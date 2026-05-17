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भरत मटियारा का निधन, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के थे अध्यक्ष

भरत मटियारा के निधन से छत्तीसगढ़ बीजेपी में शोक की लहर है. बीजेपी नेताओं ने गहरा दुख प्रकट किया है.

Bharat Matiara Passes Away
भरत मटियारा का निधन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 11:03 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा का निधन रविवार को हो गया. उन्होंने 63 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. उनका इलाज हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा था. बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है. भरत मटियारा छत्तीसगढ़ प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष थे और राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त पद को संभाल रहे थे. भरत मटियारा छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा नाम थे. वे पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान भी मछुआ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं.

भरत मटियारा के राजनीतिक सफर पर एक नजर

भरत मटियारा कांकेर के रहने वाले थे. उन्होंने साल 1984 में बीजेपी ज्वाइन की थी. उसके बाद साल 1990 में वे बीजेपी युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष चुने गए. उसके साल 1992 से 1999 तक वे मांझी मोर्चा के युवा अध्यक्ष बने. इसके बाद वे धीवर समाज के प्रदेश अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग समाज कांकेर जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे. भरत मटियारा साल 2005 में भाजपा कांकेर जिला उपाध्यक्ष बने. उसके बाद साल 2009 में जिला महामंत्री और साल 2010 से 2016 तक जिला अध्यक्ष बनाए गए.

भरत मटियारा के निधन पर शोक की लहर

भरत मटियारा के निधन पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है.उन्होंने मछुआ समुदाय के कल्याण हेतु सदैव समर्पित भाव से कार्य किया. प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें.ॐ शांति!

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जताया दुख

भरत मटियारा के निधन पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी दुख जताया है. उन्होंने कहा कि भरत मटियारा जी पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे और हैदराबाद में उनका उपचार चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा का निधन भाजपा-परिवार और पूरे मछुआरा समाज के लिए अपूरणीय क्षति है.

मटियारा ने सदैव संगठन की मजबूती और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य किया. वे एक कर्मठ, मिलनसार और जमीन से जुड़े नेता थे. मछुआरा समाज के उत्थान और उनके अधिकारों की लड़ाई में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और इस कठिन समय में उनके शोकाकुल परिवारजनों और समर्थकों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

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