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300 वर्षों से जीवित परंपरा: धनबाद में अनोखी चैती दुर्गा पूजा, गुड़ के प्रसाद और खास मान्यताओं का संगम

धनबाद के बाघमारा में चैती दुर्गा पूजा अपनी खास परंपरा के लिए जानी जाती है. यह परंपरा 300 वर्षों से चली आ रही है.

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मां दुर्गा का मंदिर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 2:08 PM IST

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धनबाद: बाघमारा प्रखंड के बरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत झगराही गांव में करीब 300 वर्षों से चली आ रही चैती दुर्गा पूजा आज भी अपनी अनोखी परंपराओं और आस्था के कारण विशेष पहचान बनाए हुए है. मंगलवार को बेलभरण पूजन के साथ यहां पूजा की विधिवत शुरुआत हो गई.

इस पूजा की सबसे खास बात यह है कि यहां माता को चीनी से बने प्रसाद अर्पित नहीं किए जाते. श्रद्धालु केवल गुड़ से बने प्रसाद ही चढ़ाते हैं. मान्यता है कि चीनी में केमिकल्स होते हैं, इसलिए शुद्धता बनाए रखने के लिए गुड़ का ही उपयोग किया जाता है. पूरी पूजा वैष्णवी परंपरा के अनुसार संपन्न होती है.

जानकारी देते पुजारी और ब्राह्मण परिवार के सदस्य (ETV BHARAT)

पूजा से जुड़ी एक और अनूठी परंपरा के तहत कतरास राजा के पूजा स्थल की मिट्टी, शूद्र स्थान के मिट्टी, अस्तबल और हाथी के स्थान की मिट्टी लाई जाती है. इन सभी मिट्टियों को पानी में मिलाकर माता को स्नान कराया जाता है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है. झगराही के पांडे टोला स्थित दुर्गा मंदिर में ब्राह्मण परिवार द्वारा इस पूजा का आयोजन किया जाता है और खास बात यह है कि इसके लिए किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता.

Chaitra Durga Puja in Baghmara, Dhanbad is known for unique traditions
चैती दुर्गा पूजा में शामिल लोग (ETV BHARAT)

पूजा का पूरा खर्च ब्राह्मण परिवार स्वयं वहन करता है. बंगाली परंपरा के अनुसार पांच दिनों तक चलने वाली इस पूजा में नवमी के दिन विशेष हवन-पूजन किया जाता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य धोती पहनकर शामिल होते हैं. सिलाई किए हुए कपड़े पहनकर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं. इसलिए सिर्फ धोती और गमछा पहनकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते है.

यहां एक और अनोखी परंपरा है कि नवमी तक मंदिर के अंदर केवल पुरुषों को ही प्रवेश की अनुमति होती है. महिलाएं दशमी के दिन ही मंदिर में प्रवेश करती हैं. दशमी के दिन मंदिर परिसर में मेला भी लगता है. जहां आसपास के कई गांवों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूजा-अर्चना और दर्शन के लिए पहुंचते हैं. माता की प्रतिमा में आभूषण सोने से सुसज्जित हैं.

Chaitra Durga Puja in Baghmara, Dhanbad is known for unique traditions
चैती दुर्गा पूजा (ETV BHARAT)

मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है. मान्यता है कि यहां मां से मांगी गई मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं. यही कारण है कि गांव की विवाहित बेटियां भी इस अवसर पर ससुराल से अपने मायके आकर पूजा में शामिल होती हैं. आस्था, परंपरा और सामाजिक समरसता का यह अद्भुत संगम झगराही की चैती दुर्गा पूजा को न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि दूर-दूर तक विशेष पहचान दिलाता है.

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