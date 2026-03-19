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चैत्र नवरात्रि 2026 : राजा मानसिंह जसोर बंगाल से लेकर आए थे शिला माता की प्रतिमा, 500 साल का है इतिहास

ये रहेगा कार्यक्रम का समय : उन्होंने बताया कि छठे दिन मेला भरेगा. निशा पूजन 25 मार्च को रात्रि 10 बजे होगी. 26 मार्च अष्टमी को शाम 4:30 बजे पूर्णाहुति होगी. 28 मार्च को दशमी के दिन नवरात्रा उत्थापना सुबह 10:30 बजे किया जाएगा. नवरात्रों में रोजाना बाल भोग सुबह 8 बजे से 8:15 बजे तक और प्रातः आरती 10 बजे होगी. संध्या आरती शाम 6:45 बजे होगी. रात्रि भोग रात 7:45 बजे से 8 बजे तक होगा और शयन आरती रात्रि 8:30 बजे होगी. दूर-दूर से भक्त अपनी-अपनी मनोकामनाएं लिए शिला माता मंदिर के दरबार में पहुंचते हैं. सुबह से ही भक्त लाइनों में खड़े रहकर दर्शनों के लिए इंतजार करते हुए नजर आते हैं.

रोजाना आभूषणों का विशेष शृंगार : आमेर शिला माता मंदिर के पुजारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि आमेर शिला माता मंदिर में रविवार सुबह 7:05 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घट स्थापना की गई. माता रानी का विशेष शृंगार कर झांकी भी सजाई गई. भक्तों के लिए पहले नवरात्र को दर्शन सुबह 8:15 बजे शुरू हुए. नवरात्रों में पूर्व राज परिवार की ओर से माता रानी की पोशाक चढ़ाई जाती है और रोजाना आभूषणों का विशेष शृंगार किया जाता है. शिला माता मंदिर के पुजारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि शिला माता मंदिर में नवरात्रों के दौरान दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे. दूसरे नवरात्रा से आखरी नवरात्रा तक रोजाना सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे और शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक भक्तों को दर्शन होंगे.

500 साल पुराना शिला माता का मंदिर : जयपुर के ऐतिहासिक आमेर किले पर प्राचीन शिला माता का मंदिर स्थित है. करीब 500 साल पुरानी माता की प्रतिमा का जयपुर से बंगाल का कनेक्शन है. कहा जाता है कि राजा मानसिंह इस प्रतिमा को जसोर के राजा को युद्ध में पराजित करके जयपुर लाए थे. इसके बाद शिला माता के विग्रह को बंगाल से लाकर आमेर में शिला माता मंदिर की स्थापना करवाई गई थी. महाराजा मानसिंह प्रथम माता की प्रतिमा को शिला रूप में लेकर आए थे. प्रतिमा को आमेर लाने के बाद मूर्तिकारों ने मूर्ति का रूप दिया था. यह माता की तांत्रिक प्रतिमा है. यहां आज भी बंगाली रीति के अनुसार पूजा अर्चना होती है. नवरात्रों के समय शिला माता मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ आती है.

जयपुर : चैत्र नवरात्रा आज से शुरू हो गए हैं. राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर के सभी माता के मंदिरों में सुबह घटस्थापना की गई. इसके तरह आमेर में प्राचीन शिला माता मंदिर में सुबह 7:05 बजे घट स्थापना के बाद करीब 8:15 बजे भक्तों के लिए दर्शन शुरू किए गए. शिला माता मंदिर में दूर-दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लिए माता के दरबार में पहुंचे. भक्त दंडवत करते हुए और हाथ में ध्वज लिए माता के दरबार में धोक लगाने पहुंचे. पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई. पूरे 9 दिन विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी. नवरात्रों में माता के भक्तों के लिए आमेर महल में प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई है. नवरात्रों में शिला माता मंदिर में विशेष मेला लगता है.

माता के जयकारे लगाते पहुंचे भक्त (ETV Bharat Jaipur)

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रात्रि कालीन पर्यटन और हाथी सवारी बंद रहेगी : आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक के मुताबिक चैत्र नवरात्र के दौरान आमेर महल में 28 मार्च तक रात्रि कालीन पर्यटन और हाथी सवारी बंद रहेगी. इस दौरान पर्यटक हाथी गांव में हाथी सवारी कर सकेंगे. शिला माता मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. आमेर महल में नवरात्रा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त होमगार्ड तैनात किए गए हैं. सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है. डॉक्टरों की टीम भी तैनात की गई है. नवरात्रि के दौरान सुबह 8 से शाम 5:30 तक महल में पर्यटकों का प्रवेश रहेगा. पर्यटकों के लिए टिकट बुकिंग की व्यवस्था सिंहपोल गेट पर की गई है.

शिला माता जयपुरवासियों की आराध्य देवी : आमेर महल में स्थित शिला माता जयपुरवासियों की आराध्य देवी हैं. मिर्जा राजा मानसिंह ने शिला माता मंदिर की स्थापना करवाई थी. नवरात्रों में दूर-दूर से श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं. मान्यता है कि माता सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं. शिला देवी मंदिर में अंदर जाने पर सबसे पहले चांदी का बना मुख्य द्वार आकर्षण का केंद्र है. मुख्य द्वार पर नवदुर्गा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि और सिद्धिदात्री की प्रतिमा उत्कीर्ण हैं.

मंदिर पहुंची महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

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दस महाविद्याओं के रूप में काली, तारा, षोडशी, भुनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर, भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी, और कमला चित्रित हैं. दरवाजे के ऊपर लाल पत्थर की गणेशजी की मूर्ति स्थापित है. मंदिर में कलात्मक संगमरमर का कार्य महाराजा मानसिंह द्वितीय ने 1906 में करवाया था. कहा जाता है कि शिला माता मंदिर की मूल प्रतिमा का तेज इतना इतना अधिक है कि उसे राजा मान सिंह सहन कर सकते थे. इसके बाद मूल स्वरूप को तहखाने में रखा गया, जबकि प्रतीकात्मक स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है.

भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था (ETV Bharat Jaipur)

माता की प्रतिमा की दृष्टि टेढ़ी : माता की प्रतिमा की दृष्टि टेढ़ी होने के पीछे कई ऐतिहासिक बातें हैं. इनमें एक मान्यता यह भी है कि 1727 ईस्वी में आमेर को छोड़कर कच्छवाहा राजवंश ने अपनी राजधानी जयपुर को बनाया तो माता ने रुष्ट होकर अपनी दृष्टि टेढ़ी कर ली थी. विग्रह के बारे में कहा जाता है कि इसके सामने तो विनाश और इसकी पीठ पीछे विकास है, इसीलिए प्रतिमा को पहले दक्षिण मुखी रखा गया था और फिर जयपुर बसने के बाद उत्तर मुखी कर दिया गया था. वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि राजा मानसिंह शक्ति के उपासक थे. वह मां शक्ति की आराधना करते थे. राजा मानसिंह मां काली से ही शक्ति अर्जित करते थे, इसीलिए मां काली की स्थापना की गई.

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उन्होंने बताया कि शिला माता के दरबार में जो स्वरूप विद्यमान है, उसमें पंच लोकपाल ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और कार्तिकेय बने हुए हैं. मां के चरणों में भोलेनाथ विराजमान हैं. आमेर की शिला माता को तीन नामों से जाना जाता है. पहला नाम शिला देवी है. शिला का मतलब चट्टान होता है. दूसरा नाम काली और तीसरा नाम जसरेश्वरी है. यहां काली का स्वरूप भी मौजूद है. शिला माता को जसरेश्वरी भी कहा जाता है, क्योंकि राजा मानसिंह जसोर बंगाल से माता की प्रतिमा को लेकर आए थे. सात्विक और तामसिक पद्धति से पूजा-अर्चना की जाती है. पहले बंगाली पुजारी बंगाली तरीके से पूजा करते थे और मारवाड़ी पुजारी दुर्गापाठी थे.

माता के मंदिरों में पूजा-अर्चना (ETV Bharat Udaipur)

उदयपुर में भी मंदिरों में भक्तों का सैलाब : घटस्थापना के साथ ही उदयपुर में चैत्र नवरात्रि का भव्य आगाज हो गया है. इसके साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हुई है. शहरभर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है. सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों के कपाट खोल दिए गए. माता रानी की विशेष पूजा-अर्चना शुरू हुई, जिसमें भक्त बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं. मंदिर के पुजारी हिमांशु ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व होता है. मंदिरों में पंडितों द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ, मंत्रोच्चार और हवन-यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है. उदयपुर के प्रमुख माताजी मंदिरों में भी आज विशेष आयोजन देखने को मिले. रेती स्टैंड स्थित आवरी माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही, जहां लंबी कतारों में खड़े होकर श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए. अंबामाता मंदिर, करणी माता मंदिर, नीमच माता मंदिर, बाड़ी माता मंदिर और ईडाना माता मंदिर में भी विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है.