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अंबाला में चैत्र नवरात्र को लेकर खास तैयारियां, दुल्हन की तरह सजा मां का दरबार

दुल्हन की तरह सजा मां का दरबार ( Etv Bharat )

अंबाला: 19 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र के मद्देनजर मंदिरों को सजाने का काम जोरों से चल रहा है. अंबाला कैंट स्थित सनातन धर्म मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है. मंदिर के पुजारी और सदस्य इस पावन अवसर पर मंदिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए नवरात्र के महात्म्य को समझाते हैं. पुजारी ने बताया कि यह समय हिंदू धर्म के नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और सभी को इसे धूमधाम से मनाना चाहिए. नवरात्र महोत्सव का महत्व: सनातन धर्म मंदिर के पुजारी भलभ शास्त्री ने कहा कि, "चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म के नए साल की शुरुआत होती है. इस दिन से ही हमारे धार्मिक कैलेंडर की शुरुआत होती है. जैसे लोग 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाते हैं, वैसे ही इस दिन से शुरू होने वाले हिंदू नववर्ष को भी खुशी और श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए." अंबाला में चैत्र नवरात्र को लेकर खास तैयारियां (Etv Bharat) मंदिर में विशेष आयोजन: चैत्र नवरात्र के दौरान सनातन धर्म मंदिर में 19 से 27 मार्च तक बड़े धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. पुजारी ने बताया कि नवरात्र का शुभारंभ 19 मार्च को सुबह 5 बजे प्रभात फेरी से किया जाएगा, जिसके बाद शहरवासियों को नवरात्र महोत्सव की शुरुआत की सूचना दी जाएगी. 19 मार्च को सुबह 7 बजे कलश स्थापना होगी, और इसके बाद संकीर्तन आरती, भोज, संकीर्तन और पवन आरती का आयोजन किया जाएगा. शाम को 8:30 बजे से 10:30 बजे तक संकीर्तन होगा और इसके बाद माता भगवती का भोग प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा.