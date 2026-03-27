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अरावली की पहाड़ियों पर बसा आस्था का धाम, चौबुर्जा पर्वत पर भक्त कर रहे महामाया देवी के दर्शन

रात के समय मंदिर परिसर से अलवर शहर का विहंगम नजारा भी दिखाई पड़ता है. दिल्ली, हरियाणा स्थित अन्य स्थानों से भक्त मंदिर पहुंचते हैं.

महामाया देवी मंदिर
महामाया देवी मंदिर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 6:33 AM IST

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अलवर : चैत्र नवरात्रों में आस्था की बयार अरावली की वादियों तक पहुंच रही है. यहां शहर के पुराने मोहल्ले से होते हुए भक्त अरावली की पहाड़ियों में स्थित चौबुर्जा पर्वत पर विराजित महामाया देवी व सातू बहना के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं. मंदिर पर पहुंचना इतना आसान नहीं, लेकिन माता के प्रति आस्था के चलते भक्त हर कठिनाई को पार कर मंदिर परिसर तक पहुंच रहे हैं. रात के समय मंदिर परिसर से अलवर शहर का विहंगम नजारा भी दिखाई पड़ता है. मंदिर के प्रति मान्यताओं के चलते यहां दिल्ली, हरियाणा स्थित अन्य स्थानों से भक्त मंदिर पहुंचते हैं.

मंदिर में सेवा करने वाले दुर्गा सिंह ने बताया कि मंदिर करीब 35 साल पुराना है. वह 10 साल की उम्र से ही माता की सेवा कर रहे हैं. इस मंदिर को राजराजेश्वरी महामाया व सातू बहना के नाम से भी जाना जाता है. कारण है कि मंदिर प्रांगण महामाया के साथ सातू बहना की स्थापना एक साथ हुई थी. मंदिर करीब 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, जहां तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्ते व करीब 50 सीढ़ियों का चढ़कर भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं. नवरात्र के अंतिम दो दिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं. इस दिन मंदिर में भजन कीर्तन भी किया जाता है.

अरावली की पहाड़ियों पर बसा आस्था का धाम (ETV Bharat Alwar)

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सातू बहना का चारण कुल में हुआ था जन्म : उन्होंने बताया कि मंदिर प्रांगण में विराजित सातू बहना का जन्म एक ही कुल चारण कुल में हुआ था, जिसके चलते इन्हें राजस्थान की कुल देवी के रूप में भी पूजा जाता है. सातू बहना में आवड माता, लाल बाई, बीज बाई, छेची बाई, लागदे, होली बाई व बिजासन माता की 6-6 इंच की पाषाण प्रतिमा एक ही शिला पर उकेरी गई है. वहीं, महामाया की प्रतिमा करीब तीन फीट की है, जिसे संगमरमर से तैयार करवाया गया है. बचपन से ही उन्हें स्वप्नन में महामाया व सातू बहना के दर्शन होते थे. इस बात को उन्होंने अपने परिवार को बताया. इसके बाद माता के आदेश पर अरावली की पहाड़ियों पर मंदिर की स्थापना हुई.

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सातू बहना (सात माताओं) की 6-6 इंच की पाषाण प्रतिमा एक ही शिला पर उकेरी गई है.
सातू बहना (सात माताओं) की 6-6 इंच की पाषाण प्रतिमा एक ही शिला पर उकेरी गई है. (ETV Bharat Alwar)

संतान प्राप्ति के लिए बांधते हैं पालने : उन्होंने बताया कि मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था है. यहां महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए सात पालने बांधती हैं. मनोकामना मांगने के लिए मंदिर में दिल्ली, जयपुर, हरियाणा सहित राजस्थान के कई जिलों से भक्त मंदिर पहुंचते हैं. उन्होंने बताया कि श्रद्धालु मनोकामना लेकर मंदिर में पहुंचते हैं और मन से मुरादें पूरी होने की कामना करते हैं. उन्होंने बताया कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है, इसके बाद भक्त मंदिर में आकर माता के दर्शन करते हैं. माताजी को लापसी व मिक्स मिठाई का भोग चढ़ाया जाता है. मंदिर में माताजी को भक्तों की ओर से पीली चुनरी चढ़ाई जाती है. किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण होने पर उसने मंदिर की चार दिवारी का निर्माण करवाया था.

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चौबुर्जा पर्वत पर स्थित मंदिर
चौबुर्जा पर्वत पर स्थित मंदिर (ETV Bharat Alwar)

खुदाई में निकली बिजासन माता की प्रतिमा : उन्होंने बताया कि मंदिर के निर्माण के दौरान चल रहे खुदाई कार्य में जिस जगह से बिजासन माता की प्रतिमा निकली, वहीं पर उनका स्थान बनाया गया है. अलवर शहर में 300 फीट ऊंची अरावली पहाड़ी के चौबुर्जा पर्वत पर विराजित महामाया व सातू बहना के मंदिर से अलवर शहर का भव्य नजारा दिखाई पड़ता है. रात के समय में यह खूबसूरती का अनुभव करवाता है.

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