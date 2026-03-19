चैत्र नवरात्र 2026: बालोद के मां गंगा मैया मंदिर में जले आस्था के ज्योत, अदभुत है मंदिर से जुड़ी कहानी
भक्तों का कहना है कि माता के मंदिर में आकर उनके सब दुख-दर्द दूर हो जाते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 19, 2026 at 4:35 PM IST
बालोद: हिंदू नववर्ष और चैत्रनवरात्र की आज से शुरूआत हो चुकी है. शक्ति की उपासन के पर्व में भक्त डूबे हुए हैं. बालोद के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां गंगा मैया मंदिर में नवरात्र पर खास मेला लगा है. बड़ी संख्या में भक्त सुबह से मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं. भक्त अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आस्था के जोत और कलश की स्थापना कर रहे हैं. मां के दर्शनों के लिए आए लोगों ने कहा कि हर साल चैत्र नवरात्रि पर भक्त दूर-दूर आते हैं. भक्त बताते हैं कि माता जी का ये मंदिर शक्तिपीठ में गिना जाता है.
मां गंगा मैया मंदिर
मान्यता है कि मां गंगा मैया मंदिर की स्थापना की कहानी अंग्रेजी शासन काल से जुड़ी हुई है. हालाकि इसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है. कहा जाता है कि माता की मूर्ति तालाब से निकली थी. इस वजह से इसे मां गंगा मैया मंदिर कहा जाता है. वहीं, शीतला माता मंदिर में 9 मुख वाले ज्योति कलश जलाने के साथ 91 ज्योति कलश जलाए जाते हैं. भक्तों का कहना है कि माता के मंदिर में आकर उनके सब दुख-दर्द दूर हो जाते हैं.
आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है और आज के दिन से ही चैत्र नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा है. यहां आकर हमने विधि विधान से मां की पूजा अर्चना की है. हमने सुना है कि मां की मूर्ति तालाब से निकालकर यहां स्थापित की गई है. यहां का माहौल काफी सुंदर है. हमने मां के दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगी है: दीपमाला, भक्त
मैं जामुल नगर पंचायत में काम करती हूं. मैंने मंदिर के बारे में काफी कुछ लोगों से सुना है. आज यहां नवरात्र के पहले दिन दर्शन का मौका मिला ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है. हमने सुना है कि यहां भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है. मैं भी अपनी मनोकामना लेकर आई हूं: आशा जंघेल, भक्त
चैत्र नवरात्र पर लगता है आस्था का मेला
छत्तीसगढ़ के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक झलमला का 'मां गंगा मैया मंदिर' हमेशा से भक्तों की आस्था के केंद्र में रहा है. बताया जाता है कि मंदिर का इतिहास करीब 125 साल से भी ज्यादा पुराना है. इस मंदिर की शुरुआत किसी भव्य निर्माण से नहीं, बल्कि एक दैवीय चमत्कार से हुई थी. कहा जाता है कि झलमला के एक स्थानीय मछुआरा, सोमा निषाद, एक बार मछली पकड़ने के लिए पास के जलाशय में गया था. कई बार जाल फेंकने के बाद भी उसके हाथ मछली नहीं लगा, बल्कि हर बार पत्थर की एक मूर्ति जाल में फंस जाती .मछुआरे ने इसे साधारण पत्थर समझकर बार-बार पानी में वापस फेंक दिया. लेकिन जब रात में उसे देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि वह साक्षात शक्ति का रूप हैं, तब अगले दिन गांव वालों की मदद से उस मूर्ति को जल से बाहर निकाला गया.
तांदुला बांध और मंदिर का वैभव
शुरूआत में माता की मूर्ति एक छोटी सी झोपड़ी में विराजमान थी. समय के साथ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने लगीं और मंदिर की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई. जब ब्रिटिश काल में यहां तांदुला बांध का निर्माण शुरू हुआ, तो मंदिर की महिमा और बढ़ गई. आज यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है.
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