बागपत में ग्राम पंचायत विकास कार्य की जांच; दो पक्षों में जमकर चली कुर्सियां, पुलिस मूकदर्शक
आरोप है कि ग्राम प्रधान समर्थकों ने फोटो खींचने का विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 11:42 AM IST
बागपत: जिले के छपरौली ब्लॉक के बोहड़ा गांव की ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की जांच के दौरान आयोजित बैठक में मारपीट हो गई. ग्राम प्रधान पक्ष और विपक्ष के समर्थकों के बीच कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकीं और जमकर लात-घूंसे चले.
जानकारी के मुताबिक, ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की जांच के लिए अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई थी. इसी दौरान विपक्षी पक्ष के लोगों ने पंचायत भवन में वाटर कूलर न होने का मुद्दा उठाते हुए इसे जांच का हिस्सा बनाने के लिए फोटो खींचने का प्रयास किया.
आरोप है कि ग्राम प्रधान समर्थकों ने फोटो खींचने का विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच पहले तीखी नोकझोंक हुई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया. देखते ही देखते पंचायत भवन कुर्सी युद्ध का मैदान बन गया. दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकीं और जमकर लात-घूंसे बरसाए.
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति पर काबू पाया. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पंचायत भवन के भीतर अफरा-तफरी और दोनों पक्षों के बीच मारपीट साफ दिखाई दे रही है.
छपरौली थाना प्रभारी आशीष पुंडीर ने बताया कि वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
एसडीएम भावना सिंह का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. इस तरह से मारपीट की घटनाएं वास्तव में गलत है, निश्चित रूप से कारवाही की जाएगी.
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