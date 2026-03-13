ETV Bharat / state

19 मार्च से शुरू हो रही है चैत्र नवरात्र, डोली पर आएंगी मां दुर्गा, कई शुभ योग बना रहे विशेष संयोग

चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च, गुरुवार से होगी और इसका समापन 27 मार्च, शुक्रवार को होगा.

चैत्र नवरात्र 2026
चैत्र नवरात्र 2026 (फोटो ईटीवी भारत)
भरतपुर : नव संवत्सर की शुरुआत के साथ 19 मार्च से चैत्र नवरात्र का महापर्व आरंभ होगा. इस बार नवरात्र कई शुभ योगों के विशेष संयोग के साथ आ रहे हैं. इस वर्ष माता दुर्गा की सवारी डोली/पालकी पर सवार होकर आ रही है, जिसे सामान्यतः जनकल्याणकारी और शांति का प्रतीक माना जाता है. साथ ही नवरात्र के दौरान कई दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो साधना, जप और पूजा-पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसे में इस बार के नवरात्र श्रद्धालुओं के लिए विशेष फलदायी माने जा रहे हैं.

पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि चैत्र नवरात्र के साथ ही हिंदू नववर्ष का भी आरंभ होता है. यह समय शक्ति साधना, आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है. नवरात्र के दौरान भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना करते हैं और घरों व मंदिरों में घट स्थापना कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं. मंदिरों में इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और श्रद्धालु भी पूजा सामग्री की तैयारी में जुट गए हैं.

19 मार्च से चैत्र नवरात्र (वीडियो ईटीवी भारत भरतपुर)

कलश स्थापना व शुभ मुहूर्त : उन्होंने बताया कि 19 मार्च को नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के लिए कई शुभ मुहूर्त रहेंगे. प्रातःकाल का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 12 मिनट से 8 बजकर 12 मिनट तक रहेगा. इसके अतिरिक्त दोपहर में अभिजीत मुहूर्त के दौरान 12 बजकर 4 मिनट से 1 बजकर 10 मिनट तक भी कलश स्थापना की जा सकती है. वहीं दिन में लाभ, अमृत और चर चौघड़िया का समय 11 बजकर 46 मिनट से 3 बजकर 36 मिनट तक रहेगा, जिसे भी शुभ माना गया है. इन मुहूर्तों में श्रद्धालु विधि-विधान से कलश स्थापना कर मां दुर्गा की पूजा आरंभ कर सकते हैं.

सर्वार्थ सिद्धि योग : पंडित मुद्गल के अनुसार इस बार नवरात्र में पांच दिन तक सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग रहेगा. यह योग किसी भी शुभ कार्य, पूजा, साधना और जप-तप के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है. ऐसे योग में की गई पूजा से भक्तों को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और पुण्य फल की प्राप्ति होती है. उन्होंने बताया कि नवरात्र केवल धार्मिक आस्था का पर्व ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और साधना का भी महत्वपूर्ण अवसर है.

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विश्व स्तर पर कई प्रकार के तनाव, संघर्ष और अशांति के हालात दिखाई दे रहे हैं. ऐसे समय में नवरात्र का पर्व मानवता को शांति, संयम और सकारात्मक ऊर्जा की ओर प्रेरित करता है. मां दुर्गा की उपासना से मन में स्थिरता, साहस और आत्मबल का संचार होता है.

स्वास्थ्य के लिए बेहतर : पंडित मुद्गल ने बताया कि आयुर्वेद की दृष्टि से भी चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व है. इस समय शीत ऋतु समाप्त होकर धीरे-धीरे गर्मी का मौसम शुरू होता है. ऐसे में उपवास और संयमित आहार से शरीर की शुद्धि होती है और बदलते मौसम के अनुकूल शरीर को तैयार करने में मदद मिलती है. नवरात्र के व्रत रखने से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है.

उन्होंने बताया कि वर्ष में मुख्य रूप से दो नवरात्र चैत्र और आश्विन विशेष रूप से मनाए जाते हैं. इसके अलावा माघ और आषाढ़ मास में भी नवरात्र आते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है. इन दिनों में भी साधक विशेष साधना और तंत्र-उपासना करते हैं.

नवरात्र के दौरान भक्तों को एक समय भोजन कर मां दुर्गा, मां काली और मां भगवती के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करनी चाहिए. साथ ही दुर्गा सप्तशती पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और अन्य स्तोत्रों का नियमित पाठ करने से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है. उन्होंने कहा कि जप और स्वाध्याय नवरात्र की साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. श्रद्धालु नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के पाठ या मंत्रों का 11, 21 या 108 बार जप करें तो उन्हें शीघ्र ही सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति की अनुभूति होती है.

पंडित मनु मुद्गल ने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि नवरात्र के नौ दिनों में अधिक से अधिक जप, तप, स्वाध्याय और साधना करें। मां दुर्गा की कृपा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मनुष्य को साहस, बल और आत्मविश्वास प्राप्त होता है. उन्होंने कहा कि श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई साधना से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि जीवन की कई कठिनाइयों का समाधान भी मिलता है.

