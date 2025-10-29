ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, चैतन्य बघेल को लगा झटका, 12 नवंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

रायपुर: 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार हुए चैतन्य बघेल की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. 29 अक्टूबर बुधवार को चैतन्य बघेल की रायपुर की ईडी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. अदालत ने चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 12 नवंबर तक बढ़ा दी है. अब 12 नवंबर तक चैतन्य बघेल जेल में रहेंगे. उसके बाद रायपुर कोर्ट में उनकी फिर पेशी होगी. दूसरी तरफ जमानत के लिए चैतन्य बघेल की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई है.

ईडी के वकील ने दी जानकारी: प्रवर्तन निदेशालय के वकील सौरभ कुमार पाण्डेय ने बताया कि शराब घोटाला मामले में ईडी कोर्ट में आज चैतन्य बघेल की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई. इसके बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल और निरंजन दास की न्यायिक रिमांड 12 नवंबर तक बढ़ा दी है. शराब घोटाला मामले के दोनों आरोपी 12 नवंबर तक जेल में रहेंगे. जिसके बाद रायपुर के कोर्ट में 12 नवंबर को पेशी होगी.

चैतन्य बघेल के वकील के द्वारा बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में फिर से जमानत याचिका लगाई गई है. यह जमानत याचिका ईडी कोर्ट में लगाई गई है- सौरभ पांडे, ईडी के वकील

चैतन्य बघेल पर ईडी ने लगाए गंभीर आरोप: प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मे इन्वेस्ट किया. उन्होंने यह पैसा नगद में ठेकेदारों को भुगतान किया. इसके अलावा फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने से पैसे का उपयोग किया.