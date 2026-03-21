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चैत्र नवरात्र 2026: बैकुंठपुर का अनोखा मंदिर, जहां मां के 9 रुपों की प्रतिमा है स्थापित

इस खास मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां जो भी भक्त मनोकामना मांगता है, वो पूरी हो जाती है.

Chaitra Navratri 2026
मां के 9 रुपों की प्रतिमा स्थापित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 21, 2026 at 4:38 PM IST

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एमसीबी: चैत्र नवरात्र का पावन महीना चल रहा है. भक्त पूरी आस्था के साथ मां की आराधना में डूबे हैं. कोरिया के बैकुंठपुर में एक ऐसा मंदिर है, जिसको लेकर मान्यता है कि यहां मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है. बैकुंठपुर के प्रेमाबाग में स्थित दुर्गा मंदिर की खासियत है कि यहां मां के 9 रुपों की प्रतिमा स्थापित है. नवरात्र के मौके पर यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. नवरात्र में दिन के हिसाब से भक्त मां के रुपों की पूजा भक्ति भाव से करते हैं.

मां के 9 रुपों की प्रतिमा यहां स्थापित

सरगुजा अंचल के इस देवी मंदिर में नवरात्र के दिनों में हजारों भक्तों का रोज आना होता है. स्थानीय भक्त बताते हैं कि यहां एक साथ मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की प्रतिमा स्थापित है. भक्तों को यहां एक साथ मां के सभी रुपों के दर्शन हो जाते हैं. नवरात्र के दिनों में यहां मेले सा माहौल रहता है.

मां के 9 रुपों की प्रतिमा स्थापित (ETV Bharat)

देवरहा बाबा समिति कराया है मंदिर का निर्माण

भक्त बताते हैं कि करीब 10 साल पहले देवरहा बाबा समिति की ओर से मंदिर का निर्माण कराया गया. तब से लेकर आज तक यहां हर दिन भक्त बड़ी संख्या में मां की पूजा के लिए पहुंचते हैं. नवरात्र के मौके पर यहां भक्त बड़ी संख्या में ज्योति कलश भी जलाते हैं. भक्त बताते हैं कि यहां मनोकामना ज्योत जलाने से उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं. जिस क्षेत्र में मंदिर बना है वो घनी आबादी से थोड़ा दूर है. इस वजह से यहां का स्थान और सुंदर लगता है. भक्त कहते हैं कि मंदिर में आने वाले भक्तों की भीड़ साल दर साल बढ़ती जा रही है. धार्मिक पर्वों के मौके पर भी भक्त यहां आकर पूजा पाठ करते हैं.

Chaitra Navratri 2026
मां के 9 रुपों की प्रतिमा स्थापित (ETV Bharat)
Chaitra Navratri 2026
मां के 9 रुपों की प्रतिमा स्थापित (ETV Bharat)

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