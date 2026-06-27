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ठियोग नगर परिषद में लकी ड्रॉ से हुआ अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का फैसला, कांग्रेस ने लहराया जीत का परचम

ठियोग: हिमाचल प्रदेश के ठियोग नगर परिषद में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर SDM ठियोग डॉ शशांक गुप्ता ने नोटिफाई किया था, जिसमें सभी पार्षदों को शाम 4 बजे बुलाया गया था. पहली बार की मीटिंग में कोई भी फैसला न होने कारण आज चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने लक्की ड्रॉ में जीत हासिल की है. चुनाव के दौरान कांग्रेस ओर भाजपा के समर्थक ओर पार्टियों के नेता नगर परिषद के कार्यालय के बाहर मौजूद रहे ओर सभी बड़े उत्सुक थे. इस दौरान भाजपा के लोग काफी उत्साहित थे, लेकिन विधायक के वोट को लेकर मायूसी भी थी.

अनोखी बात ये रही कि इसमें विधायक कुलदीप सिंह राठौर का मत भी काम आया, जिससे दोनों पार्टियों में वोटिंग के दौरान मुकाबला टाई हुआ उसके बाद लक्की ड्रॉ निकाला गया, जिसमें कांग्रेस की किस्मत खुली. अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने करुणा कंवर को अधिकृत किया था. जबकि उपाध्यक्ष पद पर कमला शर्मा थी.

वहीं, BJP की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए कुसुम शर्मा और उपाध्यक्ष पद पर दिनेश शर्मा ने नामांकन भरा था. नामांकन की प्रक्रिया के बाद वोटिंग हुई, जिसमें विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने भी वोट दिया ओर मुकाबला बराबरी का रहा. उसके बाद लक्की ड्रॉ निकाला गया, जिसमें कांग्रेस की पर्ची खुली. जिसके बाद अध्यक्ष पद पर करुणा कंवर और उपाध्यक्ष पद पर कमला शर्मा को विजय घोषित किया गया.