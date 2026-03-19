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चैत्र नवरात्र 2026: रायपुर के महामाया मंंदिर में जले आस्था के 10800 ज्योति कलश

रायपुर के मां महामाया मंदिर में अप्रवासी भारतीय जो विदेश में रहते हैं, उनके द्वारा भी लगभग 150 ज्योति कलश प्रज्वलित कराए गए हैं. अप्रवासी भारतीयों में विदेश में रहने वाले यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं.

रायपुर: आज से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है. चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व इस साल पूरे 9 दिनों का पड़ रहा है. 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक रहेगा. इन नौ दिनों में देवी के नव स्वरूप की पूजा आराधना सभी देवी मंदिरों में की जाएगी. हर साल की तरह इस साल भी भक्तों के द्वारा सभी देवी मंदिरों में ज्योति कलश प्रज्वलित कराए गए हैं.





देवी पालकी पर सवार होकर आ रहीं हैं, 9 दिनों बाद घोड़े पर जाएंगी

ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि "चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही है. हाथी पर सवार होकर जाएंगी. मेष राशि पर सूर्य होता है तो चैत्र नवरात्रि मनाया जाता है. बसंत का महोत्सव होता है. नई ऊर्जा नई ताकत का साम्राज्य होता है. उत्सव का माहौल होता है. भगवती का प्राकट्य हुआ. भगवती का प्राकट्य इसलिए भी हुआ कि महिषासुर जैसे राक्षसों का वध हुआ. इस लिहाज से हम देखते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है."



जले आस्था के 10800 ज्योति कलश (ETV Bharat)



शक्ति की पूजा और शक्ति का महोत्सव है नवरात्र

ज्योति कलश जलाए जाने को लेकर पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने कहा, "नवरात्रि में हम शक्ति का पूजन करते हैं. शक्ति का व्रत शक्ति का महोत्सव है. जिसमें हमारी कोशिश ये रहती है, हम अपने व्रत के संकल्प के रूप में एक अखंडदीप की स्थापन करें. अखंडदीप हमारे और आपके व्रत के संकल्प का शक्ति का प्रतीक होता है. इसी अखंड दीप को जलाकर हम अपने व्रत को अखंड रखने की धारणा को पुष्ट करते हैं. अखंड दीप साक्षात शक्ति स्वरूप होता है, जिसकी साक्षी में हम भजन कीर्तन और व्रत आदि करते हैं. यह साक्षात ब्रह्म की तरह है."





अलग-अलग तरह के होते हैं मनोकामना ज्योति कलश

नवरात्र में कलश आखिर क्यों जलाए जाते हैं. इसको लेकर उन्होंने बताया कि लोगों की कई तरह की मनोकामना या मंगलकामना होती है. जिसकी वजह से भक्त ज्योति कलश देवी मंदिरों में प्रज्वलित कराते हैं. कोई संतान के लिए, तो कोई अपनी फैक्ट्री को अच्छा चलने देने के लिए, तो कोई शत्रु बाधा से बचने के लिए, तो कोई राजयोग के लिए. इस तरह से भक्तों की कई मनोकामनाएं होती है. जिसको लेकर वे देवी मंदिरों में दीप प्रज्वलित कराते हैं और मां भगवती उनकी हर मंगल कामना और मनोकामना को पूरी करती है.

जले आस्था के 10800 ज्योति कलश (ETV Bharat)

चैत्र नवरात्रि की इन 9 दिनों में देवी के इन स्वरूपों की होती है पूजा

नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा

नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा

नवरात्रि के तीसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा

नवरात्रि के चौथे दिन माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा

नवरात्रि के पांचवें दिन माता के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा

नवरात्रि के छठवें दिन मां के कात्यायनी स्वरूप की पूजा

नवरात्रि के सातवें दिन मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा

नवरात्रि के आठवें दिन माता महागौरी स्वरूप की पूजा

नवरात्रि के नौवे दिन माता सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा





इन देवी मंदिर में जलाए गए ज्योति कलश

रायपुर में कई देवी मंदिर हैं जहां पर हजारों की तादाद में भक्तों के द्वारा मनोकामना ज्योति प्रज्वलित कराए गए हैं. यहां के प्रमुख देवी मंदिरों में सिद्धपीठ मां महामाया मंदिर, मां दंतेश्वरी मंदिर, मां कंकाली मंदिर, शीतला माता का मंदिर, बंजारी मंदिर, काली मंदिर जैसे कई मंदिर है. जहां पर भक्तों के द्वारा मनोकामना दीपक प्रज्वलित कराए गए.



कहां-कहां ज्योति कलश की स्थापना की गई