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चैत्र नवरात्रि 2026 19 मार्च से शुरू, अबकी पालकी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, जानें घटस्थापना के शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

चैत्र नवरात्रि 2026 19 मार्च से शुरू ( ETV Bharat )

जींद: हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और इस बार चैत्र नवरात्र 19 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं. चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है. श्रद्धालु इस नौ दिवसीय पर्व में माता दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करते हैं और अंत में कन्या पूजन एवं व्रत खोलते हैं. इस वर्ष नवरात्रि पर्व श्रद्धालुओं के लिए विशेष रहेगा क्योंकि मंदिरों में भव्य सजावट और विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया जा रहा है. घट स्थापना के लिए दो शुभ मुहूर्त: चैत्र नवरात्र में घटस्थापना के लिए इस बार दो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं. पहला मुहूर्त सुबह 6:52 बजे से 7:56 बजे तक रहेगा. दूसरा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 बजे से 12:53 बजे तक है. यदि कोई भक्त सुबह पूजा नहीं कर पाए, तो वह अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा-अर्चना और घटस्थापना कर सकता है. मंदिर परिसरों में शुरू हुई तैयारी: नवरात्र को लेकर शहर के मंदिर परिसरों में सफाई और साज-सज्जा का काम शुरू हो गया है. विशेष रूप से मध्य स्थित ऐतिहासिक जयंती देवी मंदिर में मूर्तियों की सफाई की जा रही है. मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए बेरिकेडिंग और वालंटियर ड्यूटी लगाई जाएगी. नवरात्रि के नौ दिन और पूजा विधि: श्रद्धालु चैत्र नवरात्र के नौ दिनों में माता दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा करेंगे. प्रत्येक दिन अलग माता की पूजा विशेष महत्व रखती है. 19 मार्च, दिन 1: अमावस्या, प्रतिपदा- मां शैलपुत्री की पूजा एवं घटस्थापना 20 मार्च, दिन 2: मां ब्रह्मचारिणी पूजा 21 मार्च, दिन 3: मां चंद्रघंटा पूजा 22 मार्च, दिन 4: मां कुष्मांडा पूजा 23 मार्च, दिन 5: मां स्कंदमाता पूजा