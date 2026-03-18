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चैत्र अमावस्या पर करें इन चीजों का दान, इस बार बन रहा ये शुभ संयोग

शिमला: सनातन धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है. ऐसे में चैत्र मास की अमावस्या का भी शास्त्रों में खास विधान लिखा गया है. अमावस्या के दिन पितरों के निमित दान पुण्य करने से जीवन में पितरों का आशीर्वाद मिलता है. ऐसे में चैत्र अमावस्या बुधवार को शुरू हो रही है और उदया तिथि के चलते वीरवार को भी चैत्र अमावस्या पर भक्त पितरों के निमित्त दान कर सकता है.

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि पंचांग के अनुसार मार्च के महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का प्रारंभ 18 मार्च बुधवार सुबह 8 बजकर 25 मिनट से शुरू हो जाएगा. इस अमावस्या तिथि का समापन 19 मार्च वीरवार सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर होगा. शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि का विशेष महत्व होने के कारण चैत्र अमावस्या 19 मार्च वीरवार को मनाई जाएगी. ऐसे में जो भक्त अमावस्या का उपवास रखना चाहते हैं, या स्नान-तर्पण करना चाहते हैं, वो अमावस्या की तिथि शुरू होने के चलते 18 मार्च से ही अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं.

19 मार्च को करें दान और स्नान

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि उदया तिथि के अनुसार 19 मार्च को स्नान और दान करना अत्यंत शुभ रहेगा और अमावस्या तिथि का ब्रह्म मुहूर्त 19 मार्च को सुबह 5 बजकर 42 मिनट से लेकर से सुबह 7 बजकर 12 बजे तक रहेगा. इस साल चैत्र अमावस्या पर 'चतुष्पद करण' योग से शुभ संयोग बन रहा है, जो पूर्वजों की पूजा के लिए बहुत शुभ है. ऐसे में जो लोग पितृ पूजा करना चाह रहे है, वो इस अमावस्या पर इसका लाभ उठा सकते हैं.