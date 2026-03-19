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चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भद्रकाली मंदिर में लगा भक्तों का तांता, फूलों से सजाया गया मंदिर

भद्रकाली मंदिर में भक्तों का तांता: श्रद्धालु रोशन लाल ने बताया कि वो बीते 20 सालों से माता के दरबार में आ रहे हैं. नवरात्रों के अवसर पर वो अपने परिवार के साथ यहां पर आते हैं और माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं उन्होंने कहा कि यहां पर आने से उनकी सभी प्रकार की इच्छा पूरी होती हैं और उनके घर में सुख समृद्धि आती है. इसलिए पहले नवरात्रि पर वो माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं.

कुरुक्षेत्र: आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है. पहले दिन कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा. ये हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है. इस मंदिर की मान्यता है कि यहां पर पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं और यहां पर किसी भी इच्छा को मां के समक्ष रखने के लिए श्रद्धालु भारत ही नहीं विदेशों से भी आते हैं. जिनकी इच्छा पूरी हो जाती है. वो यहां पर मिट्टी या पत्थर के घोड़े अर्पित करके जाते हैं.

दूर दराज से माता के दर्शन करने आए श्रद्धालु: रमेश श्रद्धालु ने बताया कि वो करनाल से आए हुए हैं. माता रानी के दर्शन करके उनको काफी अच्छा लगा है. उन्होंने कहा कि नवरात्रों के अवसर पर माता रानी के दर्शन करना काफी अच्छा होता है. उसे माता रानी का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है.

फूलों से सजाया गया मंदिर (Etv Bharat)

मंदिर को फूलों से सजाया गया: भद्रकाली माता मंदिर की मुख्य पुजारिन सुनीता शर्मा ने बताया कि नवरात्रों के अवसर पर माता के मंदिर को खास फूलों से सजाया गया है. श्रद्धालुओं को प्रसाद में बांटा जा रहा है. जिससे माता रानी का आशीर्वाद उनके घर में जाता है. उनके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख समृद्धि आती है. उन्होंने कहा कि नवरात्रों के अवसर पर पहले नवरात्रि की संध्या पर यहां पर बड़ी आतिशबाजी की जाएगी. जिसको पिछले वर्ष शुरू किया गया था. ये अपने आप में एक अनोखी आतिशबाजी है, जो हर किसी को मन मोह लेती है.

भक्तों का लगा तांता (Etv Bharat)

शाम के वक्त होगी आतिशबाजी: उन्होंने बताया कि यहां पर इंसान जो भी इच्छा लेकर आता है. वो सभी पूरी होती हैं. यहां पर महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए माता का आशीर्वाद लिया था और युद्ध खत्म होने के बाद अपनी जीत होने के चलते उन्होंने यहां पर घोड़े माता रानी को अर्पित किए थे. जिसके बाद से यहां पर परंपरा चली आ रही है कि जिसकी भी इच्छा पूरी होती है. वो यहां पर घोड़े अर्पित करते हैं. जिसे माता रानी प्रसन्न होती है. ये एकमात्र ऐसा मंदिर है, जो हरियाणा का शक्तिपीठ है. 52 शक्तिपीठों में से ही है.

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