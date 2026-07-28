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वाराणसी में महिला आयोग की अध्यक्ष ने सुनी महिलाओं की फरियाद, बोलीं- यूपी में अब लड़कियां आजादी से घूमती हैं

उन्होंने कहा, जिसको रोटी खाने का नहीं है वह भी सवाल करता है. पुलिस को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है.

महिला आयोग की अध्यक्ष ने सुनी फरियाद.
महिला आयोग की अध्यक्ष ने सुनी फरियाद. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 7:40 PM IST

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वाराणसी : राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान मंगलवार को वाराणसी में जनसुनवाई कीं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध न के बराबर है. महिलाओं में जागरूकता और रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत बढ़ी है. अब महिलाएं निडर होकर थानों और महिला आयोग तक अपनी शिकायतें पहुंचा रही हैं. पहले जो महिलाएं घर में भी अपनी बात नहीं कह पाती थीं, वो अब बेझिझक अपनी समस्याएं उठा रही हैं.

इस दौरान पुलिस की ओर से महिलाओं के साथ बरती जा रही असंवेदनशीलता को लेकर भी उन्होंने बयान दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस पर ब्लेम किया जाता है. जबकि ऐसा नहीं है, कारण उसका ये है कि पुलिस लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकती है. वह चाहते हैं तुरंत कंप्लेंन करें, आरोपी की गिरफ्तारी हो जाए. ऐसा नहीं हो सकता. कुछ कानूनी प्रावधान होते है.

बबीता सिंह चौहान ने कहा- पुलिस को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि पुलिस मैनेज हो गई. मतलब ये क्या है पुलिस, पुलिस हर किसी से मैनेज हो जाएगी क्या. जिसको रोटी खाने का नहीं है वह भी आकर के सवाल करता है. उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है. बाकी पुलिस को विलन बनाने की जरूरत नहीं है वह अपना काम कर रही है.

उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि आज हर जिले में महिला अधिकारी और नेता तैनात हैं, जिससे महिलाओं में सुरक्षा और विश्वास की भावना मज़बूत हुई है. लड़कियों को अब रात-दिन बेझिझक घर से निकलने की आज़ादी है. क्राइम का ग्राफ काम हुआ है और उत्तर प्रदेश आज अपराध मुक्त शहर हुआ है.

उन्होंने बताया कि आज सुनवाई में पारिवारिक और राजस्व रूप से जुड़े मामले सबसे ज्यादा आये हैं. कई मामलों का निस्तारण भी किया गया है, जो मामले कोर्ट में चल रहे थे उन पर कोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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