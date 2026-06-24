ETV Bharat / state

OBC योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर भड़के बुडानिया, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट, बोले- नहीं मिली तो होगी कार्रवाई

विधायक विकास चौधरी ने आरोप लगाया कि अजमेर में ओबीसी वर्ग के किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है.

OBC Welfare Committee in Ajmer
कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते बुडानिया (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 24, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: राजस्थान विधानसभा में ओबीसी कल्याण समिति के अध्यक्ष नरेंद्र बुडानिया ने विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं का लाभ ओबीसी वर्ग के लोगों तक नहीं पहुंचने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है. बुडानिया ने बुधवार को अजमेर पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत रिपोर्ट 15 दिन में सौंपने के निर्देश देते हुए चेतावनी भी दी कि समय पर रिपोर्ट समिति को नहीं मिली तो संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में राजस्थान विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति (ओबीसी) के अध्यक्ष नरेंद्र बुडानिया ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर प्रदेश भर में समिति के अध्यक्ष और सदस्य दौरा कर रहे हैं. जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है, इसका आंकलन किया जा रहा है. साथ ही प्रयास है कि प्रशासन और विभिन्न विभागों के माध्यम से पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके. उन्होंने बताया कि अजमेर में समीक्षा बैठक लेने के बाद अगली बैठक समिति की उदयपुर जिला मुख्यालय में होगी.

ओबीसी कल्याण समिति के अध्यक्ष नरेंद्र बुडानिया (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: फिर टलेंगे पंचायत और शहरी निकाय चुनाव! ओबीसी आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाया

समिति ने जताया आंकड़ों पर असंतोष: बैठक में विभिन्न विभागों की क्रमवार समीक्षा में सामने आए आंकड़ों से समिति ने असंतोष जताया. बुडानिया ने किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी को समिति का अजमेर जिले में प्रतिनिधि नियुक्त किया है. ऐसे में जिले में विभिन्न विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट अब विकास चौधरी को देनी होगी.

ओबीसी वर्ग के किसानों की जनसुनवाई: उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों, किसान संगठनों ने अपने सुझाव भी समिति को दिए हैं. बुडानिया ने कहा कि समिति को मिले उपयोगी सुझावों को सिफारिशों के तौर पर राज्य सरकार को भेजा जाएगा. बुडानिया ने बैठक में किसानों की उठाई समस्याओं के निराकरण के लिए भी प्रशासन को निर्देश दिए हैं. किसानों ने मंडी में फसल बेचने के बाद समय पर भुगतान नहीं होने समेत मंडी में असुविधाओं का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या प्रशासनिक स्तर की है, जिनके निस्तारण के लिए कलेक्टर को कहा है.

विधायक विकास चौधरी का आरोप: विधायक विकास चौधरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दो वर्षों से ओबीसी वर्ग के किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है. चौधरी का यह भी आरोप है कि अधिकारी पात्र व्यक्ति के बिल जानबूझकर लंबित रखते हैं और समय पर सरकार को नहीं भेजते हैं. उन्होंने बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विधानसभा में ओबीसी समिति के अध्यक्ष बुडानिया ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न विभाग 15 दिन में समिति को योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधित रिपोर्ट दें. रिपोर्ट नहीं देने पर संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

CHAIRMAN OF OBC WELFARE COMMITTEE
COMMITTEE CHAIRMAN NARENDRA BUDANIA
OBC SCHEMES IN RAJASTHAN
OBC WELFARE COMMITTEE IN AJMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.