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Chaitra Chhath Puja 2026: उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय महापर्व सम्पन्न

34 छठ घाटों पर बेहतर व्यवस्था: घर वापस लौटकर व्रतियों ने पारण किया और अपना व्रत तोड़ा. व्रती मीना देवी ने कहा कि चार दिवसीय चलने वाले छठ पूजा आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ सम्पन्न हुआ. भगवान से कामना करते हैं कि पूरे परिवार को खुश रखे. जिला प्रशासन की ओर से पर्व को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे. शहर के 34 छठ घाटों पर बेहतर व्यवस्था की गई है.

भीषण गर्मी में 36 घंटे का निर्जला उपवास: इस पर्व का विशेष महत्व इसलिए भी है, क्योंकि चैत्र मास की भीषण गर्मी के बावजूद व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं. घाटों पर पारंपरिक छठ गीतों जैसे "कांच ही बांस के बहंगिया" और "उगा हो सुरुज देव" की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा. व्रतियों ने घाट पर ही एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर और प्रसाद (ठेकुआ) बांटकर खुशियां साझा की.

भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित: जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई दी, व्रतियों ने दूध और जल से भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया. अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की. चैती छठ का यह पर्व नहाय-खाय से शुरू होकर, खरना और फिर दो दिनों के अर्घ्य के बाद समाप्त होता है.

पटना/गोपालगंज/गया: चार दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा संपन्न हो गया. बुधवार को उगते हुए सूर्य को व्रतियों ने अर्घ्य दिया. गोपालगंज शहर के ब्लॉक मोड़, वीएम फील्ड समेत विभिन्न छठ घाटों और ग्रामीण इलाकों के गंडक नदी के तट और पोखरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई.

गोपालगंज में छठ पूजा (ETV Bharat)

मसौढ़ी में छठ पूजा संपन्न: लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व चैती छठ का उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर बुधवार को समापन हुआ. राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी के सुप्रसिद्ध मणीचक धाम पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा. हजारों की संख्या में छठ व्रतियों ने मणिचक धाम पर छठ पूजा की.

पौराणिक और ऐतिहासिक मणिचक सूर्य मंदिर: मसौढ़ी का मणिचक सूर्य मंदिर छठ धाम कई मायनो में पौराणिक और ऐतिहासिक है. कहा जाता है कि संतान सुख की प्राप्ति और कुष्ठ निवारण को लेकर दूर-दूर से लोग इस धाम पर आते हैं और छठ व्रत करते हैं. चैती छठ और कार्तिक छठ के महीने में हजारों का हूजूम यहां उमड़ता है.

पटना में छठ पूजा (ETV Bharat)

मसौढ़ी में 65 घाटों पर पूजा: पटना के मसौढ़ी में अनुमंडल में 65 छठ घाट बनाए गए थे, जिसमें 20 छठ घाट को अति संवेदनशील घोषित किया गया था. पुलिस प्रशासन की विशेष चौकसी देखी गई. घाटों पर हर जगह पर सीसीटीवी, ड्रोन कैमरा, वॉच टावर इसके अलावा तमाम चौक चौराहे पर पुलिस का पहरा दिखा. तालाब के घाटों पर गोताखोरों की व्यवस्था भी की गई थी. एसडीएम अभिषेक कुमार ने कहा कि छठ पर्व शांति से संपन्न होने पर सभी मसौढ़ी वासियों को बधाई.

पटना के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

गया में फल्गु नदी किनारे छठ पूजा: गयाजी में छठव्रती फल्गु नदी किनारे छठ पूजा की. पितामहेश्वर घाट, केंदुई घाट, झारखंडे घाट, राय बिंदेश्वरी घाट सहित अन्य घाटों पर छठव्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया. छठव्रती के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु फल्गु नदी के विभिन्न घाटों पर पहुंचे थे. श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिली. पूजा के दौरान सुख, समृद्धि व शांति को लेकर भगवान सूर्य से प्रार्थना की.

गया में छठ पूजा (ETV Bharat)

जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था दुरुस्त: श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर नगर निगम के द्वारा विशेष रूप से घाटों की साफ सफाई की गई थी. साथ ही चेंजिंग रूप और रोशनी की भी व्यवस्था की गई थी. वहीं जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए थे.

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