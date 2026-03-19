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जीण माता मंदिर में आज भी जलती है औरंगजेब की जलाई ज्योत, मुस्लिम परिवार धोता है सीढ़ियां

जीण माता के दर्शन करने के लिए लाखाें भक्त आते हैं : जीण माता गांव सीकर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर है. यहीं पर जीण माता का प्राचीन मंदिर है. माता रानी का ये मंदिर हजाराें साल पुराना बताया जाता है. मंदिर के निर्माण से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है. माना जाता है कि 300 साल पहले मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, उसके दस्तावेज जरूर उपलब्ध हैं. नवरात्र में यहां जीण माता के दर्शन करने के लिए लाखाें भक्त आते हैं. जीण माता के मंदिर से थोड़ी दूर पहाड़ की चाेटी पर उनके भाई हर्ष भैरव नाथ का मंदिर है.

इसके साथ-साथ आज भी मंदिर की सीढ़ियां धोने का काम मुस्लिम परिवार करता है. बताया जाता है कि इस परिवार को भी औरंगजेब ने ही यहां पर छोड़ा था. इसके बाद कई पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन यह परिवार यहीं रहता है. जीण माता का मंदिर हजारों साल पुराना है और यहां नवरात्र में देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं. नवरात्र में पूरे 9 दिन यहां पर माता के दरबार में मेला लगता है. इस बार भी जीण माता मेला 19 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा. अनुमान है कि दौरान 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जीण माता पहुंचेंगे. इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है. पिछली बार मेले के दौरान बत्तीसी संघ और पुजारियों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें मारपीट भी हो गई थी. इसको लेकर इस बार अभी से पुलिस प्रशासन ने बैठक कर मामले को सुलझाया है. 10 दिन तक करीब 900 पुलिसकर्मी जीण माता में मोर्चा संभालेंगे.

सीकर : चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं. देश भर में कई शक्तिपीठ हैं, जहां देवी की पूजा का महत्व है. इसी तरह सीकर की जीण माता सिद्ध पीठ में नवरात्र पूजा का विशेष महत्व है. हजारों साल पुराने जीण माता मंदिर के मुख्य पुजारी भवानी शंकर पाराशर ने बताया कि मुगल बादशाह औरंगजेब भी इस मंदिर में नतमस्तक हुआ था. हारने के बाद उसने यहां पर अखंड ज्योत जलाई थी जो जोत आज तक जलती है.

पुजारी मोहनलाल पाराशर ने बताया कि जीण माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था. वह अपने भाई से बहुत स्नेह करती थीं. माता जीण अपनी भाभी के साथ तालाब से पानी लेने गई. पानी लेते समय भाभी और ननद में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया कि हर्ष किसे ज्यादा स्नेह करता है. दोनों में यह निश्चय हुआ कि हर्ष जिसके सिर से पानी का मटका पहले उतारेगा वही उसका अधिक प्रिय होगा. भाभी और ननद दोनों मटका लेकर घर पहुंचीं, लेकिन हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर से पानी का मटका उतारा. इससे जीण माता नाराज हो गईं और आरावली के काजल शिखर पर पहुंच कर तपस्या करने लगीं.

पहाड़ियों में स्थित माता का मंदिर (ETV Bharat Sikar)

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हर्ष भैरव नाथ मंदिर की कहानी : तपस्या के प्रभाव से यहीं जीण माता का वास हो गया. अभी तक हर्ष इस विवाद से अनभिज्ञ था. इस शर्त के बारे में जब उन्हें पता चला तो वह अपनी बहन की नाराजगी को दूर करने उन्हें मनाने काजल शिखर पर पहुंचे. उन्होंने अपनी बहन को घर चलने के लिए कहा, लेकिन माता ने घर जाने से मना कर दिया. बहन को वहां पर देख हर्ष भी पहाड़ी पर भैरों की तपस्या करने लगे. आज भी हर्ष पर्वत पर हर्ष भैरव नाथ का मंदिर है.

यह मंदिर की कहानी : पुजारियों ने बताया कि माना जाता है कि जीण माता माता दुर्गा की अवतार हैं. जीण माता शेखावाटी इलाके की कई जातियों की कुलदेवी हैं. दूसरे राज्यों में भी बड़ी संख्या में माता को मानने वाले भक्त रहते हैं. जीण माता के मंदिर में बच्चाें के जड़ूले कराने के लिए भी भारी तादाद में भक्तगण आते हैं. मान्यता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब देश भर के मंदिरों को तोड़ते हुए हर्षनाथ भैरव मंदिर पहुंचा और यहां पर तोड़फोड़ की. इसके बाद जीण माता मंदिर तक पहुंचना चाहा, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं हाे सके. औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजा. इस बात का पता चलने पर स्थानीय लाेग जीण माता से प्रार्थना करने लगे.

आज भी जलती है औरंगजेब की जलाई ज्योत (ETV Bharat Sikar)

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मान्यता है कि इसके बाद जीण माता ने अपना चमत्कार दिखाया और मधुमक्खियों के एक झुंड ने मुगल सेना पर हमला कर दिया. मधुमक्खियों के काटने से सेना भाग गई. बताया जाता है कि खुद मुगल बादशाह की हालत भी खराब हो गई और उसके बाद उसने यहां पर अखंड ज्योत जलाई. इसके बाद से लगातार जीण माता मंदिर में औरंगजेब की जलाई अखंड ज्योत जलती रही और दिल्ली दरबार से उसका तेल आता था. कहा जाता है कि बादशाह ने कई सालों तक तेल दिल्ली से भेजा फिर जयपुर से भेजा जाने लगा. औरंगजेब के बाद भी यह परंपरा जारी रही और जयपुर के पूर्व महाराजा ने इस तेल को मासिक के बजाय वर्ष में दो बार नवरात्र के समय भिजवाना शुरू कर दिया.