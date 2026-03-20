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चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज, दिल्ली के कालकाजी-झंडेवालान मंदिर में माता का हुआ भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

चैत्र नवरात्रि 2026: दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, दिल्ली के कालकाजी, झंडेवालान मंदिर में भक्तों की खास भीड़ उमड़ी नजर आई.

कालकाजी और झंडेवालान मंदिर में माता का भव्य श्रृंगार
कालकाजी और झंडेवालान मंदिर में माता का भव्य श्रृंगार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 11:03 AM IST

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नई दिल्ली: आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है. ऐसे में दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में माता की सुबह 5:00 बजे की आरती की गई. आज कालका माता का श्रृंगार कच्चे हरे और गुलाबी फूलों से किया गया है. वही माता कालका की आरती के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर का द्वार खोल दिया गया. सुबह से ही श्रद्धालु चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर कालकाजी मंदिर पहुंच कर माता कालका के दर्शन कर रहे हैं.

नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा
नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है. ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या का आचरण करने वाली, जो ज्ञान, संयम और तप की देवी मानी जाती हैं. वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है. मां ब्रह्मचारिणी त्याग, तपस्या और वैराग्य सिखाती हैं, जिससे जीवन में अनुशासन और एकाग्रता आती है. नवरात्र के पावन अवसर पर श्रद्धालु नौ दिनों का व्रत रखते हैं और माता के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं.

कालकाजी और झंडेवालान मंदिर में मां का भव्य श्रृंगार (ETV Bharat)

कालकाजी मंदिर में माता की हो रही विशेष पूजा
दिल्ली के कालकाजी मंदिर में विशेष तौर पर माता की पूजा की जाती है, इसलिए नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु माता कालका के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में पहुंचते हैं. जिसके लिए दिल्ली पुलिस और मंदिर प्रशासन के तरफ से पूरी व्यवस्था की जाती है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का माता के दर्शन के दौरान कोई कष्ट ना हो.

झंडेवालान मंदिरों में भक्तों के लिए खास इंतजाम
झंडेवालान मंदिरों में भक्तों के लिए खास इंतजाम (ETV Bharat)

मंदिर में भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के विशेष इंतजाम
वही हम आपको बता दे दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध कालका मंदिर के साथ-साथ दिल्ली के लोग झंडेवालन मंदिर और छतरपुर मंदिर में भी श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए नवरात्र के समय पहुंचते हैं लेकिन नवरात्र के समय में भक्तों की संख्या में इजाफा देखा जाता है. मंदिर के तरफ से सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था है. मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे दिल्ली पुलिस और अर्ध सैनिक बल के जवान के साथ ही मंदिर के वॉलिंटियर्स सुरक्षा करते दिखाई दे रहे हैं. 27 मार्च को नवरात्र का समापन होगा तब तक के लिए मंदिर में ही पुलिस चौकी का भी निर्माण कर दिया गया है .

झंडेवालान देवी मंदिर में की गई भव्य सजावट
झंडेवालान देवी मंदिर में की गई भव्य सजावट (ETV Bharat)

झंडेवालान देवी मंदिर में सजा मां का भव्य दरबार
वहींं चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक करोल बाग स्थित झंडेवालान देवी मंदिर में काफी भीड़ देखी गई. सुबह 5:00 बजे करीब आरती के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है. मंदिर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं. हालांकि मंदिर की तरफ से श्रद्धालुओं की आसानी से दर्शन हो इसके लिए अच्छी व्यवस्थाएं की गई है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ज्यादा संख्या में सेवादार लगाए गए हैं मंदिर प्रशासन की तरफ से हर एक जगह पर सेवादारों की तैनाती की गई है. मंदिर के आसपास के पूरे इलाके को सुंदरता और भव्यता के साथ सजाया गया है जिसे देखने दूर -दूर से लोग आ रहे हैं.
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KALKAJI AND JHANDEWALAN TEMPLE
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कालकाजी झंडेवालान मंदिर में नौरात्र
SECOND DAY OF NAVARATRI

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