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रोडवेज कर्मचारियों ने की थी चिंतपूर्णी माता मंदिर की स्थापना, पोशाक चढ़ाने के लिए 2-3 साल पहले लगता है नंबर

चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन जानिए अलवर में स्थित चिंतपूर्णी माता मंदिर के बारे में...

Chaitra Navratri 2026
चिंतपूर्णी माता की प्रतिमा (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 21, 2026 at 2:37 PM IST

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पीयूष पाठक

अलवर : चैत्र नवरात्र के दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. वैसे तो अलवर में देवी के कई मंदिर हैं, लेकिन शहर के रोडवेज बस स्टैंड के परिसर में बने मां चिंतपूर्णी के मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था अनूठी है. खास बात है कि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रोडवेज कर्मचारियों की ओर से करवाई गई है. अब यह माता का मंदिर रोडवेज के कर्मचारियों के साथ जिले वासियों का भी आस्था का केंद्र बन गया है. ये मंदिर 52 साल पुराना है और इसे साड़ी वाली माता के नाम से भी जाना जाता है.

चिंतपूर्णी माता मंदिर के महंत दिनेश शर्मा ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण 1974 में चैत्र नवरात्र की रामनवमी को किया गया. हर साल यहां नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जाता है. मंदिर में आज भी वह पापड़ी का पेड़ मौजूद है, जिसके चलते इस मंदिर की नींव रखी गई. 1972 में रोडवेज की ओर से इस परिसर को खरीदा गया. इसके बाद रोडवेज के कर्मचारियों ने मिलकर इस परिसर में मां चिंतपूर्णी का मंदिर स्थापित करने का निर्णय किया.

चिंतपूर्णी माता मंदिर (ETV Bharat Alwar)

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दो साल बाद शिव परिवार की प्रतिमा की स्थापना : इसके बाद इस मंदिर की नींव रखी गई. तभी से इस मंदिर के प्रति रोडवेज कर्मचारियों व स्थानीय लोगों की आस्था बढ़ने लगी. उन्होंने बताया कि देवी मां की प्राण प्रतिष्ठा के दो साल बाद मंदिर प्रांगण में शिव परिवार व हनुमानजी की प्रतिमा की स्थापना की गई. महंत शर्मा ने बताया कि उनके पिताजी ने इस मंदिर की स्थापना करवाई, अब वे इस मंदिर में पूजा अर्चना का जिम्मा संभाल रहे है.

मंदिर के बारे में जानें
मंदिर के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

कराई जाती है 6 मीटर की पोशाक धारण : मंदिर के महंत शर्मा ने बताया कि अलवर शहर में स्थित चिंतपूर्णी माता मंदिर को साड़ी वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है. इस मंदिर को साड़ी वाली माता मंदिर कहने का कारण है कि यहां विराजित देवी मां की प्रतिमा को 6 मीटर लंबी साड़ी पहनाई जाती है. इसी के चलते ज्यादातर भक्त इसे साड़ी वाली माता का मंदिर कहते हैं.

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बस स्टैंड परिसर में बना माता का मंदिर (ETV Bharat Alwar)

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पोशाक भेंट के लिए भक्तों को लगाना पड़ता है नंबर : मंदिर के महंत दिनेश शर्मा ने बताया कि देवी मां के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था इस कदर है कि मंदिर में पोशाक चढ़ाने के लिए भक्तों को नंबर लगाना पड़ता है. अभी तक 2027 के नवरात्रों की पोशाक के लिए भक्तों ने पहले ही नंबर लगा दिया है. कई भक्तों को माता को पोशाक भेंट करने के लिए 2-3 साल पहले नंबर लगाना पड़ता है. रोडवेज कर्मचारी भी अपने काम पर जाने से पहले मंदिर में माता के आगे शीश नवाकर जाते हैं.

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मंदिर में हनुमानजी की प्रतिमा (ETV Bharat Alwar)

अलवर में एकमात्र मां चिंतपूर्णी का मंदिर : मंदिर के महंत दिनेश शर्मा ने बताया कि अलवर के बस स्टैंड परिसर में बना मां चिंतपूर्णी का मंदिर अलवर में एकमात्र मंदिर है. मान्यता है कि मंदिर में माता चिंतपूर्णी के दर्शनों से भक्तों की सारी चिंताएं दूर हो जाती है, इसलिए माता को चिंतपूर्णी नाम से पुकारा जाता है. उन्होंने बताया कि मंदिर प्रांगण में विराजित माता चिंतपूर्णी की प्रतिमा को जयपुर में तैयार करा अलवर लाया गया. प्रतिमा करीब सवा तीन फीट की है.

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चिंतपूर्णी माता मंदिर में भक्त (ETV Bharat Alwar)

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भक्तों की आस्था : अलवर शहर निवासी पारस तंवर ने बताया कि पिछले छह साल से मंदिर में माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं. नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक माता को अलग-अलग स्वरूप में सजाया जाता है, जिनके दर्शन के लिए भक्त आतुर रहते हैं. यहां आने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. 2 साल पहले उन्होंने भी माता के समक्ष मन्नत रखी थी, जो पूरी हुई उसके बाद से उनकी आस्था माता के प्रति और बढ़ गई है. एक अन्य भक्त मोहित ने बताया कि नवरात्र के दौरान चिंतपूर्णी माता के मंदिर में मेले जैसा माहौल रहता है. यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, आरती के दौरान एक ही स्वर में आने वाली आवाज कई बार भाव विभोर कर देती है.

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मंदिर में स्थापित शिव परिवार (ETV Bharat Alwar)

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