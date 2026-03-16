चैत्र नवरात्रि 2026 19 मार्च से शुरू, अबकी पालकी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, जानें घटस्थापना के शुभ मुहूर्त और पूजन विधि
चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है. आईए जानते हैं घटस्थापना के शुभ मुहूर्त और पूजन विधि.
Published : March 16, 2026 at 1:20 PM IST
जींद: हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और इस बार चैत्र नवरात्र 19 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं. चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है. श्रद्धालु इस नौ दिवसीय पर्व में माता दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करते हैं और अंत में कन्या पूजन एवं व्रत खोलते हैं. इस वर्ष नवरात्रि पर्व श्रद्धालुओं के लिए विशेष रहेगा क्योंकि मंदिरों में भव्य सजावट और विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया जा रहा है.
घट स्थापना के लिए दो शुभ मुहूर्त: चैत्र नवरात्र में घटस्थापना के लिए इस बार दो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं. पहला मुहूर्त सुबह 6:52 बजे से 7:56 बजे तक रहेगा. दूसरा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 बजे से 12:53 बजे तक है. यदि कोई भक्त सुबह पूजा नहीं कर पाए, तो वह अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा-अर्चना और घटस्थापना कर सकता है.
मंदिर परिसरों में शुरू हुई तैयारी: नवरात्र को लेकर शहर के मंदिर परिसरों में सफाई और साज-सज्जा का काम शुरू हो गया है. विशेष रूप से मध्य स्थित ऐतिहासिक जयंती देवी मंदिर में मूर्तियों की सफाई की जा रही है. मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए बेरिकेडिंग और वालंटियर ड्यूटी लगाई जाएगी.
नवरात्रि के नौ दिन और पूजा विधि: श्रद्धालु चैत्र नवरात्र के नौ दिनों में माता दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा करेंगे. प्रत्येक दिन अलग माता की पूजा विशेष महत्व रखती है.
19 मार्च, दिन 1: अमावस्या, प्रतिपदा- मां शैलपुत्री की पूजा एवं घटस्थापना
20 मार्च, दिन 2: मां ब्रह्मचारिणी पूजा
21 मार्च, दिन 3: मां चंद्रघंटा पूजा
22 मार्च, दिन 4: मां कुष्मांडा पूजा
23 मार्च, दिन 5: मां स्कंदमाता पूजा
24 मार्च, दिन 6: मां कात्यायनी पूजा
25 मार्च, दिन 7: मां कालरात्रि पूजा
26 मार्च, दिन 8: मां महागौरी पूजा (कन्या पूजन एवं अष्टमी)
27 मार्च, दिन 9: मां सिद्धिदात्री पूजा
"माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी": जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया कि, "नवरात्र वीरवार से शुरू होने के कारण इस बार माता दुर्गा पालकी (डोली) पर सवार होकर आएंगी. यह बदलाव भक्तों के लिए विशेष शुभ संकेत है. शुभ योग के साथ 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का आरंभ होगा."
भजन, कीर्तन और पाठ का आयोजन: नवरात्रि के दौरान मंदिरों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की भव्य पूजा के साथ भजन, कीर्तन और धार्मिक पाठ का आयोजन किया जाएगा. पुजारी नवीन शास्त्री ने कहा कि, "मां दुर्गा अपनी कृपा से भक्तों के दुखों का निवारण करती हैं और सुख-सौभाग्य बढ़ाती हैं. इन नौ दिनों में श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है."
भक्तों के लिए विशेष अनुभव: श्रद्धालु नवरात्रि के इन नौ दिनों को अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुभव के रूप में मानते हैं. माता के भक्त मंदिर में जमा होकर पूजा-अर्चना करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और व्रत का पालन करते हैं. इस बार मंदिरों में विशेष व्यवस्था और सजावट भक्तों को अत्यधिक सुविधा और आनंद देगी. इस प्रकार 19 मार्च से शुरू होने वाला चैत्र नवरात्र 2026 श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत शुभ और भव्य रहने वाला है, जिसमें मां दुर्गा की कृपा और भक्ति का अनुभव चरम पर होगा.
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