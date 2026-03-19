ETV Bharat / state

चैत्र नवरात्र 2026 : मेहरानगढ़ की रक्षक मां चामुंडा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

जोधपुर के मेहरानगढ़ स्थित मां चामुंडा मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी.

​जोधपुर चामुंडा माता मंदिर में आस्था का सैलाब
​जोधपुर चामुंडा माता मंदिर में आस्था का सैलाब (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर : सूर्यनगरी जोधपुर के रक्षक और मारवाड़ की आस्था के केंद्र मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित मां चामुंडा मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला. गुरुवार सुबह रिमझिम बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई. ब्रह्म मुहूर्त से ही माता के जयकारों के साथ पूरा किला गूंज उठा, जो इस मंदिर के प्रति जन-जन की अटूट श्रद्धा को दर्शाता है. आज से नौ दिन तक सुबह सात से शाम पांच बजे तक मेहरानगढ़ में मंदिर के लिए श्रद्धालुओं के प्रवेश की व्यवस्था की गई है.

मंदिर के पंडित घनश्याम त्रिवेदी ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में भी चामुंडा भी कालकाजी, मां सरस्वती एवं बेच्छराजजी की मूर्तियों को पवित्र जल से स्नान कराया गया. माता जी को लाल रंग की 'कोर तुर्रियों' लगी पोशाक धारण करवाई गई. 11 बजे राजपरिवार के सदस्यों ने मंदिर में चामुंडा की पूजा अर्चना की. पूर्व महाराजा गजसिंह एवं हेमलता राज्ये भी इसमें शामिल हुए.

चामुंडा माता मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

इसे भी पढ़ें: जीण माता मंदिर में आज भी जलती है औरंगजेब की जलाई ज्योत, मुस्लिम परिवार धोता है सीढ़ियां

चामुंडा माता मंदिर
चामुंडा माता मंदिर (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

​567 वर्षों का गौरवशाली इतिहास : इतिहास के पन्नों को पलटें तो मां चामुंडा की यह मूर्ति 567 वर्ष पूर्व (विक्रम संवत 1517) जोधपुर के संस्थापक राव जोधा द्वारा स्थापित की गई थी. परिहार वंश की कुलदेवी होने के साथ-साथ राव जोधा ने इन्हें अपनी इष्ट देवी माना था. ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1965 और 1971 में भारत-पाक के बीच जो युद्ध हुआ था उस दौरान जोधपुर पर बम गिराया गए थे लेकिन मां चामुंडा की कृपा से जोधपुर में एक भी बम से नुकसान नही हुआ. तब से मारवाड़ वासियों की आस्था मां के प्रति और अधिक गहरी हो गई.

आकर्षक मंदिर की सजावट : दर्शन के लिए सुबह 7 बजे से ही मेहरानगढ़ के बाहर श्रद्धालुओं की कतारें लग गई. प्रातः काल मंदिर के शिखर मुख्य ध्वजा और चारों दिशाओं में छोटी ध्वजाएं चढ़ाई गई. जो इस मंदिर का आकर्षण रहता है. लोगों की भारी भीड़ नवरात्र तक यहां आएगी. शारदीय नवरात्र में भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहां अपनी इष्ट देवी मां चामुण्डा की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं.

दर्शन के लिए लगी कतारें
दर्शन के लिए लगी कतारें (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

इसे भी पढ़ें: ​नवरात्र मेला और टाइगर की टेरिटरी: करणी माता मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं और बाघों की सुरक्षा का डबल चैलेंज

​सुरक्षा के कड़े इंतजाम: प्रशासन ने 2008 की दुखद घटना से सबक लेते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. मंदिर परिसर में चप्पे-चप्पे पर CCTV कैमरों और पुलिस बल की तैनाती की गई है. श्रद्धालुओं के लिए सुबह 7 से शाम 5 बजे तक प्रवेश की व्यवस्था है. सुरक्षा कारणों से शराब का सेवन कर आने और पॉलिथीन बैग में प्रसाद लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमें भी मुस्तैद हैं.

TAGGED:

मेहरानगढ़ चामुंडा मंदिर
JODHPUR CHAMUNDA MATA TEMPLE
MEHRANGARH FORT NAVRATRI
CHAITRA NAVRATRI CELEBRATIONS
CHAITRA NAVRATRI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.