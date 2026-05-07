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विलायती बबूल से पर्यावरण संकट, ग्रीन मेथेनॉल मॉडल को बताया समाधान, चैतन्यराज सिंह का पोस्ट चर्चा का विषय

पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह व सड़क किनारे उगे विलायती बबूल. ( ETV Bharat jaisalmer )

जैसलमेरः पश्चिमी राजस्थान सहित देश के रेगिस्तानी और घासभूमि क्षेत्रों में तेजी से फैल रही प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा (विलायती बबूल) को लेकर जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बनी हुई है. उन्होंने इस विदेशी प्रजाति को पश्चिमी भारत के स्थानीय इकोसिस्टम के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इसके स्थायी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है. स्थानीय जैव विविधता पर खतराः पूर्व महारावल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पिछले कुछ दशकों में विलायती बबूल ने पश्चिमी भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों और घासभूमियों को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है. यह विदेशी प्रजाति तेजी से फैलकर स्थानीय वनस्पतियों को खत्म कर रही है, जिससे जैव विविधता, प्राकृतिक चरागाहों और पर्यावरणीय संतुलन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि कई इलाकों में पारंपरिक घास प्रजातियां समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गई हैं, जिसका सीधा असर पशुपालन और वन्यजीवों पर भी देखा जा रहा है. पढ़ेंः मंत्री दिलावर बोले, विलायती बबूल हमारे लिए खतरा, जड़ से ही खत्म करना ही हमारा लक्ष्य सरकारी प्रयासों के बावजूद चुनौती बरकरारः पोस्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि विभिन्न सरकारों ने समय-समय पर विलायती बबूल के नए पौधे लगाने पर रोक लगाने तथा पूर्व में लगे पौधों को हटाने जैसे निर्णय लिए. इसका जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ सके. कई क्षेत्रों में यह प्रजाति लगातार फैलती रही और अब यह पर्यावरणीय चुनौती का रूप ले चुकी है.