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MCD की 10 विशेष समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

दिल्ली नगर निगम में 10 विशेष समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हुआ,वरिष्ठ पार्षदों के साथ युवा और महिला पार्षदों को जिम्मेदारी

MCD की 10 विशेष समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए
MCD की 10 विशेष समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 2, 2026 at 8:16 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में विशेष समितियों के गठन की प्रक्रिया के तहत बुधवार को 10 विशेष समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हुआ. निगम की ओर से जारी सूची के मुताबिक विभिन्न समितियों में वरिष्ठ पार्षदों के साथ युवा और महिला पार्षदों को भी जिम्मेदारी दी गई है. महापौर प्रवेश वाही ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अनुभव और नए जोश के साथ सभी मिलकर दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे.

  • निगम की Appointments, Promotions, Disciplinary & Allied Matters Committee का अध्यक्ष मुकेश कुमार गोयल (वार्ड नंबर 15) और उपाध्यक्ष रीना माहेश्वरी (वार्ड नंबर 221) को बनाया गया है.
  • Works Committee की अध्यक्ष प्रीति (वार्ड नंबर 217) निर्विरोध चुनी गई हैं, जबकि धर्मबीर शर्मा (वार्ड नंबर 51) को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है.
  • Medical Relief & Public Health Committee की कमान विकेश सेठी (वार्ड नंबर 68) को अध्यक्ष के रूप में सौंपी गई है. रमेश कुमार गर्ग (वार्ड नंबर 204) इसके उपाध्यक्ष होंगे.
  • Environment Management Services Committee के अध्यक्ष संदीप कपूर (वार्ड नंबर 211) और उपाध्यक्ष अनिता (वार्ड नंबर 161) चुनी गई हैं. वहीं, Garden Committee के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सिंह (वार्ड नंबर 23) तथा उपाध्यक्ष वीना असीजा (वार्ड नंबर 65) होंगी.
  • Law & General Purposes Committee की अध्यक्ष प्रियंका गौतम (वार्ड नंबर 194) और उपाध्यक्ष मोनिका गोयल (वार्ड नंबर 48)निर्विरोध चुनी गई हैं.
  • Code of Conduct for Councillors Committee के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार (वार्ड नंबर 119) और उपाध्यक्ष सुमन त्यागी (वार्ड नंबर 92) बनी हैं.
  • Hindi Committee की अध्यक्ष डिप्टी मेयर डॉ. मोनिका पंत और उपाध्यक्ष मनीषा सिंह (वार्ड नंबर 233) को बनाया गया है.

इसी तरह Sports Promotion & Allied Matters Committee की जिम्मेदारी इंदरजीत सहरावत (वार्ड नंबर 133) को अध्यक्ष और पूनम सैनी (वार्ड नंबर 46) को उपाध्यक्ष के रूप में दी गई है.

वहीं, Assurance Committee के अध्यक्ष कमल भारवाज (वार्ड नंबर 148) और उपाध्यक्ष सोनी पांडेय (वार्ड नंबर 249) निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं. नेता सदन जय भगवान यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली को साफ, स्वच्छ और हरित बनाने के लिए निगम प्रतिबद्ध है. उन्होंने उम्मीद जताई कि विशेष समितियों के गठन के बाद विभिन्न विकास कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों से जुड़े कामों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा. स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने भी सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को बधाई दी.

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