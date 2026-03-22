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नवरात्र का चौथा दिन आजः कालकाजी मंदिर में सुबह 5 बजे आरती, पूजा के लिए उमड़ी भीड़

इस दिन विधि-विधान से पूजा करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है.

कालकाजी मंदिर में सुबह 5 बजे आरती, पूजा के लिए उमड़ी भीड़
कालकाजी मंदिर में सुबह 5 बजे आरती, पूजा के लिए उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 22, 2026 at 7:11 AM IST

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नई दिल्ली। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में सुबह 5 बजे मां काली की आरती के साथ दिन की शुरुआत हुई. तड़के से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. भक्तों ने मां के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की.

मां कूष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व
नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार मां कूष्मांडा को सृष्टि की रचयिता माना जाता है. कहा जाता है कि मां ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी. इस दिन विधि-विधान से पूजा करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है.

सुबह से श्रद्धालुओं का तांता
कालकाजी मंदिर में सुबह आरती के बाद भक्तों के लिए दर्शन शुरू कर दिए गए. दिनभर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही. महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी बड़ी संख्या में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे. मंदिर परिसर में भक्ति गीतों और जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
नवरात्र के मौके पर भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो. कालकाजी मंदिर के साथ-साथ दिल्ली के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी नवरात्र का उत्साह देखने को मिला. हर ओर मां दुर्गा के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा.

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