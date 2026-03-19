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52 शक्तिपीठों में से एक है माता हरसिद्धि मंदिर, उज्जैन में गिरी थी माता सती की दाहिनी कोहिनी

पुजारी ऋषभ ने बताया, भारत में माता सती के अंग अलग-अलग स्थानों पर गिरे थे, उनमें से एक उज्जैन भी रहा है. जहां माता सती की दाहिनी कोहनी क्षिप्रा नदी किनारे गिरी थी. तभी से भगवान शिव ने यहां शक्तिपीठ के रूप में माता का स्थान स्थापित किया. समय बदला सम्राट विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया, जिन्हें आज हम सभी हरिसिद्धि माता के नाम से जानते हैं. मंदिर में मां हरसिद्धि देवी, महालक्ष्मी और देवी महासरस्वती की प्रतिमाओं के मध्य है. यहाँ यंत्र भी प्रतिष्ठित है. तांत्रिक परंपरा में इस स्थान को सिद्धपीठ माना गया है.

पुजारी राजेश गौस्वामी ने बताया अवंतिका नगरी उज्जयिनी जहां शिव के साथ साथ शक्ति भी विराजमान हैं, मंदिर में हर रोज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन को पहुँचते है. चूँकि आज से नवरात्र आरंभ हुए हैं इसलिए संख्या और बढ़ेगी. हालांकि क्रम के अनुसार आज पहला दिन देवी शैलपुत्री का है.

उज्जैन: चैत्र शुक्ल माह की एकम तिथि 19 मार्च से नवरात्रि पर्व का आरंभ हो गया है. नवरात्र के पहले दिन 52 शक्ति पीठों में से एक उज्जैन में विराजमान माता हरसिद्धि के धाम में घट स्थापना की गई. पहले माता के धाम में घट स्थापना से पूर्व माता हरसिद्धि का पंचाभिषेक किया गया. भगवती ने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए. 9 दिन देवी अलग अलग स्वरूप में दर्शन देंगी. वहीं घट स्थापना के बाद महाआरती भी की गई.

माता हरसिद्धि के धाम में घट स्थापना की गई (ETV Bharat)

स्कंद पुराण में भी मंदिर का उल्लेख

पुजारी ऋषभ ने यह भी बताया, प्रचण्ड राक्षस नामक दैत्य का संहार करने के कारण देवी का नाम हरसिद्धि प्रसिद्ध हुआ है. मंदिर में पहले भैंस की बलि दी जाती थी लेकिन अब यहाँ किसी तरह की बलि नहीं दी जाती. यहां लोक परंपरा अनुसार माता हरसिद्धि को राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी भी बताया गया है. कहते हैं राजा विक्रमादित्य ने यहां पर अपने शीश अर्पित कर हरसिद्धि रूप में विराजमान देवी महालक्ष्मी एवं महासरस्वती को प्रसन्न किया था. तेहरवीं शताब्दी के ग्रंथों में हरसिद्धि माता मंदिर का उल्लेख मिलता है. वर्तमान मंदिर मराठा कालीन है.

राजा विक्रमादित्य ने किए थे शीश अर्पण...

मंदिर के महंत रामचंद्र गिरी बताते हैं, पहले दिन मंदिर के पुजारी व आम जन घट स्थापना करते हैं. 9 दिन तक पूजन-अर्चन चलता है. 9वें दिन माता के लिए विशेष हवन पूजन किया जाता है. जब राजा विक्रमादित्य थे तब उन्होंने माता को अपना अराध्य बनाया. उन्होंने अपना शीश माता के चरणों मे अर्पण किए. ऐसी मान्यता है उज्जैन में हर 12 वर्ष में अकाल पड़ता था, जिसको दूर करने के लिए राजा विक्रमादित्य ने सभी देवियों को प्रसन्न किया था. इसी वजह से यहां माता का प्रकोप कम है. सभी भक्तों पर माता का आशीर्वाद बना रहता है.

51 फीट ऊंचे स्तम्भ में दीपों को जलाने में लगता है 60 लीटर तेल...

मंदिर में स्थापित 51 फीट ऊंचे 1100 दीपों के दो दीप स्तम्भ हैं जिन्हें जलाने में एक बार में 60 लीटर तेल और 4 किलो रुई की आवश्यकता होती है. समय-समय पर इन दीप स्तंभों की साफ-सफाई भी की जाती है, जो काफी मुश्किल है. लेकिन आज भी शहर का जोशी परिवार इस परंपरा को बखूबी निभा रहा है. मंदिर के पुजारी बताते हैं "साल भर में 4 नवरात्रि" होती है. एक अषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, कुंवार अश्विन माह की व माघ मास की नवरात्रि. सभी का अपना महत्व है. देवियों के मंदिर में 9 दिन तक अलग-अलग स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है. मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है.