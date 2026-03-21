ETV Bharat / state

बलरामपुर रामानुजगंज में चैत्र छठ महापर्व की तैयारियां, कन्हर नदी पर घाटों की हुई साफ सफाई

बलरामपुर : 22 मार्च 2026 से चैती छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है. चैती छठ को लेकर बलरामपुर के रामानुजगंज में तैयारियां पूरी कर ली गई है. जिला प्रशासन की टीम कन्हर नदी, राममंदिर घाट सहित अन्य घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था कर रही है. नगर पालिका की टीम घाटों पर साफ सफाई एवं समतलीकरण का कार्य करवा रही है. जिससे छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं और व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो सके.

छठ घाटों की तैयारियों का जायजा लेने नगर पालिका के अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने साफ सफाई और बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए.भगवान भास्कर और छठी मैया की उपासना को समर्पित चैती छठ महापर्व की महिमा अनंत है. रामानुजगंज में कन्हर नदी में भव्य रूप से हर साल कार्तिक और चैती छठ पर्व आस्था श्रद्धा और पवित्रता के साथ मनाया जाता है.

रामानुजगंज के छठ घाट पर सफाई (ETV BHARAT)

आगामी चैती छठ पर्व को लेकर कन्हर नदी में साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा कराई जा रही है. हमारी टीम श्रद्धालुओं और व्रतियों को बेहतर सुविधा और व्यवस्था प्रदान करने के लिए लगातार साफ सफाई के काम में जुटी हुई है-सुधीर कुमार, सीएमओ, रामानुजगंज

चार दिवसीय चैती छठ महापर्व की जानकारी

चैती छठ महापर्व की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होकर सप्तमी तिथि तक चलती है. इस वर्ष 22 मार्च 2026 से चैती छठ की शुरुआत होगी. इस दिन नहाय खाय के साथ पर्व आरंभ होगा. 23 मार्च को खरना पूजन होगा. 24 मार्च को संध्या अर्घ्य और 25 मार्च को उषा अर्घ्य के साथ चार दिवसीय चैती छठ महापर्व का समापन हो जाएगा.