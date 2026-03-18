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चैत्र नवरात्रि 2026: दिल्ली के कालकाजी मंदिर में कड़ी सुरक्षा, पढ़िए किस गेट से आसानी से होगी एंट्री

नई दिल्ली: चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है जिसको देखते हुए दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में विशेष तैयारी श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है. क्योंकि इस दौरान माता कालका के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या कालकाजी मंदिर पहुंचती है जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन अलर्ट पर है.

इस दौरान कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत ने बताया कि चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में कालकाजी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन के द्वारा भक्तों की भीड़ को देखते हुए अलग-अलग व्यवस्था की जाती है ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की सुविधा माता कालका के दर्शन करने के दौरान ना हो.

भक्तों की एंट्री के लिए तीन गेट बनाए गए

इस बार भक्तों की एंट्री के लिए तीन द्वार बनाए गए हैं तो वहीं तीन द्वार एग्जिट के लिए भी बनाए गए हैं, राम प्याऊ, लोटस टेंपल और मोदी मिल की तरफ से श्रद्धालु माता कालका के दर्शन करने के लिए एंट्री कर सकेंगे तो वहीं इसी द्वारा से उन्हें वापस एग्जिट भी करना होगा. एक वीआईपी द्वार भी बनाया गया है जो राम प्याऊ की पार्किंग की तरफ से होगा तो वही महंत परिसर की तरफ से एग्जिट भी रखा गया है.

वहीं कालकाजी मंदिर के महासचिव सिद्धार्थ भारद्वाज ने बताया कि चैत्र नवरात्र पर कालकाजी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है. लाखों की संख्या में भक्त माता कालका के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. इसलिए मंदिर में विशेष तैयारी की गई है. मंदिर को सुसज्जित फूलों से सजाया गया है माता के नौ स्वरूप के अनुसार माता के चित्र को भी लगाया गया है.