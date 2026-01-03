ETV Bharat / state

चैतन्य बघेल जेल से जमानत पर छूटे, शराब घोटाला केस में ईडी ने किया था अरेस्ट

शराब घोटाला केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल 168 दिन बाद जेल से जमानत पर बाहर आए हैं.

Chaitanya Baghel released from jail
चैतन्य बघेल जेल से जमानत पर छूटे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 3, 2026 at 5:07 PM IST

2 Min Read
रायपुर : शराब घोटाला मामले में जेल में बंद चैतन्य बघेल 168 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं. रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर चैतन्य बघेल के समर्थक जुटे थे.पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी अपने बेटे को लेने के लिए रायपुर आए.जेल से निकलने के बाद चैतन्य बघेल सीधे अपने निवास स्थान भिलाई तीन के लिए रवाना हो गए.

चैतन्य अपने बेटे के जन्मदिन के दिन आ रहे घर

आपको बता दें कि 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया गया था.हाईकोर्ट से जमानत के बाद उनके बेटे के जन्मदिन के दिन यानी 3 जनवरी को उनकी घर वापसी हुई. जिसे लेकर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. बेटे के घर आने पर उनके पिता भूपेश बघेल ने इसे कानून व्यवस्था पर भरोसा होना बताया,साथ ही साथ चैतन्य की गिरफ्तारी को षड़यंत्र करार दिया.

चैतन्य बघेल जेल से जमानत पर छूटे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भिलाई आवास में जश्न का माहौल

भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल के जमानत के बाद घर में जश्न का माहौल घर के सदस्य जमकर जश्न मनाया. ढोल नगाड़ों की धुन में जमकर नाच गाना शुरु हो गया. जमकर पटाखे फोड़े गए और समर्थकों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की.

शराब घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी

ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की थी. इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, मुख्यमंत्री की पूर्व उपसचिव रही सौम्या चौरसिया के साथ ही व्यवसायी अनवर ढेबर, सहित कई अफसरों के नाम हैं.चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग और कमीशन लेने के आरोप में 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था.

चैतन्य बघेल पर कब कब हुई कार्रवाई ?

एसीबी/ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार जांच से जुड़े एक मामले में उन्हें जेल में रहते हुए सितंबर 2025 में गिरफ्तार किया था. ईडी के अनुसार, राज्य में शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच तब हुआ जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी. 26 दिसंबर 2025 को प्रवर्तन निदेशालय ने 29,800 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दायर की. जिसमें मनी लांड्रिंग के पुख्ता दस्तावेज मिलने का दावा किया गया.

