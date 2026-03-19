ETV Bharat / state

चैत्र नवरात्र आज से शुरू, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है. जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि-

चैत्र नवरात्रि
चैत्र नवरात्र आरंभ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 19, 2026 at 7:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जो शक्ति की उपासना और नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है और भक्त नौ दिनों तक व्रत, साधना और भक्ति में लीन रहते हैं. यह पर्व बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है.

पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा : चैत्र नवरात्रि का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बेहद खास है. मान्यता है कि इसी समय सृष्टि की रचना शुरू हुई थी, इसलिए इसे हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी माना जाता है. नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों—शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री—की पूजा की जाती है.

घट स्थापना का शुभ मुहूर्त : इस दौरान श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होती है और घरों में कलश स्थापना कर देवी का आह्वान किया जाता है. कई जगहों पर दुर्गा सप्तशती का पाठ और जागरण भी आयोजित किए जाते हैं. नौ दिनों के बाद रामनवमी के साथ इस पर्व का समापन होता है. आज घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 55 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 52 मिनट तक है.

पूजन विधि: चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है. इसके लिए शुभ मुहूर्त में मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और उस पर जल से भरा कलश स्थापित किया जाता है. कलश पर नारियल और आम के पत्ते रखे जाते हैं, जो समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं. मां को सफेद रंग के फूल और वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए व्रती मां शैलपुत्री को सफेद फूल और रोली-अक्षत अर्पित करते हैं. इस दौरान 'ओम देवी शैलपुत्री नम:' मंत्र का जाप करना चाहिए.

नौ दिन मां के नौ रूपों की पूजा : हर दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की पूजा की जाती है. सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर दीप जलाएं, फूल, फल, धूप और प्रसाद अर्पित करें. दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करना शुभ माना जाता है.

श्रद्धालु रखते हैं वत्र : व्रत रखने वाले लोग सात्विक भोजन करते हैं और लहसुन-प्याज से परहेज करते हैं. अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनका पूजन और भोजन कराया जाता है.

भक्ति से आत्मशुद्धि : चैत्र नवरात्रि सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का संदेश भी देता है. यह समय भक्ति, अनुशासन और आस्था के जरिए जीवन में संतुलन लाने का अवसर माना जाता है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

चैत्र नवरात्र
चैत्र नवरात्र का पहला दिन
मां शैलपुत्री की पूजा
CHAITRA NAVRATRI FIRST DAY
CHAITRA NAVRATRI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.