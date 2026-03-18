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Chaitra Navratri 2026; कल से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्र, पालकी पर होगा मां का आगमन! यह है शुभ मुहुर्त

वाराणसी : शक्ति उपासना के महापर्व चैत्र नवरात्र की शुरुआत कल यानी गुरुवार से होने वाली है. नवरात्र के इस महापर्व पर देवी का आगमन और प्रस्थान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है. वैदिक हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस बार चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा का आगमन डोली (पालकी) पर हो रहा है, जबकि उनका प्रस्थान हाथी पर होगा. इस नवरात्र में कलश स्थापना का समय भी बेहद महत्वपूर्ण होगा.

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ज्योतिष डिपार्टमेंट के प्रो. पंडित सुभाष पांडेय ने बताया कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च को हो रही है, जो 27 मार्च को समाप्त होगी. इस दिन ही दोपहर करीब 12 बजे के बाद दशमी तिथि भी लग रही है. ऐसे में इस दिन ही व्रत का पारण और देवी की विदाई होगी.

वहीं नवरात्र का समापन शुक्रवार को हो रहा है, यानी देवी का प्रस्थान इस बार गज (हाथी) पर होगा. पंडित सुभाष पांडेय का दावा है कि मार्कण्डेय पुराण में ऐसा जिक्र है कि यदि नवरात्र में पूरे श्रद्धा भाव और पवित्रता से देवी की आराधना की जाए तो अशुभ फलों के असर को कम किया जा सकता है. पंडित सुभाष पांडेय ने बताया कि इस बार मां भगवती का पालकी पर आगमन हो रहा है. गज पर उनका गमन हो रहा है.

Chaitra Navratri 2026 (Photo credit: ETV Bharat)

ब्रह्मपुराण के अनुसार, चैत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से नववर्ष का प्रारम्भ माना जाता है. इसे भारतीय संवत्सर भी कहते हैं. चैत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन ही ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना की थी. नववर्ष के प्रारम्भ में नौ दिन तक वासन्तिक (चैत्र) नवरात्र कहलाता है. नवरात्र के पावन पर्व पर जगत् जननी मां जगदम्बा की पूजा अर्चना की विशेष महिमा है. वासन्तिक नवरात्र में भगवती की आराधना से मनोकामना की पूर्ति का सुयोग बनता है.





ज्योतिषविद विमल जैन ने बताया कि वर्ष में चार नवरात्र होते हैं. 2 प्रत्यक्ष नवरात्र (चैत्र व आश्विन के शुक्लपक्ष) और 2 गुप्त नवरात्र (आषाढ़ व माघ के शुक्लपक्ष), वसन्त ऋतु में चैत्र नवरात्र पड़ने पर इसे 'वासन्तिक नवरात्र' कहा गया है. वसन्त ऋतु में मां दुर्गा की पूजा-आराधना से जीवन के सभी प्रकार की बाधाओं की निवृत्ति होती है.

उन्होंने बताया कि वासन्तिक नवरात्र में शक्तिस्वरूपा मां दुर्गा, लक्ष्मी एवं सरस्वती जी की विशेष आराधना फलदायी मानी गई है. मां दुर्गा व नौ गौरी के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना से सुख-समृद्धि, खुशहाली मिलती है.

उन्होंने बताया कि भगवती की प्रसन्नता के लिए शुभ संकल्प के साथ नवरात्र के शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करके व्रत या उपवास रखकर श्री दुर्गासप्तशती के पाठ व मन्त्र का जप करना विशेष लाभकारी माना गया है. नवरात्र में मां गौरी के नौ स्वरूप एवं मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना का विधान है.





मां गौरी के नौ स्वरूप : उन्होंने बताया कि वासन्तिक नवरात्र में नौ गौरी के दर्शन-पूजन के क्रम में प्रथम मुख निर्मालिका गौरी, द्वितीय-ज्येष्ठा गौरी, तृतीय-सौभाग्य गौरी, चतुर्थ श्रृंगार गौरी, पंचम विशालाक्षी गौरी, षष्ठ-ललिता गौरी, सप्तम भवानी गौरी, अष्टम् मंगला गौरी और नवम्-सिद्ध महालक्ष्मी गौरी.

मां दुर्गा के नौ स्वरूप : उन्होंने बताया कि नवरात्र में जगत् जननी मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्त्व है. प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चन्द्रघण्टा, चतुर्थ-कुष्माण्डा देवी, पंचम स्कन्दमाता, षष्ठ-कात्यायनी, सप्तम-कालरात्रि, अष्टम-महागौरी एवं नवम्-सिद्धिदात्री.





विविध पंचांगों में प्रतिपदा तिथि का प्रारम्भ इस प्रकार बताया गया है...



हृषिकेश पंचांग : चैत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च, गुरुवार को प्रातः 6 बजकर 40 मिनट से 20 मार्च, शुक्रवार को प्रातः 5 बजकर 25 मिनट तक रहेगी.



अन्नपूर्णा काशी विश्वनाथ पंचांग : चैत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च, गुरुवार को प्रातः 6 बजकर 39 मिनट से 20 मार्च, शुक्रवार को प्रातः 5 बजकर 24 मिनट तक रहेगी.



विश्व पंचांग : चैत्र शुक्लपक्ष को प्रतिपदा तिथि 19 मार्च, गुरुवार को प्रातः 6 बजकर 41 मिनट से 20 मार्च, शुक्रवार को प्रातः 5 बजकर 30 मिनट तक रहेगी.



श्री आदित्य पंचांग : चैत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च, गुरुवार को प्रातः 7 बजकर 01 मिनट 39 सेकेण्ड से 20 मार्च, शुक्रवार को प्रातः 5 बजकर 46 मिनट 10 सेकेण्ड तक रहेगी.



श्रीगणेश आपा पंचांग : चैत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च, गुरुवार को प्रातः 7 बजकर 26 मिनट से 20 मार्च, शुक्रवार को प्रातः 6 बजकर 04 मिनट तक रहेगी.



सनातनी पंचांग : चैत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च, गुरुवार को प्रातः 6 बजकर 39 मिनट से 20 मार्च, शुक्रवार को प्रातः 5 बजकर 24 मिनट तक रहेगी.



