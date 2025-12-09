ETV Bharat / state

चैतन्यानंद सरस्वती को राजनयिक नंबर प्लेट मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनिमेष कुमार ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

दरअसल, फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने के मामले में चैतन्यानंद सरस्वती को 8 दिसंबर को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था. ये पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. चैतन्यानंद सरस्वती छात्राओं से अश्लील हरकत करने के मामले में न्यायिक हिरासत में था.

दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती पर पहले से दर्ज मामले के अलावा फर्जी राजनयिक नंबर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस हिरासत की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने चैतन्यानंद सरस्वती को एक दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया.