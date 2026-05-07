विलायती बबूल से पर्यावरण संकट, ग्रीन मेथेनॉल मॉडल को बताया समाधान, चैतन्यराज सिंह का पोस्ट चर्चा का विषय
उन्होंने इस विदेशी प्रजाति को स्थानीय इकोसिस्टम के लिए गंभीर खतरा बताया है.
Published : May 7, 2026 at 2:40 PM IST
जैसलमेरः पश्चिमी राजस्थान सहित देश के रेगिस्तानी और घासभूमि क्षेत्रों में तेजी से फैल रही प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा (विलायती बबूल) को लेकर जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बनी हुई है. उन्होंने इस विदेशी प्रजाति को पश्चिमी भारत के स्थानीय इकोसिस्टम के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इसके स्थायी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है.
स्थानीय जैव विविधता पर खतराः पूर्व महारावल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पिछले कुछ दशकों में विलायती बबूल ने पश्चिमी भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों और घासभूमियों को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है. यह विदेशी प्रजाति तेजी से फैलकर स्थानीय वनस्पतियों को खत्म कर रही है, जिससे जैव विविधता, प्राकृतिक चरागाहों और पर्यावरणीय संतुलन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि कई इलाकों में पारंपरिक घास प्रजातियां समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गई हैं, जिसका सीधा असर पशुपालन और वन्यजीवों पर भी देखा जा रहा है.
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सरकारी प्रयासों के बावजूद चुनौती बरकरारः पोस्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि विभिन्न सरकारों ने समय-समय पर विलायती बबूल के नए पौधे लगाने पर रोक लगाने तथा पूर्व में लगे पौधों को हटाने जैसे निर्णय लिए. इसका जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ सके. कई क्षेत्रों में यह प्रजाति लगातार फैलती रही और अब यह पर्यावरणीय चुनौती का रूप ले चुकी है.
कच्छ के ग्रीन मेथेनॉल प्लांट की सराहनाः पूर्व महारावल ने गुजरात के कच्छ में स्थापित भारत के पहले “ग्रीन मेथेनॉल प्लांट” की पहल को सकारात्मक और दूरदर्शी कदम बताया है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना में विलायती बबूल का उपयोग ग्रीन फ्यूल बनाने के लिए किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण मॉडल साबित हो सकता है. उनके अनुसार यह पहल एक साथ तीन बड़े समाधान प्रस्तुत करती है, जिसमें आक्रामक प्रजाति पर नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन शामिल है.
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पश्चिमी राजस्थान में नवाचार की जरूरतः चैतन्यराज सिंह ने पश्चिमी राजस्थान, विशेषकर जैसलमेर और सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी ऐसे नवाचारों पर गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता जताई. उन्होंने कहा कि यदि इस मॉडल को राजस्थान में लागू किया जाए तो एक ओर विलायती बबूल से राहत मिल सकती है. वहीं, दूसरी ओर ऊर्जा उत्पादन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी विकसित किए जा सकते हैं. उनकी इस पोस्ट को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के नजरिए से महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है.