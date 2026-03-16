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कुरुक्षेत्र सरस्वती तीर्थ पर सजा आस्था का महासंगम, आज से पिहोवा में चैत्र चौदस मेले का शुभारंभ, लाखों श्रद्धालु होंगे शामिल

पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर चैत्र चौदस मेला आज से शुरू हो रहा है. मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं.

CHAITRA CHAUDAS MELA PEHOWA
कुरुक्षेत्र सरस्वती तीर्थ पर सजा आस्था का महासंगम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 16, 2026 at 10:44 AM IST

4 Min Read
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कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के उपमंडल पिहोवा स्थित सरस्वती तीर्थ पर चार दिवसीय चैत्र चौदस मेले का शुभारंभ सोमवार से होने जा रहा है. इस धार्मिक मेले के सूचना केंद्र का उद्घाटन एसडीएम अनिल कुमार दून करेंगे. मेले के आयोजन को लेकर प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. हर वर्ष की तरह इस बार भी मेले में हरियाणा के साथ-साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

पितरों की शांति के लिए विशेष महत्व: चैत्र चौदस मेला धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस अवसर पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए सरस्वती तीर्थ के तट पर पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं. मान्यता है कि यहां किए गए पिंडदान और पूजा-अर्चना से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसी आस्था के कारण हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पिहोवा पहुंचते हैं और धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं.

16 से 19 मार्च तक चलेगा मेला: तहसीलदार पूनम सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि उपमंडल पिहोवा में सरस्वती तीर्थ पर हर वर्ष चैत्र चौदस मेले का आयोजन किया जाता है. इस वर्ष भी यह मेला 16 मार्च से 19 मार्च 2026 तक पूरे हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया जाएगा. मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बाल भवन में सूचना प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया है, जहां से यात्रियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध: प्रशासन की ओर से मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है. सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं. सरस्वती तीर्थ के तट पर विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं का आगमन भी शुरू हो चुका है. प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर: मेले के दौरान शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. प्रशासन ने मेले से पहले और मेले के बाद भी सफाई व्यवस्था को लगातार बनाए रखने का निर्णय लिया है ताकि शहर में गंदगी न फैले. नगर परिषद और अन्य संबंधित विभागों को इस कार्य के लिए विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मेला क्षेत्र को 8 सेक्टरों में बांटा गया: मेले के सुचारू संचालन के लिए मेला क्षेत्र को आठ सेक्टरों में विभाजित किया गया है. इसके अलावा अंबाला रोड, गुहला-पिहोवा रोड, कैथल रोड, गलेडवा रोड और कुरुक्षेत्र रोड पर विशेष चेक पोस्ट लगाए जाएंगे. इन चेक पोस्टों पर पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे ताकि एक ही स्थान पर पूर्ण जांच की जा सके और श्रद्धालुओं को बार-बार रुकने की परेशानी न हो.

600 पुलिस कर्मियों की तैनाती: सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस बार मेले में पहले से अधिक पुलिस बल तैनात किया जाएगा. लगभग 600 पुलिस कर्मियों को मेला क्षेत्र में ड्यूटी पर लगाया जाएगा, जिनमें महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है. इसके साथ ही मेला क्षेत्र में एक पुलिस कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, जहां से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जाएगी.

सीसीटीवी से होगी निगरानी: मेले के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर के विभिन्न स्थानों और मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. खासतौर पर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त कैमरों की व्यवस्था की गई है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके. पुलिस विभाग के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं ताकि मेला शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से सम्पन्न हो सके.

पार्किंग और यातायात व्यवस्था: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है. पार्किंग स्थलों पर बोर्ड लगाकर वाहन पार्किंग शुल्क भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. प्रशासन का उद्देश्य है कि लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के बावजूद मेला पूरी तरह व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो.

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