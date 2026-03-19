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​नवरात्र मेला और टाइगर की टेरिटरी: करणी माता मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं और बाघों की सुरक्षा का डबल चैलेंज

सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ एवं फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि बफर जोन के प्रतापबंध वन क्षेत्र में ऐतिहासिक करणी माता का मंदिर है. नवरात्र पर यहां मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. अलवर शहर से प्रतापबंध स्थित रोड की अभी मरम्मत नहीं हो पाई है. पीडब्ल्यूडी ने अभी इस रोड की मरम्मत के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं, लेकिन इसके पूरी तरह ठीक हो पाने में समय लगेगा. ऐसे में नवरात्र के दौरान लोगों की सुरक्षित मंदिर तक आवाजाही के उपाय किए गए हैं. वनकर्मियों को क्षतिग्रस्त रास्ते पर तैनात किया गया है, जो वहां लोगों की सुरक्षित आवाजाही पर नजर रखेंगे.

अलवर : सरिस्का टाइगर रिजर्व के अलवर बफर जोन का प्रतापबंध क्षेत्र इन दिनों टाइगरों के लिए खूब रास आ रहा है. इसका कारण है कि पिछले करीब 9 माह से इस इलाके में आमजन की आवाजाही थमी रही, जिससे बाघिन व शावकों ने शांत वन क्षेत्र को अपनी टेरिटरी बना लिया, लेकिन यही प्रतापबंध वन क्षेत्र अब सरिस्का प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है. इसका कारण है कि यहां स्थित ऐतिहासिक करणी माता मंदिर में नवरात्र पर लक्खी मेला भरना और इसमें जिले भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही होना है. ऐसे में टाइगरों व श्रद्धालुओं की सुरक्षा वन विभाग व जिला प्रशासन के लिए चुनौती है. अलवर शहर से प्रतापबंध मार्ग करीब 9 महीने बाद भी ठीक नहीं हो पाने से लोगों का सुरक्षित मंदिर तक पहुंचाना भी बड़ी चुनौती है.

रास्ते में लोगों को सावधानी बरतने के लिए सरिस्का प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड लगवाए हैं. इसके अलावा वनकर्मियों की टीम वन क्षेत्र में गश्त करती रहेगी. उन्होंने बताया कि अलवर शहर से प्रतापबंध जाने वाली सड़क गत मानसून के दौरान बारिश से टूटी थी, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है. इस कारण पिछले करीब 9 महीनों से अलवर से बाला किला रोड पर लोगों की आवाजाही पर रोक रही है. केवल नवरात्र पर करणी माता मंदिर मेले के लिए इस रोड पर लोगों को आने जाने की अनुमति दी गई है.

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मानवीय दखल थमने से शावकों ने बनाई टेरिटरी : सरिस्का की बफर रेंज में प्रतापबंध मार्ग टूटने से करीब 9 महीने तक लोगों की आवाजाही बंद रहने से बफर जोन के बाला किला वन क्षेत्र में मानवीय दखल थम सी गई. वन क्षेत्र शांत रहने के कारण यहां बाघिन एसटी-2302 व उसके दो शावकों ने बाला किला वन क्षेत्र में अपनी टेरिटरी बना ली. इसी वन क्षेत्र में ऐतिहासिक करणी माता मंदिर स्थित है. इस कारण नवरात्र में करणी माता मेले के दौरान सरिस्का प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ गई है. कारण है कि बाघिन एसटी- 2302 व उसके दो शावकों का विचरण मंदिर क्षेत्र के आसपास रहता है, पिछले दिनों इसी क्षेत्र में शावकों की साइटिंग भी हुई है. ऐसे में वन्यजीवों एवं लोगों की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण कार्य है.

करणी माता मंदिर (ETV Bharat Alwar)

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पिछली साल की तरह मेले में किए सुरक्षा के उपाय : सरिस्का के सीसीएफ कटियार ने बताया कि पिछली साल की तरह इस बार भी नवरात्र में करणी माता मेले में सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं. इसमें वन क्षेत्र में लोगों से शांति बनाए रखने, शोर नहीं करने, सड़क मार्ग से सुरक्षित आने व जाने और वन्यजीवों से दूर रहने के उपाय किए गए हैं. इसके लिए वनकर्मियों की तैनाती की गई, वहीं मार्ग पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं. वनकर्मियों की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.