Chaitra Navratri 2026; कल से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्र, पालकी पर होगा मां का आगमन! यह है शुभ मुहुर्त
प्रो. पंडित सुभाष पांडेय ने बताया कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च को हो रही है, जो 27 मार्च को समाप्त होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 9:49 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 10:18 PM IST
वाराणसी : शक्ति उपासना के महापर्व चैत्र नवरात्र की शुरुआत कल यानी गुरुवार से होने वाली है. नवरात्र के इस महापर्व पर देवी का आगमन और प्रस्थान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है. वैदिक हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस बार चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा का आगमन डोली (पालकी) पर हो रहा है, जबकि उनका प्रस्थान हाथी पर होगा. इस नवरात्र में कलश स्थापना का समय भी बेहद महत्वपूर्ण होगा.
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ज्योतिष डिपार्टमेंट के प्रो. पंडित सुभाष पांडेय ने बताया कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च को हो रही है, जो 27 मार्च को समाप्त होगी. इस दिन ही दोपहर करीब 12 बजे के बाद दशमी तिथि भी लग रही है. ऐसे में इस दिन ही व्रत का पारण और देवी की विदाई होगी.
वहीं नवरात्र का समापन शुक्रवार को हो रहा है, यानी देवी का प्रस्थान इस बार गज (हाथी) पर होगा. पंडित सुभाष पांडेय का दावा है कि मार्कण्डेय पुराण में ऐसा जिक्र है कि यदि नवरात्र में पूरे श्रद्धा भाव और पवित्रता से देवी की आराधना की जाए तो अशुभ फलों के असर को कम किया जा सकता है. पंडित सुभाष पांडेय ने बताया कि इस बार मां भगवती का पालकी पर आगमन हो रहा है. गज पर उनका गमन हो रहा है.
ब्रह्मपुराण के अनुसार, चैत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से नववर्ष का प्रारम्भ माना जाता है. इसे भारतीय संवत्सर भी कहते हैं. चैत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन ही ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना की थी. नववर्ष के प्रारम्भ में नौ दिन तक वासन्तिक (चैत्र) नवरात्र कहलाता है. नवरात्र के पावन पर्व पर जगत् जननी मां जगदम्बा की पूजा अर्चना की विशेष महिमा है. वासन्तिक नवरात्र में भगवती की आराधना से मनोकामना की पूर्ति का सुयोग बनता है.
ज्योतिषविद विमल जैन ने बताया कि वर्ष में चार नवरात्र होते हैं. 2 प्रत्यक्ष नवरात्र (चैत्र व आश्विन के शुक्लपक्ष) और 2 गुप्त नवरात्र (आषाढ़ व माघ के शुक्लपक्ष), वसन्त ऋतु में चैत्र नवरात्र पड़ने पर इसे 'वासन्तिक नवरात्र' कहा गया है. वसन्त ऋतु में मां दुर्गा की पूजा-आराधना से जीवन के सभी प्रकार की बाधाओं की निवृत्ति होती है.
उन्होंने बताया कि वासन्तिक नवरात्र में शक्तिस्वरूपा मां दुर्गा, लक्ष्मी एवं सरस्वती जी की विशेष आराधना फलदायी मानी गई है. मां दुर्गा व नौ गौरी के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना से सुख-समृद्धि, खुशहाली मिलती है.
उन्होंने बताया कि भगवती की प्रसन्नता के लिए शुभ संकल्प के साथ नवरात्र के शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करके व्रत या उपवास रखकर श्री दुर्गासप्तशती के पाठ व मन्त्र का जप करना विशेष लाभकारी माना गया है. नवरात्र में मां गौरी के नौ स्वरूप एवं मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना का विधान है.
मां गौरी के नौ स्वरूप : उन्होंने बताया कि वासन्तिक नवरात्र में नौ गौरी के दर्शन-पूजन के क्रम में प्रथम मुख निर्मालिका गौरी, द्वितीय-ज्येष्ठा गौरी, तृतीय-सौभाग्य गौरी, चतुर्थ श्रृंगार गौरी, पंचम विशालाक्षी गौरी, षष्ठ-ललिता गौरी, सप्तम भवानी गौरी, अष्टम् मंगला गौरी और नवम्-सिद्ध महालक्ष्मी गौरी.
मां दुर्गा के नौ स्वरूप : उन्होंने बताया कि नवरात्र में जगत् जननी मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्त्व है. प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चन्द्रघण्टा, चतुर्थ-कुष्माण्डा देवी, पंचम स्कन्दमाता, षष्ठ-कात्यायनी, सप्तम-कालरात्रि, अष्टम-महागौरी एवं नवम्-सिद्धिदात्री.
विविध पंचांगों में प्रतिपदा तिथि का प्रारम्भ इस प्रकार बताया गया है...
हृषिकेश पंचांग : चैत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च, गुरुवार को प्रातः 6 बजकर 40 मिनट से 20 मार्च, शुक्रवार को प्रातः 5 बजकर 25 मिनट तक रहेगी.
अन्नपूर्णा काशी विश्वनाथ पंचांग : चैत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च, गुरुवार को प्रातः 6 बजकर 39 मिनट से 20 मार्च, शुक्रवार को प्रातः 5 बजकर 24 मिनट तक रहेगी.
विश्व पंचांग : चैत्र शुक्लपक्ष को प्रतिपदा तिथि 19 मार्च, गुरुवार को प्रातः 6 बजकर 41 मिनट से 20 मार्च, शुक्रवार को प्रातः 5 बजकर 30 मिनट तक रहेगी.
श्री आदित्य पंचांग : चैत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च, गुरुवार को प्रातः 7 बजकर 01 मिनट 39 सेकेण्ड से 20 मार्च, शुक्रवार को प्रातः 5 बजकर 46 मिनट 10 सेकेण्ड तक रहेगी.
श्रीगणेश आपा पंचांग : चैत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च, गुरुवार को प्रातः 7 बजकर 26 मिनट से 20 मार्च, शुक्रवार को प्रातः 6 बजकर 04 मिनट तक रहेगी.
सनातनी पंचांग : चैत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च, गुरुवार को प्रातः 6 बजकर 39 मिनट से 20 मार्च, शुक्रवार को प्रातः 5 बजकर 24 मिनट तक रहेगी.
जगदम्बा की आराधना का विधान : मां जगदंबा के नियमित पूजा में सर्वप्रथम कलश की स्थापना की जाती है. ज्योतिषविद विमल जैन ने बताया कि इस बार नवरात्र 19 मार्च, गुरुवार से 27 मार्च, शुक्रवार तक रहेगा. इस बार नवरात्र नौ दिनों का है.
उन्होंने बताया कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 मार्च, गुरुवार को प्रातः काल सूर्योदय से प्रातः 10 बजकर 03 मिनट तक रहेगा. उन्होंने बताया कि रुद्रयामल तंत्र के अनुसार, प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नानादि के पश्चात् स्वच्छ (धुले हुए) वस्त्र धारण करके भगवान गणपति को स्मरण करके भगवती की आराधना करनी चाहिए.
उन्होंने बताया कि स्वच्छ एवं पवित्र मृतिका (मिट्टी) से वेदी बनाना चाहिए. इसके बाद शुद्ध मिट्टी के पात्र में शुद्ध गेहूं व जौ के दाने बीए जाने चाहिए. विधि विधानपूर्वक घट स्थापना करनी चाहिए. कलश सोने-चांदी, तांबा या मिट्टी का घट स्थापित करना प्रशस्त माना गया है. कलश लोहे या स्टील का नहीं होना चाहिए.
उन्होंने बताया कि मां जगदम्बा को लाल चुनरी, अढ़डल के फूल की माला, नारियल, ऋतुफल, मेवा व मिष्ठान आदि अर्पित करके शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना चाहिए. मां जगदंबा के विग्रह या घट के समक्ष अखंड ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए. दुर्गासप्तशती का पाठ एवं मन्त्र का जप करके आरती करनी चाहिए. मां जगदंबा की आराधना अपने परम्परा व धार्मिक विधि-विधान के अनुसार करना शुभ फलदायी रहता है.
नवरात्र में व्रत का विधान : ज्योतिषविद विमल जैन ने बताया कि नवरात्र में सम्पूर्ण एक दिन, तीन दिन, पांच दिन, सात दिन या सम्पूर्ण नौ दिन तक विधि-विधानपूर्वक माता की आराधना करनी चाहिए. व्रतकर्ता को अपनी दिनचर्या नियमित व संयमित रखनी चाहिए. अपने परिवार के अतिरिक्त अन्यन्त्र भोजन अथवा कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए.
उन्होंने बताया कि व्यर्थ के कार्यों तथा वार्तालाप से बचना चाहिए. नित्य प्रतिदिन स्वच्छ व धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए. व्रतकर्ता को दिन में शयन नहीं करना चाहिए. मां जगदंबा व कलश के समक्ष शुद्ध देशी घी का अखंड दीप प्रज्वलित करके धूप जलाकर आराधना करना शुभ फलदायक रहता है.
उन्होंने बताया कि नवरात्र में यथासम्भव रात्रि जागरण करना चाहिए. माता जगत् जननी की प्रसन्नता के लिए सर्वसिद्धि प्रदायक सरल मंत्र 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' का जप अधिकतम संख्या में नित्य करना लाभकारी रहता है. नवरात्र के पावन पर्व पर मां जगदम्बा की दर्शन-पूजन-अर्चना करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए.
नवरात्र में नौदुर्गा को अलग-अलग तिथि के अनुसार उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने का महत्व है.
- प्रथम दिन (प्रतिपदा) उड़द, हल्दी, माला-फूल, द्वितीय दिन (द्वितीया) तिल, शक्कर, चूड़ी, गुलाल, शहद
- तृतीय दिन (तृतीया) शहद, खीर, काजल
- चतुर्थ दिन (चतुर्थी) दही, फल, सिंदूर, मसूर
- पंचम दिन (पंचमी) दूध, मेवा, कमलपुष्प, बिन्दी षष्ठ दिन (षष्ठी)- चुनरी, पताका
- सप्तम दिन (सप्तमी) बताशा, इत्र, फल, पुष्प
- अष्टम दिन (अष्टमी) पूड़ी, पीली मिठाई, कमलगट्टा, चन्दन
- नवम दिन (नवमी) खीर, सुहाग सामग्री, साबूदाना, अक्षत फल, बताशा आदि
- दुर्गासप्तशती के पाठ से होते हैं मनोरथ पूरे: दुर्गासप्तशती के एक पाठ से फलसिद्धि, तीन पाठ से उपद्रव शान्ति, पांच पाठ से सर्वशान्ति, सात पाठ से भय से मुक्ति, नौ पाठ से यज्ञ के समान फल की प्राप्ति, ग्यारह पाठ से राज्य की प्राप्ति, बारह पाठ से कार्यसिद्धि, चौदह पाठ से वशीकरण, पन्द्रह पाठ से सुख-सम्पत्ति, सोलह पाठ से धन व पुत्र की प्राप्ति, सत्रह पाठ से राजभय व शत्रु तथा रोग से मुक्ति, अठारह पाठ से प्रिय की प्राप्ति, बीस पाठ से ग्रहदोष शान्ति और पच्चीस पाठ से बंधन से मुक्ति होती है.
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