा का कहना है कि 2026 के नवरात्र साधना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं. श्रद्धालुओं को अखंड ज्योति और दुर्गा सप्तशती के पाठ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहिए. भक्तों को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं. मिट्टी के पात्र में सप्तधान्य (जौ) बोएं और उसके बीच में गंगाजल युक्त कलश स्थापित करें. कलश पर कलावा बांधें, आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल स्थापित कर मां दुर्गा का आह्वान करें.

'डोली' पर मां का आगमन

शिमला के सुप्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती ने बताया कि 'देवी भागवत पुराण के अनुसार, जिस वार को नवरात्र शुरू होते हैं, उसी के आधार पर माता की सवारी तय होती है. इस वर्ष नवरात्र गुरुवार से प्रारंभ हो रहे हैं, जिसका अर्थ है कि मां दुर्गा 'डोली' (पालकी) पर सवार होकर आएंगी.'

कब किसकी सवारी करती हैं मां दुर्गा

शशिसूर्ये गजारूढ़ा शनिभौमे तुरंगमे, गुरौ शुक्रे चदोलायां बुधे नौका प्रकीर्तिता ये श्लोक देवी दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के वाहन की भविष्यवाणी करता है. यह श्लोक हिंदू ज्योतिष और पंचांग (जैसे निर्णयसिंधु) से लिया गया है, विशेष रूपसे नवरात्रि के दौरान, जब कलश स्थापना या विजयादशमी होती है, तो वार (दिन) के आधार पर देवी की सवारी तय की जाती है.

इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है

शिसूर्ये गजारूढ़ा (रविवार और सोमवार): यदि नवरात्रि का प्रारंभ या देवी का आगमन रविवार या सोमवार को हो, तो देवी हाथी (गज) पर सवार होकर आती हैं। इसे अत्यधिक वर्षा और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

शनिभौमे तुरंगमे (शनिवार और मंगलवार): यदि आगमन शनिवार या मंगलवार को हो, तो देवी घोड़े (तुरंग) पर सवार होकर आती हैं। यह युद्ध, राजनीतिक उथल-पुथल या प्राकृतिक आपदाओं का संकेत माना जाता है.

गुरौ शुक्रे चदोलायां (गुरुवार और शुक्रवार): यदि आगमन गुरुवार या शुक्रवार को हो, तो देवी डोली (पालकी) में आती हैं. इसे महामारी या जन-धन की हानि का अशुभ संकेत माना जाता है.

बुधे नौका प्रकीर्कीता (बुधवार): यदि आगमन बुधवार को हो, तो देवी नाव (नौका) पर सवार होकर आती हैं। यह अच्छी वर्षा और भरपूर फसल (बाढ़ के साथ भी) का प्रतीक है.मुक्ति चक्रवर्ती ने कहा कि 'ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब मां डोली पर आती हैं, तो यह समाज और प्रकृति में भारी फेरबदल, राजनीतिक उथल-पुथल या जनजीवन में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों (महामारी या व्याधि) का संकेत होता है. ऐसे में विद्वानों का मानना है कि भक्तों को विशेष रूप से माँ की आराधना कर शांति की प्रार्थना करनी चाहिए.'

इस बार 8 दिनों का होगा उत्सव

तिथियों की घट-बढ़ के कारण इस वर्ष नवरात्र पूरे 9 दिनों के बजाय 8 दिनों के होंगे. विशेष बात यह है कि 26 मार्च को अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं. इसी दिन महाष्टमी का पूजन, कन्या पूजन (कंजक) और महानवमी का हवन संपन्न किया जाएगा.

पूजन कैलेंडर (19 से 26 मार्च)

  • 19 मार्च: मां शैलपुत्री पूजन एवं घटस्थापना
  • 20 मार्च: मां ब्रह्मचारिणी पूजन
  • 21 मार्च: मां चंद्रघंटा पूजन
  • 22 मार्च: मां कूष्मांडा पूजन
  • 23 मार्च: स्कंदमाता पूजन
  • 24 मार्च: मां कात्यायनी पूजन
  • 25 मार्च: मां कालरात्रि पूजन
  • 26 मार्च: मां महागौरी, सिद्धिदात्री पूजन, कन्या पूजन एवं विसर्जन

शिमला के सुप्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती ने बताया कि चैत्र नवरात्र केवल उपवास नहीं, बल्कि अंतर्मन की शुद्धि का समय है. घटस्थापना के दौरान जौ (जवारे) बोने का विधान हमें प्रकृति से जोड़ता है.

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