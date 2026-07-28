ETV Bharat / state

वाराणसी में महिला आयोग की अध्यक्ष ने सुनी महिलाओं की फरियाद, बोलीं- यूपी में अब लड़कियां आजादी से घूमती हैं

महिला आयोग की अध्यक्ष ने सुनी फरियाद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान मंगलवार को वाराणसी में जनसुनवाई कीं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध न के बराबर है. महिलाओं में जागरूकता और रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत बढ़ी है. अब महिलाएं निडर होकर थानों और महिला आयोग तक अपनी शिकायतें पहुंचा रही हैं. पहले जो महिलाएं घर में भी अपनी बात नहीं कह पाती थीं, वो अब बेझिझक अपनी समस्याएं उठा रही हैं. इस दौरान पुलिस की ओर से महिलाओं के साथ बरती जा रही असंवेदनशीलता को लेकर भी उन्होंने बयान दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस पर ब्लेम किया जाता है. जबकि ऐसा नहीं है, कारण उसका ये है कि पुलिस लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकती है. वह चाहते हैं तुरंत कंप्लेंन करें, आरोपी की गिरफ्तारी हो जाए. ऐसा नहीं हो सकता. कुछ कानूनी प्रावधान होते है. बबीता सिंह चौहान ने कहा- पुलिस को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है. (Video Credit; ETV Bharat)