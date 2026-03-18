अंबाला में चैत्र नवरात्र को लेकर खास तैयारियां, दुल्हन की तरह सजा मां का दरबार
अंबाला में चैत्र नवरात्र को लेकर मंदिरों को सजाया गया है. इन मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजनों की तैयारियां की जा रही है.
Published : March 18, 2026 at 11:14 AM IST
अंबाला: 19 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र के मद्देनजर मंदिरों को सजाने का काम जोरों से चल रहा है. अंबाला कैंट स्थित सनातन धर्म मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है. मंदिर के पुजारी और सदस्य इस पावन अवसर पर मंदिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए नवरात्र के महात्म्य को समझाते हैं. पुजारी ने बताया कि यह समय हिंदू धर्म के नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और सभी को इसे धूमधाम से मनाना चाहिए.
नवरात्र महोत्सव का महत्व: सनातन धर्म मंदिर के पुजारी भलभ शास्त्री ने कहा कि, "चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म के नए साल की शुरुआत होती है. इस दिन से ही हमारे धार्मिक कैलेंडर की शुरुआत होती है. जैसे लोग 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाते हैं, वैसे ही इस दिन से शुरू होने वाले हिंदू नववर्ष को भी खुशी और श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए."
मंदिर में विशेष आयोजन: चैत्र नवरात्र के दौरान सनातन धर्म मंदिर में 19 से 27 मार्च तक बड़े धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. पुजारी ने बताया कि नवरात्र का शुभारंभ 19 मार्च को सुबह 5 बजे प्रभात फेरी से किया जाएगा, जिसके बाद शहरवासियों को नवरात्र महोत्सव की शुरुआत की सूचना दी जाएगी. 19 मार्च को सुबह 7 बजे कलश स्थापना होगी, और इसके बाद संकीर्तन आरती, भोज, संकीर्तन और पवन आरती का आयोजन किया जाएगा. शाम को 8:30 बजे से 10:30 बजे तक संकीर्तन होगा और इसके बाद माता भगवती का भोग प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा.
सभी के लिए प्रार्थना: मंदिर के पुजारी भलभ शास्त्री ने आगे कहा कि, "हम सभी भक्तों और विश्व के कल्याण के लिए माता भगवती से प्रार्थना करेंगे. हम चाहते हैं कि यह नवरात्र सभी के जीवन में सुख-शांति और समृद्धि लाए."
देश और दुनिया में शांति की कामना: सनातन धर्म मंदिर सभा के सदस्य अखिलेश ने कहा कि, "नवरात्र सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है जब हम अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से विश्व शांति की कामना करते हैं. वर्तमान में कई देशों में चल रहे युद्धों के खत्म होने के लिए भी हम माता भगवती से प्रार्थना करेंगे."
नवरात्र की तैयारी बाजार में भी: चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में बाजारों में भी रौनक दिखाई दे रही है. माता रानी के लिए पूजा सामग्री, झूले, खिलौने और अन्य सामान बिकने के लिए उपलब्ध हैं. लोग इस पर्व के लिए पहले से ही तैयारियां करने में व्यस्त हैं. यह समय हर किसी के लिए एक नए उत्साह और विश्वास का प्रतीक बनकर आया है.
सभी का संदेश: सनातन धर्म मंदिर सभा के मैनेजर सुशील गोयल ने कहा कि, "नवरात्र का महोत्सव केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और श्रद्धा का संचार करता है. हम सभी को इस अवसर पर एकजुट होकर अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए."
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