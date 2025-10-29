छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, चैतन्य बघेल को लगा झटका, 12 नवंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को रायपुर ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
रायपुर: 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार हुए चैतन्य बघेल की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. 29 अक्टूबर बुधवार को चैतन्य बघेल की रायपुर की ईडी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. अदालत ने चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 12 नवंबर तक बढ़ा दी है. अब 12 नवंबर तक चैतन्य बघेल जेल में रहेंगे. उसके बाद रायपुर कोर्ट में उनकी फिर पेशी होगी. दूसरी तरफ जमानत के लिए चैतन्य बघेल की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई है.
ईडी के वकील ने दी जानकारी: प्रवर्तन निदेशालय के वकील सौरभ कुमार पाण्डेय ने बताया कि शराब घोटाला मामले में ईडी कोर्ट में आज चैतन्य बघेल की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई. इसके बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल और निरंजन दास की न्यायिक रिमांड 12 नवंबर तक बढ़ा दी है. शराब घोटाला मामले के दोनों आरोपी 12 नवंबर तक जेल में रहेंगे. जिसके बाद रायपुर के कोर्ट में 12 नवंबर को पेशी होगी.
चैतन्य बघेल के वकील के द्वारा बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में फिर से जमानत याचिका लगाई गई है. यह जमानत याचिका ईडी कोर्ट में लगाई गई है- सौरभ पांडे, ईडी के वकील
चैतन्य बघेल पर ईडी ने लगाए गंभीर आरोप: प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मे इन्वेस्ट किया. उन्होंने यह पैसा नगद में ठेकेदारों को भुगतान किया. इसके अलावा फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने से पैसे का उपयोग किया.
ईडी के वकील ने बताया कि चैतन्य बघेल त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर विट्ठलपुरम नामक परियोजना में घिरे हैं. इसमें फर्जी फ्लैट खरीद की योजना बनाकर 5 करोड रुपए प्राप्त करने के आरोप में वे घिरे हुए हैं. इन फ्लैटों को त्रिलोक सिंह ढिल्लों के कर्मचारियों के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन असली लाभार्थी चैतन्य ही थे.
ईडी ने कई बातों का किया खुलासा: ईडी के वकील ने बताया कि जांच में यह भी पाया गया कि चैतन्य ने इस घोटाले से जुड़े 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध धनराशि को हैंडल किया. इस राशि को अनवर ढेबर और अन्य के माध्यम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष तक पहुंचाया गया. यह राशि बघेल परिवार के गरीबी लोगों द्वारा आगे इन्वेस्ट के लिए प्रयोग किया गया.
प्रवर्तन निदेशालय की जांच में एसीबी ईओडब्ल्यू रायपुर के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें जांच के आधार पर आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह बात सामने आई कि साल 2019 से साल 2020 के बीच हुए शराब घोटाले से राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ. राज्य सरकार को लगभग 2500 करोड रुपए की अवैध आय अर्जित की गई.