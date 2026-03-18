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चैत्र अमावस्या पर करें इन चीजों का दान, इस बार बन रहा ये शुभ संयोग

चैत्र अमावस्या पर पितरों के निमित दान-पुण्य करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है. अमावस्या तिथि का प्रारंभ 18 मार्च से शुरू हो चुका है.

चैत्र अमावस्या
चैत्र अमावस्या (CANVA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 11:22 AM IST

3 Min Read
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शिमला: सनातन धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है. ऐसे में चैत्र मास की अमावस्या का भी शास्त्रों में खास विधान लिखा गया है. अमावस्या के दिन पितरों के निमित दान पुण्य करने से जीवन में पितरों का आशीर्वाद मिलता है. ऐसे में चैत्र अमावस्या बुधवार को शुरू हो रही है और उदया तिथि के चलते वीरवार को भी चैत्र अमावस्या पर भक्त पितरों के निमित्त दान कर सकता है.

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि पंचांग के अनुसार मार्च के महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का प्रारंभ 18 मार्च बुधवार सुबह 8 बजकर 25 मिनट से शुरू हो जाएगा. इस अमावस्या तिथि का समापन 19 मार्च वीरवार सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर होगा. शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि का विशेष महत्व होने के कारण चैत्र अमावस्या 19 मार्च वीरवार को मनाई जाएगी. ऐसे में जो भक्त अमावस्या का उपवास रखना चाहते हैं, या स्नान-तर्पण करना चाहते हैं, वो अमावस्या की तिथि शुरू होने के चलते 18 मार्च से ही अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं.

19 मार्च को करें दान और स्नान

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि उदया तिथि के अनुसार 19 मार्च को स्नान और दान करना अत्यंत शुभ रहेगा और अमावस्या तिथि का ब्रह्म मुहूर्त 19 मार्च को सुबह 5 बजकर 42 मिनट से लेकर से सुबह 7 बजकर 12 बजे तक रहेगा. इस साल चैत्र अमावस्या पर 'चतुष्पद करण' योग से शुभ संयोग बन रहा है, जो पूर्वजों की पूजा के लिए बहुत शुभ है. ऐसे में जो लोग पितृ पूजा करना चाह रहे है, वो इस अमावस्या पर इसका लाभ उठा सकते हैं.

कई गुना फल देने वाला होता है दान

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि अमावस्या पर दिया गया दान कई गुना फल देने वाला होता है और इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है. अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, अगर नदी पर नहीं जा सकते, तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिला लें. उसके बाद पितरों के नाम से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को अन्न चावल, दाल, आटा और वस्त्रों का दान करें. इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है. पितृदोष से छुटकारा इसी दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है. उसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें.

अमावस्या के दिन पितरों के आशीर्वाद के लिए गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अमृत स्नान के समान फल देता है. स्नान करते समय "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का शांत मन से जप करें. स्नान के बाद पूर्वजों के निमित्त काले तिल और जल से तर्पण करें. इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। शाम के समय घर के मुख्य द्वार और दक्षिण दिशा में दीपक जलाना न भूलें. ये पितरों को मार्ग दिखाने वाला माना जाता है.

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