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चैत्र नवरात्रि 2026 का तीसरा दिन, शीतला माता मंदिर में आस्था का सैलाब

चैत्र नवरात्रि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

शीतला माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है. देर शाम तक भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग माता के दरबार में पहुंच रहे हैं. कई श्रद्धालु व्रत रखकर माता की आराधना कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: चैत्र नवरात्रि में देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. मनेन्द्रगढ़ स्थित शीतला माता मंदिर (मढ़िया) में भी आस्था का सैलाब उमड़ा है. यहां नवरात्र में भव्य महाआरती के आयोजन में पूरा मंदिर परिसर श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आया. माता के जयकारों से वातावरण गूंज उठा. श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा कर माता का आशीर्वाद लिया.

नवरात्रि में महाआरती के बाद भोग भंडारा

शुक्रवार को महाआरती के बाद मंदिर परिसर में भोग भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया. पूरे आयोजन के दौरान मंदिर समिति के सदस्य व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय रहे और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया.

शीतला माता मंदिर मनेंद्रगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

चैत्र नवरात्रि में विशेष पूजा

आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि चैत्र नवरात्र के पूरे नौ दिनों तक रोज महाआरती और भंडारे का आयोजन किया जाएगा. दुर्गा सप्तशती पाठ, विशेष पूजा-अर्चना और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा.

नवरात्रि में श्रद्दालुओं की भीड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

''मनोकामना पूरी करती हैं मां''

धार्मिक मान्यता है कि शीतला माता के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है. यही कारण है कि हर वर्ष नवरात्र के अवसर पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. आस्था की यह भीड़ आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

चैत्र नवरात्रि में विशेष पूजा (ETV Bharat Chhattisgarh)

यहां नौ दिन मनोकामना ज्योत जलती है. महाआरती हो रही है. यहां लोगों की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्दालु आते हैं. जो भी भक्त सच्चे मन से माता से मांगता है, उसकी मुराद पूरी होती है- अशोक डब्बू,सदस्य, मंदिर समिति

चैत्र नवरात्र के 9 दिन भव्य आयोजन

मंदिर के पुजारी ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना माता की अपार कृपा का प्रतीक है. पूरे नौ दिनों तक महाआरती, भंडारा और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया जाएगा.

यहां नौ दिन तक भव्य कार्यक्रम होता है. माता रानी का यह सिद्ध मंदिर है. यहां सुबह 5 बजे से भक्तों का तांता लगा रहा है. यहां विधि विधान से माता रानी की पूजा होती है-अशोक पांडेय,पुजारी

नवरात्र में आते हैं ज्यादा श्रद्दालु

शीतला माता के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है. नवरात्र के दौरान यहां विशेष पूजा-अर्चना और पाठ का महत्व और बढ़ जाता है.